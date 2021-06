Fête du Cinéma : quels films voir pour 4€ la séance ?

FETE DU CINEMA. C'est un immanquable pour tous les cinéphiles de France, la Fête du Cinéma revient enfin pour quatre jours de séances à prix réduits. Découvrez notre sélection des films à ne pas rater.

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 9h28] Après une édition 2020 annulée pour cause de restrictions sanitaires, la Fête du Cinéma est de retour ce mercredi 30 juin pour le plus grand plaisir des amateurs de cinéma. Du 30 juin au 4 juillet, les cinéphiles peuvent profiter de séances à 4€ (hors suppléments) dans les cinémas participants. C'est donc l'occasion de faire le plein dans les salles obscures ! Notez d'ailleurs que le début de la Fête du Cinéma correspond à un nouvel assouplissement des règles sanitaires au cinéma : les salles peuvent désormais accueillir 100% de leur public. Rappelons cependant que le port du masque reste obligatoire à l'intérieur du cinéma et de la salle, bien entendu.

Les salles de cinéma ayant rouvert il y a peu, c'est l'embouteillage des sorties ! Il y a donc beaucoup de choix en salles pour cette Fête du cinéma 2021. Côté comédies, on peut citer Le Discours, Présidents, Un Tour chez ma fille ou encore Le Sens de la famille. N'oublions pas non plus Cruella, le spin-off des 101 Dalmatiens porté par Emma Stone. Pour les férus d'action et d'humour, il faudra compter sur Hitman & Bodyguard 2 avec Samuel L Jackson et Ryan Reynolds. Pour la famille et notamment les plus jeunes, notons la sortie de Pierre Lapin 2. Enfin, les amateurs de films à frisson seront servis avec Sans un bruit 2 mais aussi Conjuring 3, The Deep House ou encore La Nuée.

En 2021, la Fête du cinéma doit se tenir du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet. Précisons que les salles de cinéma françaises peuvent à nouveau accueillir 100% des téléspectateurs dès le 30 juin, parfait pour fêter le début de la Fête du cinéma !

Pendant les quatre jours que dure l'événement, une place de cinéma ne coûte que 4 euros. Un tarif unique auquel il faut ajouter une majoration pour ceux qui souhaitaient assister à une séance spéciale, en 3D, en 4DX ou encore en IMAX.

Traditionnel partenaire de la Fête du cinéma, la banque BNP Paribas a pour habitude de faire gagner plusieurs milliers de places de cinéma sur le site welovecinema.bnpparibas. La banque offre également des milliers de places rendues disponibles pour les clients BNP Paribas dans les agences bancaires. Ces places ne peuvent être utilisées que pendant la période de la Fête du cinéma.