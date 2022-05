"PHOTOS. Cannes 2022 : les stars font sensation au festival"

FESTIVAL DE CANNES. Alain Chabat, Anne Hathaway, Idris Elba, Marion Cotillard... Les stars font l'actualité au Festival de Cannes ce vendredi. Photos et direct.

18:40 - Quel est le scénario de "Trois mille ans à t'attendre" ? Trois mille ans à t'attendre est un film de George Miller adapté d'une nouvelle d'A.S. Byatt, "The Djinn in the Nightingale's Eye". On y suit le quotidien d'Alithea Binnie, une érudite bouleversée par sa rencontre avec un djinn qui lui propose d'exaucer trois de ses voeux en échange de sa liberté. Idris Elba et Tilda Swinton se donnent la réplique.

18:10 - Suivez en direct la montée des marches de "Trois mille ans à t'attendre" La montée des marches de Trois mille ans à t'attendre a débuté au Festival de Cannes. George Miller, Idris Elba ou encore Tilda Swinton sont attendus pour venir présenter ce film fantastique, qui n'a pour le moment pas de date de sortie en France. Si vous souhaitez découvrir quelles stars ont fait le déplacement pour l'événement, il suffit de se rendre sur la chaîne Youtube du Festival de Cannes ou de suivre la montée des marches en direct grâce à la vidéo ci-dessous.

17:34 - Le programme du week-end au Festival de Cannes (2/2) Dimanche 22 mai 2022, plusieurs films vont créer l'événement à Cannes. C'est le cas des Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, présenté en compétition. A l'occasion de ce tapis rouge, on devrait apercevoir Louis Garrel et Suzanne Lindon. Il sera également possible de découvrir Novembre, dernier film de Cédric Jimenez présenté hors-compétition, qui revient sur l'enquête policière qui a suivi les attentats du 13 novembre 2015. Au casting, on retrouve Jean Dujardin. Irma Vep, série d'Olivier Assayas, sera également présentée à Cannes Première, tout comme Don Juan de Serge Bozon avec Virginie Efira et Tahar Rahim.

17:08 - Le programme du week-end au Festival de Cannes (1/2) Quels sont les événements qui vont rythmer le week-end au Festival de Cannes ? Ce samedi 21 mai 2022, les festivaliers pourront découvrir Triangle of Sadness de Ruben Östlund, qui avait déjà remporté la Palme d'Or pour The Square mais aussi R.M.N. de Christian Mungiu. Les personnes accréditées pourront également découvrir Chronique d'une liaison passagère, le film d'Emmanuel Mouret, avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne.

16:32 - A quelle heure suivre la montée des marches de "Trois mille ans à t'attendre" ? "Trois mille ans à t'attendre" est projeté hors-compétition ce vendredi à 19h. Le programme de TV Festival indique que la montée des marches débutera peu de temps après, à 18h10 très précisément. Il sera possible de la suivre directement sur la chaîne Youtube du Festival de Cannes.

16:06 - Découvrez la bande-annonce de "Trois mille ans à t'attendre" La projection de "Trois mille ans à t'attendre" est prévue ce vendredi 20 mai 2022. En attendant, vous pouvez découvrir un premier trailer de ce film bien singulier de George Miller. Pour rappel, le film réunit au casting Tilda Swinton et Idris Elba. Il n'a pas encore de date de sortie en France.

15:33 - Alain Chabat et Laurent Laffite ont monté les marches du Festival de Cannes Alain Chabat et Laurent Laffite étaient présents pour la montée des marches du film d'animation Le Petit Nicolas. Ils prêtent en effet leur voix aux deux auteurs du livre pour enfants culte dans ce long-métrage projeté à Cannes. "Le Petit Nicolas, je suis tombé dedans quand je suis petit, a d'ailleurs concédé Alain Chabat, qui a aussi travaillé sur Astérix et Obélix, avant de monter les marches. Goscinny est partout et le film est très émouvant."

