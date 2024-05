Festival de Cannes 2024 : furieuse montée des marches à Cannes

Le casting de "Furiosa", prequel de "Mad Max : Fury Road", a monté les marches du Festival de Cannes ce mercredi 15 mai 2024. Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ou Judith Godrèche ont foulé le tapis rouge.

Deuxième film présenté en compétition ce mercredi, les festivaliers peuvent découvrir ce soir The Girl with the needle. Le synopsis nous éclaire davantage sur le propos de ce film de Magnus von Horn : "Copenhague, 1918. Karoline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre Alors qu'elle tombe enceinte, elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Karoline accepte un rôle de nourrice à ses côtés."

19:15 - Comment voir le court-métrage de Judith Godrèche sur les violences sexuelles ? Ce soir, un autre événement est à suivre en parallèle de l’avant-première de Furiosa. Judith Godrèche présente en avant-première son nouveau court-métrage sur les violences sexuelles, Moi aussi, au Cinéma de la plage après l’ouverture d’Un certain regard, devant les Cannois. La projection débute à 21h30 sur la plage Macé. Il sera ensuite diffusé sur la plateforme de streaming france.tv à partir du 25 mai.

19:00 - Que vaut Diamant brut, premier film présenté en compétition officielle ? Que vaut Diamant brut, premier film présenté en compétition au Festival de Cannes ce mercredi après-midi ? Les premiers retours de la presse ont été dévoilés sur les réseaux sociaux. Pour Olivier Ubertalli du Point, il s'agit d'un "très beau premier film d’Agathe Riedinger, tout en violence contenue et en lumière", quand Megane Choquet, journaliste sur Allociné, salue "un conte transcendental & spirituel sur la quête viscérale de beauté & d'amour d'une femme rêvant d'une meilleure réalité grâce à la télévision fabriquée." Pour le journaliste Fabrice Lemercier, "Agathe Riedinger signe un premier long-métrage incisif, touchant et très dynamique sur les grandes espérances d’une élévation sociale grâce à la téléréalité." Quand Matteu Mastreacci de franceinfo déplore des "maladresses" mais salue "l'énergie touchante qui se dégage du "Diamant brut" d'Agathe Riedinger, ces acteurs non-pros, cette France des oubliés, et cette empathie respectueuse qu'elle a pour un prétendu "mauvais goût"".

18:30 - De quoi parle le court-métrage de Judith Godrèche ? Judith Godrèche présente son nouveau film, le court-métrage Moi aussi, ce soir à Cannes. L’actrice qui a enclenché un second MeToo dans le cinéma français en portant plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon en février dernier a reçu de nombreux témoignages de victimes de violences sexuelles dans une boîte mail dédiée à cet effet. Elle a décidé de leur donner la parole dans ce court-métrage, en invitant ceux qui le souhaitaient (ils sont 1000 à être venus) à se rassembler à Paris pour tourner des scènes en compagnie de sa fille, Tess Barthelemy, qui danse en blanc au milieu de la foule qui libère peu à peu la parole.

18:00 - Suivez en direct la montée des marches de Furiosa C’est un tapis rouge très glamour qui attend les festivaliers ce soir. Anya Taylor-Joy, Georges Miller, Chris Hemsworth, ils seront présents pour monter les marches avant la projection en avant-première de Furiosa. Il est possible de suivre le tapis rouge en direct en se rendant sur la chaîne youtube officielle du Festival de Cannes.

17:30 - De quoi parle Furiosa, événement de la soirée au Festival de Cannes ? Les festivaliers peuvent découvrir en avant-première le film Furiosa de Georges Miller avant sa sortie en salles la semaine prochaine en France. Ce long-métrage d’action revient sur la jeunesse du personnage joué par Charlize Theron, qui se retrouve entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En parcourant les Terres Dévastées, ils tombent sur la Citadelle présidée par Immortan Joe, le grand méchant de Mad Max : Fury Road. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit trouver le moyen de rentrer chez elle.

