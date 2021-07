"Festival de Cannes : Titane palme d'or 2021, découvrez le palmarès complet"

FESTIVAL DE CANNES 2021. Palme d'or 2021, palmarès complet, réactions... Au lendemain de la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes, on fait le point.

C'est l'un des moments qui ont marqué la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes samedi 17 juillet. Le président du jury, Spike Lee , a bien failli révélé la palme d'or dès le début de l'événement ! Il a heureusement été arrêté à temps par une Mélanie Laurent catastrophée qui se trouvait juste à côté de lui. Et si l'acteur Tahar Rahim lui a rapidement expliqué que la palme d'or ne devait être révélée qu'à la toute fin, certains affirment qu'en tendant l'oreille, ils ont pu entendre le nom de Titane. On vous laisse juger par vous-même :

Le film qui a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2021 est Titane de la réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau. Il succède donc à la satire sociale Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, en 2019. À noter que par la suite, Parasite avait également décroché l'Oscar du meilleur film et le César du meilleur film étranger, un triplé plutôt rare.

Voici le palmarès complet de la sélection officielle du Festival de Cannes 2021 :

La liste des films en compétition pour le Festival de Cannes 2021 a été annoncée au cours d'une conférence de presse le 3 juin 2021. Environ une soixantaine de films fait partie de la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, dont la plupart en compétition pour le palmarès final, révélé le 17 juillet 2021, et notamment pour recevoir la Palme d'or tant convoitée. Un blockbuster est également présenté traditionnellement hors-compétition : cette année, il s'agira de Fast and Furious 9. Retrouvez ci-dessous les films en compétition pour la sélection officielle du Festival de Cannes 2021.

L'annonce des affiches du Festival de Cannes est toujours un grand moment pour les cinéphiles qui suivent de près l'événement. Les organisateurs ont dévoilé celle de la 74e édition, qui se tient du 6 juillet au 17 juillet 2021. Cette année, Spike Lee, le président du jury, est mis à l'honneur en noir et blanc (en hommage à certains de ses films), afin de mettre en lumière le regard bien particulier que porte le cinéaste sur le septième art.

Comme l'année dernière, le cinéaste afro-américain Spike Lee a accepté de diriger le jury du Festival de Cannes. Il aura donc la responsabilité de mener les délibérations et notamment de décider quel film recevra la Palme d'Or. Pour information, Spike Lee est le premier cinéaste noir à occuper cette fonction depuis le lancement officiel du festival, en 1946. Auparavant, des artistes noirs ou afro-américains ont pu être membre du jury, mais ne l'avaient jamais présidé.

Parmi les membres du jury du prochain Festival de Cannes, on retrouve pour épauler Spike Lee dans ses choix : la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop (Atlantique), la chanteuse Mylène Farmer, l'actrice Maggie Gyllenhaal (Batman : The Dark Knight, Donnie Darko), la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner (Little Joe), l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent (Je vais bien, ne t'en fais pas, Inglorious Basterds), le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho (Bacurau, Aquarius), l'acteur Tahar Rahim (Un Prophète) et enfin l'acteur sud-coréen Song Kang-ho (Parasite, Memory of Murder).