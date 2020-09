César : Roman Polanski parmi les membres de l'Académie, nouvelle polémique

CESAR 2021 – La liste des nouveaux membres de l'Académie des Césars a été dévoilée. S'il y a plus de parité, Roman Polanski fait partie des membres renouvelés.

[Mis à jour le 18 septembre 2020 à 11h07] Les polémiques auront ébranlé les César durant toute l'année 2020. La cérémonie avait déjà été mouvementée avec le prix du Meilleur réalisateur décerné à Roman Polanski suivi du départ outré d'Adèle Haenel. Quelques semaines plus tôt déjà, l'Académie avait été épinglée sur son fonctionnement et son organisation interne : le président et le conseil d'administration ont ainsi démissionné, ouvrant la porte à de profonds changements. Parmi les objectifs affichés : davantage de parité et de diversité au sein des membres. Durant l'été 2020, de nouveaux représentants ont été élus, avec 81 femmes et 101 hommes. Mais parmi les noms qui se retrouvent dans cette liste de membres, on retrouve celui de Roman Polanski au titre de membre historique, car ayant reçu un Oscar.

La présence de Roman Polanski parmi les membres des César a provoqué une nouvelle polémique. Une centaine de représentant de la nouvelle Assemblée générale a dénoncé dans une tribune transmise à l'AFP "une trahison" et le "manque de transparence" suite à la présence du réalisateur. Sur son compte Instagram, l'actrice et réalisatrice des Chatouilles Andréa Bescond a dénoncé "une mascarade à laquelle nous ne pouvons participer. Vous voulez un renouveau, les membres historiques n'ont pas à rester dans cette nouvelle énergie". "Merci de réagir, de changer ces vieux statuts, à défaut, ce sera sans nous." Ce renouvellement intervient seulement quelques mois après les César 2020, qui avait déjà fait polémique en raison du prix décerné au réalisateur, accusé de viols et agressions sexuelles. En marge de la cérémonie, entre 100 et 200 manifestantes étaient réunies pour protester.

Tout savoir sur les césar

Le palmarès des César 2020 (marqué par la polémique Polanski et le départ en trombe d'Adèle Haenel) a sacré Les Misérables, sorti grand vainqueur de la soirée. Il a remporté quatre statuettes : le Meilleur film, le César du Public, du montage et du meilleur espoir pour Alexis Manenti. Roman Polanski a remporté le prix de la Meilleure réalisation. Côté interprétations, Roschdy Zem (Roubaix, une lumière) et Anaïs Desmoustier (Alice et le Maire) ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice. Swann Arlaud (Grâce à Dieu) et Fanny Ardant (La Belle époque) ont décroché les même prix pour les seconds rôles. Papicha fait également parti des films victorieux, remportant le César du meilleur premier film et celui du meilleur espoir féminin pour Lyna Khoudri. J'ai perdu mon corps a remporté le César du meilleur film d'animation en long, tandis que le prix pour le court-métrage d'animation est revenu à La nuit des sacs plastiques. Côté documentaires, c'est M qui est reparti vainqueur.

Meilleur film : Les Misérables

: Les Misérables Meilleur réalisateur : Roman Polanski (J'accuse)

: Roman Polanski (J'accuse) Meilleur acteur : Roschdy Zem (Roubaix, une lumière)

: Roschdy Zem (Roubaix, une lumière) Meilleure actrice : Anaïs Demoustier (Alice et le Maire)

: Anaïs Demoustier (Alice et le Maire) Meilleur acteur dans un second rôle : Swann Arlaud (Grâce à Dieu)

: Swann Arlaud (Grâce à Dieu) Meilleure actrice dans un second rôle : Fanny Ardant (La Belle époque)

: Fanny Ardant (La Belle époque) Meilleur espoir féminin : Lyna Khoudri (Papicha)

: Lyna Khoudri (Papicha) Meilleur espoir masculin : Alexis Manenti (Les Misérables)

: Alexis Manenti (Les Misérables) Meilleur scénario original : La belle époque

: La belle époque Meilleur scénario adapté : J'accuse

: J'accuse Meilleurs costumes : J'accuse

: J'accuse Meilleurs décors : La belle époque

: La belle époque Meilleure musique originale : J'ai perdu mon corps

: J'ai perdu mon corps Meilleur son : Le chant du loup

: Le chant du loup Meilleur montage : Les Misérables

: Les Misérables Meilleure photographie : Portrait de la jeune fille en feu

: Portrait de la jeune fille en feu Meilleur premier film : Papicha

: Papicha Meilleur film d'animation : J'ai perdu mon corps

: J'ai perdu mon corps Meilleur court d'animation : La nuit des sacs plastiques

: La nuit des sacs plastiques Meilleur documentaire : M

: M Meilleur court métrage : Pile poil

: Pile poil César du public : Les Misérables

: Les Misérables Meilleur film étranger : Parasite

Retrouvez ci-dessous la liste complète des films nommés aux César 2020. J'accuse menait la course en tête avec 12 nominations, suivi des Misérables et de la Belle époque (11 nominations chacun), de Portrait de la jeune fille en feu (10 nominations), puis de Grâce à Dieu et Hors normes (8 nominations chacun).