16:20 - Empêché de défiler à Cannes, Magnus von Horn prend sa revanche quatre ans plus tard On pourrait presque dire que la projection ce soir de Pigen Med Nalen (The girl with the needle) est une revanche pour Magnus von Horn. En 2020, le réalisateur danois devait faire la première mondiale de son long-métrage Sweat, à Cannes. Mais en raison de la pandémie mondiale, l’événement a été annulé, même s’il a reçu le Label Cannes. A sa sortie néanmoins, ce long-métrage est salué par la critique. La projection de son nouveau film, l’adaptation libre de l’histoire de Dagmar Overbye, est bel et bien présenté aujourd’hui, dès 22h30.

15:45 - Qui est Agathe Riedinger, qui présente son premier film à Cannes Agathe Riedinger est actuellement en train de présenter Diamant Brut, en compétition officielle du Festival de Cannes. A 39 ans seulement, et pour son premier long-métrage, la réalisatrice française présente ce film qui dénonce les coulisses du monde de la téléréalité. Comme elle a pu l’expliquer auprès de France Inter, c’était “un choc énorme” de découvrir qu’elle était sélectionnée en compétition du Festival de Cannes. La passion de la téléréalité, elle l’a acquis depuis longtemps, passionnée par les rouages des Marseillais. Cette curiosité donne un premier court-métrage, Formée aux Arts Décoratifs de Paris, quand elle se lance dans l’écriture de son premier court-métrage, J’attends Jupiter, avant de donner ce long-métrage aujourd’hui présenté aux festivaliers.

15:19 - Suivez la montée des marches de Diamant brut Les Festivaliers peuvent découvrir la montée des marches du premier film de la compétition officielle, Diamant Brut. Les stars défilent actuellement sur le tapis rouge, vous pouvez aussi le suivre depuis chez vous et en direct en vous connectant simplement sur la chaîne Youtube officielle du Festival de Cannes, ou cliquer sur la vidéo ci-dessous.



15:04 - De quoi parle Diamant Brut, premier film présenté en compétition officielle ? Diamant Brut, premier film de la française Agathe Riedinger, est également le premier film présenté en compétition officielle au Festival de Cannes ce mercredi. Drame sur les coulisses de la téléréalité, le synopsis du film est le suivant : “Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu’un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d’être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu’elle passe un casting pour Miracle Island.”

14:30 - Le programme du Cinéma de la Plage Ce soir, les Cannois vont pouvoir découvrir les pieds dans le sable le court-métrage Moi aussi de Judith Godrèche. Chaque année, le Festival de Cannes projette plusieurs films, souvent de grands classiques ou des pépites déjà sorties mais à découvrir, à la nuit tombée sur la plage Macé. Cette année ne fait pas exception, et puisque les festivaliers ont déjà pu (re)voir Trainspotting mardi soir, et pourront voir Moi Aussi et Silex and the City ce mercredi, My Way ce jeudi, After Hours vendredi, Transmitzvah samedi, Indigènes dimanche, Les contes de Terremer et Porco Rosso lundi 20 mai, Exils mardi 21 mai, Slocum et moi mercredi 22 mai, Opération Condor jeudi 23 mai, Nueve Reinas vendredi 24 mai et Phantom of the Paradise samedi 25 mai. Tous les films sont projetés à partir de 21h30.

14:09 - Meryl Streep révèle ses secrets dans une masterclass exceptionnelle Après avoir reçu une palme d’or d’honneur hier soir, Meryl Streep part à la rencontre de quelques chanceux festivaliers. A partir de 14h30, l’actrice américaine est à l’honneur d’une masterclass où elle revient sur les temps forts de sa carrière et son métier. Le compte-rendu de cette rencontre avec le public sera à retrouver dès la fin de journée sur Linternaute.

13:30 - Quand voir Furiosa en France ? A partir de 19h ce soir, les festivaliers qui ont réussi à obtenir un ticket vont pouvoir découvrir en avant-première le film Furiosa. Si vous n’avez pas cette chance, sachez que l’attente ne sera pas bien longue puisque le film de Georges Miller sort la semaine suivante dans les salles françaises ! La jeunesse de l’Imperator Furiosa avant sa rencontre avec Max est à découvrir dans les cinémas mercredis prochain, le 22 mai 2024.