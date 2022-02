César : que prévoit Antoine de Caunes pour la cérémonie 2022 ?

CESAR 2022. Antoine De Caunes est le maître de cérémonie de la prochaine édition des César, qui se tiennent le 25 février 2022. Il s'est confié sur la manière dont allait se dérouler la soirée.

[Mis à jour le 21 février 2022 à 10h21] Pour les César 2022, Antoine de Caunes ne veut pas "d'une autre Masiero". L'humoriste animera pour la dixième fois la cérémonie de remise de prix du cinéma français ce vendredi. Alors qu'il s'active à peaufiner les derniers détails en coulisses, il s'est également confié sur la manière dont il concevait la prochaine édition des César. Ce lundi, au micro d'Europe 1, il promettait de "remettre le cinéma au coeur du dispositif, qu'on parle de cinéma, qu'on ait du plaisir à retourner dans les salles." "J'ai envie d'une soirée joyeuse, d'émotions et de rires", précisait-il quelques jours plus tôt dans le Figaro. Auprès du JDD, Antoine De Caunes précisait qu'il souhaitait une soirée "la plus chaleureuse possible".

C'est la dixième fois qu'Antoine de Caunes enfile le costume de maître loyal des César, devenant la personnalité la plus sollicitée pour animer la cérémonie. A ses côtés, la scénariste et réalisatrice Danièle Thompson présidera la soirée 2022 qui aura lieu le 25 février 2022. La liste des nominations a été annoncée un mois avant l'annonce du palmarès. Les Illusions perdues, adaptation du roman de Balzac, cumule le plus de citations (15 nominations), devant Annette de Leos Carax (11), Aline de Valérie Lemercier (10) et Bac Nord avec Gilles Lellouche et François Civil (7). La liste complète des nominations aux César 2022 est à découvrir un peu plus bas dans cet article.

La date des César 2022 a été officialisée par Canal+ en même temps que la nomination de son maître de cérémonie. Antoine de Caunes présentera la soirée sur la chaîne, en clair et en direct, le vendredi 25 février 2022 à partir de 21h. Elle précédera d'un mois la cérémonie des Oscars, prévue pour le 27 mars.

L'Académie a dévoilé la liste des nominations pour la 47e cérémonie des César le 26 janvier 2022. Au total, "Illusions perdues" domine avec 15 nominations et fait figure de grand favori de l'année 2022. Il est suivi par "Annette" (11 nominations), "Aline" (10 nominations) et "Bac Nord" (7 nominations). "Titane", palme d'or au dernier Festival de Cannes, n'a récolté "que" quatre nominations, et ne figure pas dans la liste du César du meilleur film. Ci-dessous, découvrez les films en compétition :

César du Meilleur film

Aline

Annette

Bac Nord

L'événement

La Fracture

Illusions perdues"Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure réalisation

Valérie Lemercier pour "Aline"

Leos Carax pour "Annette"

Cédric Jimenez pour "Bac Nord"

Audrey Diwan pour "L'événement"

Xavier Giannoli pour "Illusions perdues"

Arthur Harari pour "Onoda, 10 000 nuits dans la jungle"

Julia Ducournau pour "Titane"

César de la meilleure actrice

Leïla Bekhti, "Les Intranquilles"

Valéria Bruni Tedeschi, "La Fracture"

Virginie Efira, "Benedetta"

Vicky Krieps, "Serre moi fort"

Valérie Lemercier "Aline"

César du meilleur acteur

Damien Bonnard, "Les Intranquilles"

Adam Driver, "Annette"

Gilles Lellouche, "Bac Nord"

Vincent Macaigne, "Médecin de nuit"

Benoît Magimel, "De son vivant"

Pio Marmaï, "La Fracture"

Pierre Niney, "Boîte noire"

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Jeanne Balibar, "Illusions perdues"

Cécile de France, "Illusions perdues"

Aissatou Diallo Sagna, "La Fracture"

Adèle Exarchopoulos, "Mandibules"

Danielle Fichaud, "Aline"

César du meilleur acteur dans un second rôle

François Civil, "Bac Nord"

Xavier Dolan, "Illusions perdues"

Vincent Lacoste, "Illusions perdues"

Karim Leklou, "Bac Nord"

Sylvain Marcel, "Aline"

César du meilleur espoir féminin

Noée Abita, "Slalom"

Salomé Dewaels, "Illusions perdues"

Agathe Rousselle, "Titane"

Anamaria Vartolomei, "L'événement"

Lucie Zhang, "Les olympiades"

César du meilleur espoir masculin

Sandor Funtek, "Suprêmes"

Sami Outalbali, "Une histoire d'amour et de désir"

Timotée Robart, "Les magnétiques"

Makita Samba, "Les Olympiades"

Benjamin Voisin, "Illusions perdues"