Meilleur film

La Belle époque

Grâce à Dieu

Hors normes

J'accuse

Les Misérables

Portrait de la jeune fille en feu

Roubaix une lumière

Meilleure réalisation

Nicolas Bedos, La Belle Epoque

François Ozon, Grâce à Dieu

Roman Polanski, J'accuse

Ladj Ly, Les Misérables

Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu

Arnaud Desplechin, Roubaix une lumière

Meilleure actrice

Anaïs Demoustier, Alice et le Maire

Eva Green, Proxima

Adèle Haenel, Portrait de la jeune fille en feu

Chiara Mastroianni, Chambre 212

Noémie Merlant, Portrait de la jeune fille en feu

Doria Tillier, La Belle époque

Karine Viard, Chanson Douce

Meilleur acteur

Daniel Auteuil, La Belle époque

Damien Bonnard, Les Misérables

Vincent Cassel, Hors Normes

Jean Dujardin, J'accuse

Reda Kateb, Hors Normes

Melvil Poupaud, Grâce à Dieu

Roschdy Zem, Roubaix une lumière

Meilleur actrice dans un second rôle

Fanny Ardant, La Belle époque

Laure Calamy, Seules les bêtes

Sara Forestier, Roubaix, une Lumière

Hélène Vincent, Hors Normes

Josiane Balasko, Grâce à Dieu

Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud, Grâce à Dieu

Grégory Gadebois, J'accuse

Louis Garrel, J'accuse

Benjamin Lavernhe, Mon Inconnue

Denis Menochet Grâce à Dieu

Meilleur espoir féminin

Luàna Bajrami, Portrait de la jeune fille en feu

Céleste Brunnquell, Les Eblouis

Lyna Khoudri, Papicha

Nina Meurisse, Camille

Mama Sané, Atlantique

Meilleur espoir masculin

Anthony Bajon, Au nom de la terre

Benjamin Lesieur, Hors Normes

Alexis Manenti, Les Misérables

Liam Pierron, La Vie Scolaire

Djebril Tsonga, Les Misérables

Meilleur scénario original

La belle époque

Grâce à dieu

Hors normes

Les Misérables

Portrait de la jeune fille en feu

Meilleure adaptation

Adults in the room

J'accuse

J'ai perdu mon corps

Roubaix une lumière, Arnaud Desplechin

Seules les bêtes

Meilleurs costumes

Portrait de la jeune fille en feu

J'accuse

La Belle époque

Edmond

Jeanne

Meilleurs décors

La Belle époque

Le chant du loup

Edmond

J'accuse

Portrait de la jeune fille en feu

Meilleure photographie

La belle époque

J'accuse

Les Misérables

Portrait de la jeune fille en feu

Roubaix une lumière

Meilleur montage

La belle époque

Grâce à dieu

Hors normes

J'accuse

Les Misérables

Meilleur son

La Belle époque

Le chant du loup

J'accuse

Les Misérables

Portrait de la jeune fille en feu

Meilleure musique originale

Atlantique

J'accuse

J'ai perdu mon corps

Les Misérables

Roubaix une lumière

Meilleur premier film

Atlantique, de Mati Diop

Au nom de la terre, d'Edouard Bergeon

Le Chant du loup, d'Antony Baudry

Les Misérables, de Ladj Ly

Papicha, de Mounia Meddour

Meilleur film d'animation (long-métrage)

La fameuse invasion des ours en Sicile

Les hirondelles de Kaboul

J'ai perdu mon corps

Meilleur court métrage d'animation

Ce magnifique gâteau !

Je sors acheter des cigarettes

Make it soul

La nuit des sacs plastiques

Meilleur film étranger

Douleur et gloire, de Pedro Almodovar

Le jeune Ahmed, de Jean Pierre et Luc Dardenne

Joker, de Todd Phillips

Lola vers la mer, de Laurent Micheli

Once Upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino

Parasite, de Bong Joon-Ho

Le traître, de Marco Bellocchio

Meilleur court métrage

Beautiful loser

Le chant d'Ahmed

Chien bleu

Nefta Football Club

Pile Poil

Meilleur documentaire

68, mon père et les clous

La cordillère des songes

Lourdes

M

Wonder Boy Olivier Rousteing, né sous X

César du Public

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?

Nous finirons ensemble

Hors Normes

Au nom de la terre

Les Misérables

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les César sont diffusés sur Canal +, en direct et en clair. Il n'y a donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Si vous souhaitez regarder la cérémonie des César en replay, la cérémonie est disponible dès le lendemain sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.