Printemps du Cinéma 2024 : des films à petits prix dans les salles, à quelle date débute l'offre ?

Le Printemps du Cinéma fait son retour en cette fin de mars pour une nouvelle opération promotionnelle visant à attirer le public dans les salles à prix réduits. On vous détaille ce qu'il faut savoir sur l'événement.

C'est le retour du Printemps du cinéma. L'événement promotionnel qui permet de profiter d'un film dans les salles obscures à petit prix revient pour une édition 2024. L'événement se tient dans toute la France du dimanche 24 au mardi 26 mars inclus. Pour l'occasion, le tarif est fixé à 5 euros la séance pour tous les spectateurs, sauf pour les séances spéciales (3D, IMAX...).

A ce prix là, on aurait tort de se priver d'aller au cinéma. Et ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs films à découvrir dans les salles obscures pour l'occasion. Les amateurs de grands spectacles peuvent se tourner vers Dune, deuxième partie, tandis qu'il est possible de rattraper en famille les films d'animation Le royaume des abysses ou les comédies familiales Chien et chat et Le dernier jaguar.

Si vous souhaitez vous tournez plutôt vers les comédies françaises, Cocorico, Maison de retraite 2 et Heureux gagnants sont toujours en salles. Si c'est plutôt les drames que vous préférez, ne passez pas à côté du phénomène italien Il reste encore demain, le film de Christine Angot Une famille ou le long-métrage Hors-saison avec Guillaume Canet, les deux derniers sortent d'ailleurs ce mercredi 20 mars.

Prix Printemps du Cinéma

Après des années à 4€ la séance, le Printemps du Cinéma propose désormais un tarif unique de 5€ la séance. On précise que, bien entendu, ce tarif ne sera appliqué que dans les salles participantes. Autre information d'importance : cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres tarifaires et que les suppléments concernant les films en 3D, en IMAX ou les séances spéciales doivent être payés en sus des 5 euros que coûte le billet.

