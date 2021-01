"Festival de Cannes : l'événement devrait avoir lieu en 2021"

FESTIVAL DE CANNES 2021 - Les organisateurs prévoient déjà un Festival de Cannes pour 2021. Celui-ci pourrait se tenir en juin ou juillet. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 17h45] Les festivaliers habitués à défiler sur la Croisette ont connu une année de disette. Le Festival de Cannes a en effet dû annuler l'édition 2020 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Cependant, les organisateurs ont déjà en tête l'édition 2021. Selon des informations de l'AFP, celui-ci devrait bien se tenir cette année. Alors que l'événement se déroule traditionnellement en mai, il est toutefois possible qu'il soit décalé entre fin juin et fin juillet, en fonction de l'évolution de la pandémie et des conditions sanitaires.

Si le Festival de Cannes 2020 avait été annulé, Thierry Fremaux et Pierre Lescure avaient annoncé le 3 juin 2020 l'ensemble des films qui auraient dû être en compétition si l'événement se serait tenu. Certains ayant dû décaler leur date de sortie à 2021, on ne sait pas s'ils pourraient être retenus dans la sélection 2021 ou non. Parmi les œuvres qui auraient dû être en compétition l'an dernier, on retrouve des films de Wes Anderson, Steve McQueen, Naomi Kawase, Maïwen ou encore François Ozon et Viggo Mortensen.

En savoir plus

La date du Festival de Cannes 2021 n'a pas encore été communiquée. Les organisateurs ont toutefois fait savoir à l'AFP qu'ils comptaient bien organiser une nouvelle édition, après une année de disette en raison de la pandémie liée au coronavirus. Si l'événement se tient traditionnellement en mai, il est possible que le Festival de Cannes soit décalé entre fin juin et fin juillet 2021 en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les films sélectionnés pour le festival de Cannes 2021. En 2020, l'événement ne s'est pas déroulé selon son format habituel en raison du coronavirus, une sélection 2020 a toutefois été établie . Ces films ont bénéficié d'un "label" et certains ont été projetés à l'été et automne 2020. D'autres attendent toujours de pouvoir sortir en salles. Retrouvez la liste complète ci-dessous :

The French Dispatch de Wes Anderson (USA)

de Wes Anderson (USA) Eté 85 de François Ozon (France)

de François Ozon (France) Asa Ga Kuru (True Mothers) de Naomi Kawase (Japon)

de Naomi Kawase (Japon) Lovers Rock de Steve McQueen (Royaume-Uni)

de Steve McQueen (Royaume-Uni) Mangrove de Steve McQueen (Royaume-Uni)

de Steve McQueen (Royaume-Uni) Druk (Another Round) de Thomas Vinterberg (Danemark)

de Thomas Vinterberg (Danemark) ADN (DNA) de Maïwenn (Algérie/France)

de Maïwenn (Algérie/France) Last Words de Jonathan Nossiter (USA)

de Jonathan Nossiter (USA) Heaven : to the land of happiness de Im Sang-Soo (Corée du Sud)

de Im Sang-Soo (Corée du Sud) El olvido que seremos (Forgotten we'll be) de Fernando Trueba (Espagne)

de Fernando Trueba (Espagne) Peninsula de Yeon Sang-Ho (Corée du Sud)

de Yeon Sang-Ho (Corée du Sud) In the dusk (Au crépuscule) de Sharunas Bartas (Lituanie)

de Sharunas Bartas (Lituanie) Des hommes (Home Front) de Lucas BELVAUX (Belgique)

de Lucas BELVAUX (Belgique) The real thing de Kôji Fukada (Japon)

de Kôji Fukada (Japon) Passion simple de Danielle Arbid (Liban)

de Danielle Arbid (Liban) A good man de Marie Castille Mention-Schaar (France)

de Marie Castille Mention-Schaar (France) Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait de Emmanuel Mouret (France)

de Emmanuel Mouret (France) Souad de Ayten Amin (Égypte)

de Ayten Amin (Égypte) Limbo de Ben Sharrock (Royaume-Uni)

de Ben Sharrock (Royaume-Uni) Rouge (Red Soil) de Farid Bentoumi (France)

de Farid Bentoumi (France) Sweat de Magnus Von Horn (Suède)

de Magnus Von Horn (Suède) Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma (France)

de Ludovic et Zoran Boukherma (France) February (Février) de Kamen Kalev (Bulgarie)

