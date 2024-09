Mostra de Venise : quels films gagnants ? Le palmarès 2024 complet

Le jury présidé par Isabelle Huppert a rendu son palmarès ce samedi 7 septembre. Quels films sont sortis vainqueurs de la 81e édition de la Mostra de Venise ?

Le jury présidé par Isabelle Huppert a dévoilé le palmarès de la 81e Mostra de Venise ce samedi 7 septembre. Longtemps boudé des festivals, c'est finalement Pedro Almodovar qui est ressorti vainqueur de cette édition en remportant la récompense suprême, le Lion d'or. C'est le film La chambre d'à côté, premier film anglophone du cinéaste, qui a été récompensé.

Le Grand Prix du Jury a ensuite été remis à Vermiglio, de la réalisatrice et documentariste italienne Maura Delpero, tandis que le Lion d'argent du meilleur réalisateur a sacré Brady Corbet, pour The Brutalist, film avec Adrien Brody qui a fait forte impression auprès de la critique. Côté interprétations, la France est repartie vainqueur puisque la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine a été remise à Vincent Lindon pour Jouer avec le feu, et le Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir a célébré Paul Kircher pour Leurs enfants après eux. Enfin, c'est Nicole Kidman qui a été sacrée de la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans Babygirl.

La Mostra de Venise, aussi appelée Festival international du film de Venise, est un festival de cinéma international qui a lieu au Lido de Venise, plus spécifiquement au Palais du cinéma sur le lungomare Marconi, chaque année, au début du mois de septembre. Il est possible de suivre l'édition 2024 sur Canal++, qui diffusera les cérémonies d'ouverture et de clôture à 18h55, tandis qu'une émission sera proposée tous les jours en semaine à 19h40 et 20h50.

L'événement existe depuis 1982 et a été créé dans le cadre de l'organisation du festival culturel d'art contemporain de la Biennale de Venise. Chaque année, la plus prestigieuse récompense remise est le Lion d'or, qui vient récompenser le Meilleur film de la sélection, et que l'on peut comparer à la Palme d'or du Festival de Cannes ou à l'Ours d'or du Festival de Berlin.

Lion d'Or : La Chambre d'à côté, de Pedro Almodovar

La Chambre d'à côté, de Pedro Almodovar Lion d'Argent / Grand prix du jury : Vermiglio de Maura Delpero

: Vermiglio de Maura Delpero Lion d'Argent du Meilleur réalisateur : Brady Corbet pour The Brutalist

: Brady Corbet pour The Brutalist Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine : Nicole Kidman pour Babygirl

Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine : Vincent Lindon pour Jouer avec le feu

Vincent Lindon pour Jouer avec le feu Prix du meilleur scénario : Murilo Hauser et Heitor Lorega pour I'm Still Here

Murilo Hauser et Heitor Lorega pour I'm Still Here Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Paul Kircher pour Leurs enfants après eux

Paul Kircher pour Leurs enfants après eux Prix spécial du jury : April de Dea Kulumbegashvili

La Mostra de Venise est un festival de cinéma italien qui récompense chaque année le meilleur du septième art international. Il est également l'occasion de découvrir en avant-première certains des films les plus attendus de la fin d'année, que ça soit des films d'auteur ou des blockbusters. La Mostra de Venise se déroule chaque année à la fin de l'été.

The Room Next Door (Pedro Almodovar)

Campo di battaglia (Gianni Amelio)

Leurs enfants après eux (Ludovic et Zoran Boukherma)

The Brutalist (Brady Corbet)

(Brady Corbet) Jouer avec le feu (Delphine et Muriel Coulin)

Vermiglio (Maura Delpero)

Lettres siciliennes (Fabio Grassadonia et Antonio Piazza)

Queer (Luca Guadagnino)

Kjaerlighet (Dag Johan Haugerud)

April (Dea Kulumbegashvili)

The Order (Justin Kurzel)

Maria (Pablo Larain)

Trois Amies (Emmanuel Mouret)

Kill the Jockey (Luis Ortega)

Joker : Folie à deux (Todd Phillips)

Babygirl (Halina Reijn)

I'm Still Here (Walter Salles)

Diva Futura (Giulia Louise Steigerwalt)

Harvest (Athina Rachel Tsangari)

Youth (Homecoming) (Wang Bing)

Stranger Eyes (Yeo Siew-hua)

Parmi les films présentés hors compétition en 2024, notons les projections de Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton pour l'ouverture, Horizon : une saga américaine chapitre 2 de Kevin Costner ou encore Broken Rage de Takeshi Kitano, Finalement de Claude Lelouch e Wolfs de Jon Watts. Le réalisateur australien Peter Weir recevra un Lion d'or d'honneur, tout comme l'actrice américaine Sigourney Weaver.

La Mostra de Venise se déroule sur une dizaine de jours. L'événement débute traditionnellement avec une première projection à 16h00 le premier jour du festival, avant la projection en début de soirée du film d'ouverture ce même jour. L'événement se clôture une dizaine de jours plus tard avec le palmarès dévoilé. Retrouvez le programme complet de la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.

Comme c'est le cas pour le Festival de Cannes, la Mostra de Venise récompense les films favoris d'un jury composé de professionnels du septième art international. Le jury du festival 2024 est présidé par l'actrice française Isabelle Huppert. Afin d'établir le palmarès, elle est épaulée par le réalisateur et scénariste James Gray (La nuit nous appartient, The lost city of Z), le réalisateur et scénariste britannique Andrew Haigh (Sans jamais nous connaître), la réalisatrice et scénariste polonaise Agnieszka Holland (Green Border), le réalisateur et scénariste brésilien Kleber Mendonça Filho (Aquarius, Bacurau), le réalisateur et scénariste mauritanien Abderrahmane Sissako (Timbuktu), le réalisateur et scénariste italien Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), la réalisatrice et scénariste allemande Julia von Heinz et l'actrice chinoise Zhank Ziyi (Tigre et Dragon).

Il est possible de se rendre à la Mostra de Venise en tant que spectateur. Notons que les professionnels du cinéma, mais également la presse, peuvent demander des accréditations pour assister gratuitement aux projections. Le public peut de son côté acheter des tickets pour assister aux projections de certains prix. Les prix varient entre 7 et 50 euros par projection en fonction des salles et des horaires. Il est également possible de souscrire à un abonnement "par salle" : celui-ci peut varier de 35 à 1600 euros en fonction de l'horaire, la salle ou l'emplacement dans la salle. Retrouvez toutes les informations concernant les inscriptions et l'achat de places pour la Mostra de Venise sur le site officiel du festival.