César du meilleur scénario original

Aline

Annette

Boîte Noire

La Fracture

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

César de la meilleure adaptation

Les choses humaines

L'événement

Illusions perdues

Les Olympiades

Serre-moi fort

César des meilleurs costumes

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César des meilleurs décors

Aline

Annette

Délicieux

Eiffel

Illusions perdues

César de la meilleure photographie

Annette

Illusions perdues

Les Olympiades

Onoda, 10 000 nuits dans la jungle

Titane

César du meilleur montage

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

La Fracture

Illusions perdues

César des meilleurs effets visuels

Aline

Annette

Eiffel

Illusions Perdues

Titane

César du meilleur son

Aline

Annette

Boîte noire

Illusions perdues

Les magnétiques

César de la meilleure musique originale

Annette

Bac Nord

Boîte Noire

Les Olympiades

La Panthère des Neiges

César du meilleur premier film

Gagarine

Les Magnétiques

La Nuée

La Panthère des neiges

Slalom

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Même les souris vont au Paradis

Le Sommet des dieux

La Traversée

César du meilleur court métrage d'animation

Empty Places

Folie Douce, Folie Dure

Le Monde en soi

Précieux

César du meilleur film étranger

"Compartiment n°6

Drive My Car

First Cow

Julie (en 12 chapitres)

La Loi de Téhéran

Madres Paralelas

The Father

César du meilleur court métrage de fiction

L'Âge tendre

Le Départ

Des Gens bien

Les Mauvais garçons

Soldat Noir

César du meilleur court-métrage documentaire

America

Les Antilopes

La Fin des rois

Maalbeek

César du meilleur film documentaire

Animal

Bigger Than Us

Debout les femmes

Indes galantes

La Panthère des neiges

En savoir plus

La cérémonie des César du cinéma récompense depuis 1976 le meilleur du septième art français. Des prix sont remis chaque année à Paris par l'Académie des César, aussi appelée Académie des arts et techniques du cinéma. C'est le sculpteur César qui a réalisé le trophée, qui a la forme de compressions d'objets métalliques. Chaque année, entre février et mars, la cérémonie est souvent retransmise en direct et en clair sur la chaîne Canal+. Les amateurs de radio peuvent également suivre la cérémonie sur Europe 1 dès l'édition 2022. Parmi les films les plus primés de l'histoire des César, on compte Le Dernier Métro et Cyrano de Bergerac (dix récompenses chacun), Un prophète (9 récompenses), De battre mon coeur s'est arrêté (8 récompenses). La prochaine édition aura lieu le 25 février 2022.

On ne connaît pas encore le palmarès des César 2022. Lors de la dernière édition de la cérémonie, Adieu les cons a été sacré grand gagnant de la soirée, en ayant remporté sept statuettes, dont le César du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié. Laure Calamy (Antoinette dans les Cévennes) a été désignée Meilleure actrice tandis que Sami Bouajila a remporté le César du meilleur acteur pour Un fils, le second César de sa carrière. Emilie Dequenne a également remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et les prix qui désignent les Meilleurs espoirs ont été décernés à Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) et Fathia Youssouf (Mignonnes). Adolescentes a également été primé à trois reprises. Ci-dessous, le palmarès complet des César 2021 :

Meilleur film : Adieu les cons

: Adieu les cons Meilleure réalisation : Albert Dupontel, Adieu les cons

Albert Dupontel, Adieu les cons Meilleur acteur : Sami Bouajila, Un fils

Sami Bouajila, Un fils Meilleure actrice : Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes

Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes Meilleure actrice dans un second rôle : Emilie Dequenne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Emilie Dequenne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait Meilleur acteur dans un second rôle : Nicolas Marié, Adieu les cons

Nicolas Marié, Adieu les cons Meilleur espoir féminin : Fathia Youssouf, Mignonnes

Fathia Youssouf, Mignonnes Meilleur espoir masculin : Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir

Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir Meilleur scénario original : Adieu les cons

Adieu les cons Meilleure adaptation : La fille au bracelet

La fille au bracelet Meilleurs costumes : La bonne épouse

La bonne épouse Meilleurs décors : Adieu les cons

Adieu les cons Meilleure photographie : Adieu les cons

Adieu les cons Meilleur montage : Adolescentes

Adolescentes Meilleur son : Adolescentes

Adolescentes Meilleure musique originale : La nuit venue

La nuit venue Meilleur premier film : Deux

Deux Meilleur long-métrage d'animation : Josep

Josep Meilleur court-métrage d'animation : L'heure de l'ours

L'heure de l'ours Meilleur film étranger : Drunk

Drunk Meilleur court-métrage : Qu'importe si les bêtes meurent

Qu'importe si les bêtes meurent Meilleur documentaire : Adolescentes

Adolescentes César des lycéens : Adieu les cons

Adieu les cons César d'honneur : Jean-Pierre Bacri (posthume)

Jean-Pierre Bacri (posthume) César anniversaire : la troupe du Splendid

Les César sont traditionnellement diffusés sur Canal ++, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Les amateurs de radio peuvent privilégier Europe 1, partenaire de la cérémonie 2022, pour suivre la remise de prix en direct. Si vous souhaitez regarder la dernière cérémonie des César en replay, sachez qu'elle est disponible dès le lendemain de sa diffusion sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.