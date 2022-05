"PHOTOS. Cannes 2022 : Sharon Stone, Isabelle Adjani... Les stars sur le tapis rouge"

FESTIVAL DE CANNES. Les stars ont fait sensation durant le week-end sur le tapis rouge. Quelles célébrités sont attendues ce lundi 23 mai 2022 ? Le Festival de Cannes en images et en direct.

11:47 - De quoi parle "Decision to leave" de Park Chan-Wook ? Decision to leave de Park Chan-Wook est projeté en compétition au Grand Théâtre Lumière du Festival de Cannes. Ce long-métrage du réalisateur de Old Boy suit l'enquête d'un détective suite à la mort d'un homme en haute montagne. Il soupçonne la femme du défunt d'avoir commis le meurtre, tout en commençant à ressentir une attirance troublante pour elle.

11:21 - Quelles stars attendues sur le tapis rouge du Festival de Cannes ce lundi ? Parmi les stars que l'on pourra croiser sur le tapis rouge du Festival de Cannes ce lundi 23 mai 2022, citons surtout le casting de Crimes of the Future. Au casting, on retrouve Kristen Stewart, Viggo Mortensen et Lea Seydoux, qui devraient assurément monter les marches du palais des Festivals ce soir.

10:56 - Quel est le programme du lundi 23 mai 2022 ? Au programme du Festival de Cannes ce lundi 23 mai 2022, citons la projection de Decision to leave, le dernier film de Park Chan-Wook (Old Boy, Mademoiselle) présenté en compétition longs métrages. La projection débute à 18h00. Elle est suivi vers 20h30 du tapis rouge de Crimes of the Future, dernier film de David Cronenberg très attendu par les festivaliers. Dans la compétition Un certain regard, il sera possible de voir Burning Days d'Emin Alper mais aussi Joyland de Saim Sadiq.

10:37 - Une militante dénonce les viols en Ukraine Une militante a fait irruption seins nus sur le tapis rouge de Trois mille ans à t'attendre vendredi 20 mai 2022, la peau ensanglantée, pour dénoncer les viols que subissent les femmes ukrainiennes de la part des troupes russes. La sécurité est intervenue pour l'écarter.

10:14 - La liste des victimes de féminicides affichée sur le tapis rouge Chaque année, le Festival de Cannes est également le théâtre de revendications politiques. Ce dimanche 22 mai 2022, le collectif féministes Les Colleuses a été invité sur le tapis rouge à l'occasion de la projection du documentaire "Riposte féministe". Elles en ont profité pour déployer une banderole sur laquelle étaient inscrits les noms des 129 victimes de féminicide depuis le dernier festival de Cannes, en juillet 2021.