"Festival de Cannes : pourquoi Titane, Palme d'or 2021, divise ?"

FESTIVAL DE CANNES 2021. Si Titane a reçu la Palme d'or 2021, le film divise au sein de la critique et des spectateurs. Palme d'or, palmarès complet, réactions... Le point sur le Festival de Cannes 2021.

[Mis à jour le 19 juillet 2021 à 11h18] C'est une Palme d'or qui détonne dans l'histoire du Festival de Cannes. Spike Lee et son jury ont décidé de remettre la récompense suprême du Festival de Cannes 2021 à Titane, film horrifique réalisé par Julia Ducournau. Ce choix de récompenser enfin le cinéma de genre français, a été salué par certains, décrié par d'autres qui n'ont pas apprécié la dernière proposition de la réalisatrice de Grave... Ce film gore, coup de poing et définitivement à part dans la paysage du cinéma français habituelle n'a en tout cas pas laissé indifférent !

Avec Titane, c'est l'audace qu'a, semble-t-il, souhaité récompenser le jury du Festival de Cannes en 2021. "Merci au jury d'appeler à plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies et merci aussi au jury de laisser rentrer les monstres", a d'ailleurs déclaré la réalisatrice en recevant la Palme d'or samedi soir. Sorti le 14 juillet dans les salles obscures, le film de Julia Ducournau est interdit aux moins de 16 ans. Lors de sa projection à Cannes, certains spectateurs sont sortis avec l'aide des secours, l'AFP a également rapporté des malaises ou des vomissements lors de la projection.

Au palmarès du Festival de Cannes 2021, on retrouvait également Le Genou d'Ahed de l'Israélien Nadav Lapid et Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, ex æquo pour le prix du jury. La jeunesse a également été mise en avant avec deux prix de l'interprétation remis à des jeunes acteurs : l'Américain Caleb Landry Jones, 31 ans, pour son rôle dans Nitram de Justin Kurzel, et la Norvégienne Renate Reinsve, 33 ans, pour son rôle dans Verdens verste menneske (Julie (en 12 chapitres), en français) de Joachim Trier.

Le film qui a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2021 est Titane de la réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau. C'est la première fois qu'une femme remporte, seule, une Palme d'or au Festival de Cannes. Jane Campion avait auparavant décroché la récompense ultime pour La leçon de piano ex-aequo avec Chen Kaige, qui avait réalisé Adieu ma concubine. Titane succède à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, en 2019.

Voici le palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2021 :

Palme d'or : Titane de la Française Julia Ducournau

Titane de la Française Julia Ducournau Grand prix du jury : Un héros de l'Iranien Asghar Farhadi et Compartiment N°6 du Finlandais Juho Kuosmanen

Un héros de l'Iranien Asghar Farhadi et Compartiment N°6 du Finlandais Juho Kuosmanen Prix du jury : Ha'berech (Le Genou d'Ahed), en français) de l'Israélien Nadav Lapid et Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul

Ha'berech (Le Genou d'Ahed), en français) de l'Israélien Nadav Lapid et Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul Prix d'interprétation masculine : l'Américain Caleb Landry Jones, pour son rôle dans Nitram de l'Australien de Justin Kurzel

l'Américain Caleb Landry Jones, pour son rôle dans Nitram de l'Australien de Justin Kurzel Prix de la mise en scène : le Français Leos Carax, pour le film Annette

le Français Leos Carax, pour le film Annette Prix du scénario : Ryūsuke Hamaguchi et Takamasa Oe, pour Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi

Ryūsuke Hamaguchi et Takamasa Oe, pour Drive my Car de Ryusuke Hamaguchi Prix de l'interprétation féminine : la Norvégienne Renate Reinsve, pour son rôle dans Verdens verste menneske (Julie (en 12 chapitres), en français) de Joachim Trier

la Norvégienne Renate Reinsve, pour son rôle dans Verdens verste menneske (Julie (en 12 chapitres), en français) de Joachim Trier Prix de la Caméra d'or : Murina d'Antoneta Alamat Kusijanovic

Murina d'Antoneta Alamat Kusijanovic Palme d'or du court-métrage : Tian xia wu ya (Tous les corbeaux du monde, en français) de Tang Yi. À noter que le jury a décerné une mention spéciale à Céu de Agosto (Le Ciel du mois d'août, en français) de Jasmin Tenucci.

