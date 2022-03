Printemps du Cinéma : les dates et les films à voir en 2022

PRINTEMPS DU CINEMA. Le Printemps du Cinéma signe enfin son grand retour ce week-end. Pour cette édition 2022, de nombreuses sorties sont à voir au cinéma. Voici notre sélection.

[Mis à jour le 19 mars 2022 à 12h] Après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire, le Printemps du Cinéma revient en ce mois de mars 2022 pour permettre aux cinéphiles de faire le plein de films en salles. Le tarif unique de 4€ la séance (hors séances spéciales) est reconduit une fois de puis et devrait à nouveau amener beaucoup de spectateurs dans les salles de France. Cette année, le Printemps du Cinéma se tient du dimanche 20 mars au mardi 22 mars 2022. Trois jours de festivités cinématographiques à ne pas rater si vous appréciez les séances de cinéma à petit budget. L'occasion, peut-être, d'aller voir plusieurs films !

Comme souvent, de nombreux films sont en salles en ce Printemps du Cinéma 2022. A commencer par la sensation du moment au box-office : The Batman de Matt Reeves, la nouvelle adaptation des aventures du Chevalier Noir campé désormais par Robert Pattinson. Une nouvelle itération qui tient plus du film noir que du film d'action. En parlant de film d'action, vous pouvez vous diriger vers Uncharted avec Tom Holland qui incarne le jeune aventurier Nathan Drake des jeux vidéo Uncharted sortis sur Playstation. De quoi vivre la grande aventure.

Vous avez plutôt envie de regarder un film français ? De nombreuses possibilités s'offrent à vous avec notamment Maigret, une nouvelle aventure du commissaire Maigret portée par Gérard Depardieu. La sortie de Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud promet aussi de faire l'événement. Il s'agit pour le réalisateur de retracer le drame de l'incendie de Notre-Dame de Paris en filmant ceux qui ont fait face à la catastrophe. Citons aussi Goliath, film dramatique qui met en perspective le destin d'agriculteurs dont la santé a été brisée par l'utilisation de pesticides et le parcours d'un avocat qui tente de les aider face à un lobbyiste sans foi ni loi. Du côté des comédies françaises, elles sont comme d'habitude nombreuses en cette période de l'année. On aura donc beaucoup de choix. Parmi ces films comiques à disposition, on peut citer Maison de retraite, Permis de construire, Alors on danse ou encore Super-héros malgré lui.

Les amateurs de films d'animation japonaise pourront également découvrir au cinéma le film Jujutsu Kaisen 0, préquelle de la série de mangas et d'anime qui fait sensation en France mais aussi au Japon. Pour toute la famille, on pourra aussi aller voir les films d'animation Vaillante, Encanto, ou bien Tous en scène 2 que l'on peut encore trouver en salles, çà et là. Comme vous pouvez le constater, il y en a donc pour tous les goûts cette année pour le Printemps du cinéma !

La tenue du Printemps du Cinéma 2022 est longtemps restée en suspens en raison de la situation sanitaire après deux annulations de suite les années précédentes. L'embellie annoncée par le gouvernement permet cependant à l'événement de se dérouler comme prévu cette année. Le Printemps du Cinéma 2022 a lieu du dimanche 20 mars au mardi 22 mars 2022. Trois jours pour profiter d'une belle réduction sur les séances de cinéma !

Prix Printemps du Cinéma

Le Printemps du Cinéma permet aux cinéphiles de grosses économies sur leurs séances avec un tarif unique traditionnellement de 4 € pour chaque séance, pour tous les films et dans tous les cinémas participants. Notons tout de même que cette offre n'est pas cumulable avec d'autres offres tarifaires et que les suppléments concernant les films en 3D, en IMAX ou les séances spéciales doivent être payés en sus des 4 euros que coûte le billet.