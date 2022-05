"Festival de Cannes 2022 : les stars attendues à la cérémonie d'ouverture"

FESTIVAL DE CANNES. Le 75e Festival de Cannes se déroule du 17 au 28 mai 2022. Virginie Efira, Tom Cruise, Isabelle Adjani... Les stars sont attendues sur la Croisette, avec de premières apparitions attendues dès la cérémonie d'ouverture ce soir. Le Festival de Cannes en direct.

14:06 - Déjà des films à voir à Cannes ce mardi 17 mai 2022 Le Festival de Cannes n'a pas encore officiellement commencé que de premiers films sont à (re)découvrir sur la Croisette. A 14h, la salle Debussy projette le classique de Jean Eustache "La Maman et la Putain", tandis que "The Truman Show" de Peter Weir est à revoir au Cinéma de la plage à partir de 21h30. La cérémonie d'ouverture débute à 19h avec la projection, dans la foulée, de "Coupez". Le film d'ouverture est projeté à nouveau au Grand théâtre Lumière à partir de 23h30.

13:32 - Qui sont les membres du jury du Festival de Cannes en 2022 ? Lors du Festival de Cannes 2022, Vincent Lindon sera épaulé dans sa décision finale par plusieurs personnalités de l'industrie cinématographique : l'actrice britannique et américaine Rebecca Hall, l'actrice indienne Deepika Padukone, la comédienne suédoise Noomi Rapace, l'actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca, le réalisateur iranien Asghar Farhadi, le réalisateur français des Misérables Ladj Ly, le réalisateur et scénariste américain Jeff Nichols, et le réalisateur et scénariste norvégien Joachim Trier.

13:10 - Vincent Lindon président du jury 2022 Vincent Lindon a été choisi pour être le président du jury du Festival de Cannes 2022. Au micro de BFM TV, l'acteur français se dit "très impressionné" par la tâche qui l'attend, à savoir établir un palmarès avec le reste des membres du jury : "C'est toujours un peu bizarre, mais il n'y a pas de raison que je vous cache ma joie. Je suis fou de joie, enchanté, je suis habité par une joie immense."

12:45 - Quels sont les films les plus attendus lors de ce Festival de Cannes ? (2/2) En compétition, de nombreux films promettent de secouer la Croisette cette année. Le dernier film de David Cronenberg, Les crimes du futur, est à ce titre particulièrement attendu. On pourra également découvrir les derniers films des frères Dardenne (Tori et Lokita), de Claire Denis (Stars at noon), de Park Chan-Wook (Decision to leave), d'Arnaud Desplechin (Frère et soeur), de James Gray (Armageddon Time) ou encore des réalisateurs ayant déjà remporté la palme d'or Hirokazu Kore-Eda (Broker) et Ruben Östlund (Le triangle de la tristesse).

12:21 - Quels sont les films les plus attendus lors de ce Festival de Cannes ? (1/2) Le Festival de Cannes, ce sont bien évidemment des stars mais surtout du cinéma ! De nombreux films sont très attendus des cinéphiles durant cette 75e édition. Les long-métrages qui feront l'événement sont d'abord Top Gun 2, avec la présence de Tom Cruise, ou encore le biopic Elvis sur le King, réalisé par Baz Luhrmann. Ces deux films sont projetés hors-compétition.

11:59 - Quand sort "Coupez !", film d'ouverture du Festival de Cannes ? Une fois n'est pas coutume, l'actualité cinématographique suit l'actualité cannoise. Présenté en ouverture du Festival de Cannes 2022, le film "Coupez !" de Michel Hazanvicius est à découvrir dès ce soir, en même temps que la Croisette, dans plusieurs cinémas, avant que plus de séances ne soient proposés dès ce mercredi 18 mai 2022.

11:34 - De quoi parle "Coupez !", le film d'ouverture du Festival de Cannes ? "Coupez !" est le film d'ouverture de ce 75e Festival de Cannes, présentez hors compétition. Il s'agit d'un remake du film japonais "Ne coupez pas !" de Shin'ichiro Ueda, réalisé par Michel Hazanavicius. Ce long-métrage, qui réunit Romain Duris, Bérénice Bejo et Jean-Pascal Zadi au casting, raconte le tournage d'un film de zombies interrompu par de véritables morts-vivants.

11:16 - Forest Whitaker recevra une palme d'honneur ce soir Après Jodie Foster l'an dernier, l'acteur Forest Whitaker sera présent au Festival de Cannes lors de la cérémonie d'ouverture. L'acteur se verra remettre une palme d'or d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. Parmi ses plus grands rôles, citons ceux dans Platoon (1986), Good Morning Vietnam (1987), Bird (1988), Panic Room (2002), Le dernier roi d'Ecosse (2006), Le Majordome (2013) ou plus récemment Black Panther (2018).

11:01 - Quel est le film d'ouverture du Festival de Cannes 2022 ? Chaque année, un film est choisi pour ouvrir en grandes pompes le Festival de Cannes. Pour cette 75e édition, c'est "Coupez !", réalisé par Michel Hazanavicius, qui a été choisi comme film d'ouverture. Au casting, on retrouve Romain Duris et Bérénice Bejo, logiquement attendus pour monter les marches ce soir.

10:43 - Virginie Efira est la maîtresse de cérémonie 2022 Le maître ou la maîtresse de cérémonie a la lourde tâche d'animer la cérémonie d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes. Après Doria Tillier l'an passé, c'est Virginie Efira qui se prête au difficile exercice pour cette édition 2022. Rappelons quand même que l'actrice a fait ses débuts dans l'animation d'émission, notamment la Nouvelle star.

10:25 - Comment suivre le 75e Festival de Cannes ? Le Festival de Cannes est à suivre sur les réseaux sociaux officiels de l'événement mais également à la télévision. La cérémonie d'ouverture est retransmise en direct à 18h55 sur France 2, avant une bascule sur France 4 à partir de 20h. France Télévision se chargera de la diffusion du festival, et plus particulièrement des tapis rouges, jusqu'au 28 mai 2022. La chaîne Youtube de l'événement propose également de suivre les temps forts (conférences de presse, photocall, tapis rouges) durant toute la journée. Notons également que cette année, le Festival de Cannes a noué un partenariat avec Brut et Tik Tok qui permettront aussi de suivre l'événement.

10:12 - A quelle heure débute la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes 2022 ? Le Festival de Cannes débute ce mardi 17 mai 2022. Jusqu'au 28 mai, l'effervescence s'emparera de la Croisette jusqu'à la remise des prix. Mais si l'événement débute aujourd'hui, il faudra attendre le début de la soirée pour que cette 75e édition soit officiellement déclarée ouverte. La cérémonie d'ouverture débute en effet à 19 heures.