Environ une soixantaine de films fait partie de la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, en 2021, dont la plupart en compétition pour le palmarès final, et notamment pour recevoir la Palme d'or tant convoitée. Retrouvez ci-dessous les films en compétition pour la sélection officielle du Festival de Cannes 2021.

Annette de Leos Carax (film d'ouverture) avec Adam Driver et Marion Cotillard

Un héro d'Ashgar Farhadi

d'Ashgar Farhadi Tout s'est bien passé de François Ozon avec Sophie Marceau, Géraldine Pailhas, André Dussolier

Tre Piani de Nanni Moretti

Titane de Julia Ducournau avec Agathe Rousselle, Garance Marillier, Vincent Lindon

The French Dispatch de Wes Anderson avec Bill Murray, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody...

Red Rocket de Sean Baker

La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay

Nitram de Justin Kurzel

de Justin Kurzel Memoria d'Apichatpong Weerasethakul avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar

Lingui, les liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun

Les Olympiades de Jacques Audiard avec Makita Samba, Noémie Merlant

Les intranquilles de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Matthias Schoenaerts

La fracture de Catherine Corsini avec Sam Worthington, Lily Rabe

Julie (en douze chapitres) de Joachim Trier

Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen

Haut et fort de Nabil Ayouch

Le genou d'Ahed de Nadav Lapid

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island de Mia Hansen-Love avec Mia Wasikowska, Tim Roth

Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Lambert Wilson, Charlotte Rampling

L'histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi avec Léa Seydouw, Louis Garrel

Flag Day de Sean Penn avec Sean Penn, Miles Teller, Josh Brolin

On ne connaît pas encore les membres du jury de la prochaine édition du Festival de Cannes, qui doit se tenir en 2022. En 2021, le réalisateur américain Spike Lee était président du jury. Pour l'épauler dans ses décisions afin d'établir le palmarès, il a pu compter sur l'aide de l'acteur français Tahar Rahim, de la chanteuse Mylène Farmer, de l'actrice française Mélanie Laurent, de la réalisatrice française Mati Diop, de l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal, de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho et de l'acteur sud-coréen Song Kang-ho.

L'annonce des affiches du Festival de Cannes est toujours un grand moment pour les cinéphiles qui suivent de près l'événement. Les organisateurs ont dévoilé celle de la 74e édition. Cette année, Spike Lee, le président du jury, est mis à l'honneur en noir et blanc (en hommage à certains de ses films), afin de mettre en lumière le regard bien particulier que porte le cinéaste sur le septième art.

Un regard curieux sur le 7e art, le décor cannois en toile de fond : Spike Lee à l'honneur sur l'affiche officielle de #Cannes2021 !

Photo de Spike Lee avec lautorisation de Bob Peterson & Nike Tous droits réservés / Graphisme Hartland Villa

https://t.co/GBfCgNlzhj pic.twitter.com/35owKjJhcx — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) June 17, 2021 Qui fait partie du jury du Festival de Cannes ? Comme l'année dernière, le cinéaste afro-américain Spike Lee a accepté de diriger le jury du Festival de Cannes. Il aura donc la responsabilité de mener les délibérations et notamment de décider quel film recevra la Palme d'Or. Pour information, Spike Lee est le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé. Parmi les membres du jury du prochain Festival de Cannes, on retrouve pour épauler Spike Lee dans ses choix : la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop (Atlantique), la chanteuse Mylène Farmer, l'actrice Maggie Gyllenhaal (Batman : The Dark Knight, Donnie Darko), la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner (Little Joe), l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent (Je vais bien, ne t'en fais pas, Inglorious Basterds), le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius), l'acteur Tahar Rahim (Un Prophète) et enfin l'acteur sud-coréen Song Kang-ho (Parasite, Memory of Murder).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore les dates du prochain Festival de Cannes. Tout dépendra certainement de l'évolution sanitaire. En effet, si les conditions sont réunies, il est possible que l'événement anime de nouveau la Croisette en mai 2022, comme c'est habituellement le cas, et non plus en juillet. Mais si la crise liée au coronavirus n'est pas passée, il est possible que l'événement soit reporté comme pour son édition 2021 quelques mois plus tard. Pour l'heure, aucune annonce ni aucune date n'a été précisée pour le Festival de Cannes 2022.

Festival de Cannes 2021 - du 6 au 17 juillet 2021