15:01 - Les horaires des différentes montées des marches de la journée Plusieurs montées des marches sont prévues d'ici la fin de journée ce vendredi 20 mai 2022. Tout d'abord à 15h15 on peut suivre le tapis rouge du film Boy from heaven présenté en compétition officielle. Idris Elba et Tilda Swinton devraient également monter les marches du Palais des Festivals à 18h10 avant la projection de Trois mille ans à t'attendre. Enfin, la montée des marches de Frère et soeur, avec Marion Cotillard et Melvil Poupaud, est annoncée pour 21h15.

14:28 - Suivez la montée des marches du Petit Nicolas Laurent Laffite, Alain Chabat ou encore Anne Goscinny sont présents sur le tapis rouge du Festival de Cannes pour présenter le Petit Nicolas. Mais comment suivre la montée des marches du film d'animation ? Il suffit de se rendre sur le compte Youtube officiel de l'événement pour découvrir la montée des marches des acteurs. Ci-dessous, vous pouvez découvrir le tapis rouge du Petit Nicolas.

14:00 - Le Petit Nicolas présenté en avant-première à Cannes Parmi les événements de ce mardi 20 mai 2022, on peut citer la projection exceptionnel du film d'animation Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?. Réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, il met en scène l'une des histoires de Sempé et Goscinny. On peut y entendre les voix de Laurent Lafitte ou encore Alain Chabat. La montée des marches débute à 14h15 avant la projection du film à 15h en salle Agnès Varda.

13:37 - Quels films en compétition voir ce vendredi à Cannes ? Plusieurs films de la compétition long-métrage sont à découvrir au Festival de Cannes, même si vous n'avez pas pu les voir lors de leur avant-première. Boy from heaven est projeté au Grand théâtre Lumière à 16h,tout comme Frère et soeur d'Arnaud Desplechin à 22h. Présenté pour la première fois hier, Armageddon Time est de nouveau projeté à 19h30 en salle Agnès Varda, tandis que Eo de Jerzy Skolimowski est visible Salle Bazin à 19h00. Enfin, Le Otto Montagne est à revoir au Cinéum Imax à 14h30.

13:08 - Quels films voir en salle Debussy ce vendredi ? Le Festival de Cannes, ce n'est évidemment pas (que) les projections organisées au Grand Théâtre du Palais des Festivals. De nombreuses séances sont projetées tout au long de la journée, notamment en salle Debussy, qui projette notamment les longs-métrages en compétition dans la catégorie "Un certain regard". Ce vendredi 20 mai 2022, il était possible de découvrir Harka de Lotfy Nathan et Corsage de Marie Kreutzer. A partir de 14h, c'est Plan 75 d'Hayakawa Chie qui est à visionner, avant de se lancer dans la découverte de The Stranger de Thomas M Wright. La journée se terminera en salle Debussy avec La nuit du 12 de Dominik Moll, film présenté cette fois dans la catégorie Cannes Première.

12:38 - Revivez la masterclass de Tom Cruise en vidéo La seconde journée du Festival de Cannes a mis Tom Cruise à l'honneur. L'acteur a présenté Top Gun 2 en compagnie de la patrouille de France avant de recevoir une palme d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. Il a également donné une masterclass exceptionnelle sur sa relation au cinéma et sa façon de faire des films. L'intégralité de l'entretien, mené par Thierry Frémaux lui-même, a été mis à disposition sur Youtube.

12:17 - De quoi parle "Frère et soeur", présenté ce soir en compétition ? Frère et soeur d'Arnaud Desplechin est projeté ce vendredi à 21h en compétition officielle. Le long-métrage porté par Marion Cotillard et Melvil Poupaud suit la relation conflictuelle entre un frère et une soeur qui ne se sont plus vus depuis de nombreuses années. Ils sont forcés de se retrouver lors de la mort de leurs parents.