de Kamen Kalev (Bulgarie) Ammonite de Francis Lee (Royaume-Uni)

de Francis Lee (Royaume-Uni) Un médecin de nuit de Elie Wajeman (France)

de Elie Wajeman (France) Enfant terrible de Oskar Roehler (Allemagne)

de Oskar Roehler (Allemagne) Nadia, butterfly de Pascal Plante (Canada)

de Pascal Plante (Canada) Here we are de Nir Bergman (Israël)

de Nir Bergman (Israël) Septet : the story of Hong Kong de Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam

de Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping et Patrick Tam Falling de Viggo Mortensen (USA)

de Viggo Mortensen (USA) Pleasure de Ninja Thyberg (Suède)

de Ninja Thyberg (Suède) Slalom de Charlène Favier (France)

de Charlène Favier (France) Casa de antiguidades (Memory house) de Joao Paulo Miranda Maria (Brésil)

de Joao Paulo Miranda Maria (Brésil) Broken keys (Fausse note) de Jimmy Keyrouz (Liban)

de Jimmy Keyrouz (Liban) Ibrahim de Samir Guesmi (France)

de Samir Guesmi (France) Beginning (Au commencement) de Déa Kulumbegashvili (Géorgie)

de Déa Kulumbegashvili (Géorgie) Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France)

de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (France) 16 printemps de Suzanne Lindon (France)

de Suzanne Lindon (France) Vaurien de Peter Dourountzis (France)

de Peter Dourountzis (France) Garçon chiffon de Nicolas Maury (France)

de Nicolas Maury (France) Si le vent tombe (Should the Wind Fall) de Nora Martirosyan (Arménie)

de Nora Martirosyan (Arménie) John and the hole de Pascual Sisto (USA)

de Pascual Sisto (USA) Striding into the wind (Courir au gré du vent) de Wei Shujun (Chine)

de Wei Shujun (Chine) The death of cinema and my father too (La Mort du cinéma et de mon père aussi) de Dani Rosenberg (Israël)

de Dani Rosenberg (Israël) En route pour le milliard (The Billion Road) de Dieudo Hamadi (Rép. Démocratique du Congo)

de Dieudo Hamadi (Rép. Démocratique du Congo) The truffle hunters de Michael Dweck et Gregory Kershaw (USA)

de Michael Dweck et Gregory Kershaw (USA) 9 jours à Raqqa de Xavier de Lauzanne (France)

de Xavier de Lauzanne (France) Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal (France)

de Caroline Vignal (France) Les deux Alfred de Bruno Podalydès (France)

de Bruno Podalydès (France) Un triomphe (The big hit) de Emmanuel Courcol (France)

de Emmanuel Courcol (France) L'origine du monde de Laurent Lafitte (France)

de Laurent Lafitte (France) Le discours de Laurent Tirard (France)

de Laurent Tirard (France) Aya to majo (Earwig and the Witch) de Gorô Miyazaki (Japon)

de Gorô Miyazaki (Japon) Flee de Jonas Poher Rasmussen (Danemark)

de Jonas Poher Rasmussen (Danemark) Josep de Aurel (France)

de Aurel (France) Soul de Pete Docter (USA)

On ne connaît pas encore le jury de l'édition 2021 du Festival de Cannes. L'an dernier, le cinéaste afro-américain Spike Lee avait été choisi comme président du jury du Festival de Cannes 2020. Il entrait ainsi dans l'histoire comme le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé. Cependant, le Festival de Cannes 2020 n'ayant pas lieu dans sa forme traditionnelle, les organisateurs ont laissé entendre que Spike Lee pourrait reprendre ce rôle lors de l'édition 2021. Le jury qui devait l'accompagner n'avait cependant pas été dévoilé.

On ne connaît pas encore la palme d'or 2021. L'an dernier, le Festival de Cannes ne s'étant pas déroulé dans sa forme traditionnelle en raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de palme d'or. La dernière a été décernée en 2019, la Palme d'Or a été décernée à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a également décroché l'Oscar du meilleur film et le César du meilleur film étranger quelques mois plus tard.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

On ne connaît pas encore le palmarès du festival de Cannes 2021. En 2020, l'événement n'a pas eu lieu et n'a pas eu non plus de palmarès. Le dernier remonte à 2019. Vous pouvez retrouver ci-dessous le palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2019 :