Festival de Cannes : les favoris pour la palme d'or et le palmarès 2022 (EN DIRECT)

FESTIVAL DE CANNES 2022. Ce samedi 28 mai 2022, à partir de 20h30, sur France 2, vous pourrez suivre la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. À cette occasion, nous vous dévoilerons le palmarès complet, en photos et en direct.

12:33 - De quoi parle "Close", sérieux candidat à la Palme d'or 2022 ? "Close" est probablement le premier film de ce Festival de Cannes 2022 qui a remporté autant de louanges de la part des critiques, à tel point que certains médias, dont 20 minutes, estiment qu'il pourrait s'agir d'un "candidat très sérieux pour la Palme d'or". Lukas Dhont, réalisateur de "Girl", a mis en scène dans ce film l'amitié entre deux jeune garçon, mise à mal au moment de l'entrée au collège. Ambiguïté des relations masculines, deuil, pardon, tous ces thèmes sont évoqués dans ce drame. Pour l'heure, "Close" n'a pas encore de date de sortie en France. 12:06 - Quels sont les films favoris pour la Palme d'or 2022 ? Le jury du Festival de Cannes peut souvent choisir d'autres films que ceux qui sont salués par la presse. Néanmoins, les avis des critiques permettent d'avoir un premier aperçu de ce que pourrait être le palmarès. Parmi les films les plus cités pour remporter la Palme d'or cette année, citons "Close" de Lukas Dhont, auréolé par la presse. "Hi-han" fait également figure de candidat sérieux, tandis que l'on peut s'attendre à des prix remis à "Les bonnes étoiles", "Les Amandiers" ou encore "Tourment sur les îles" Le jury mené par Vincent Lindon peut toutefois avoir une sensibilité différente de celle de la presse, il est donc impossible de pronostiquer avec certitude le palmarès final. 11:37 - Quel film a remporté la dernière Palme d'or ? On ne connaît pas encore le film qui remportera la Palme d'or 2022, son nom ne sera révélé qu'en fin de soirée ce samedi. L'an dernier, le film français de genre "Titane", réalisé par Julia Ducournau, avait été sacré des mains de Spike Lee. "Un héros" de Asghar Farhadi et "Compartiment n°6" de Juho Kuosmanen avaient remporté, ex-aqueo, le Grand prix, tandis que le Prix du jury avait été remis, ex-aequo à nouveau, à "Memoria" d'Apichatpong Weerasethakul et "Le genou d'Ahed" de Nadav Lapid. 11:05 - Sur quelle chaîne suivre la cérémonie de clôture du Festival de Cannes ? Habituellement, Canal+ se chargeait de retransmettre en direct et en clair les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes. La diffusion a totalement changé pour cette édition 2022. C'est sur France 2 qu'il faudra suivre la remise des prix ce samedi soir, dès 20h30, après la diffusion du Journal Télévisé. En streaming, l'événement est également à suivre sur france.tv et sur la chaîne Youtube officielle du Festival de Cannes. 10:33 - A quelle heure suivre la cérémonie de clôture du Festival de Cannes ? La cérémonie de clôture du 75e Festival de Cannes a lieu ce samedi 28 mai 2022. L'événement, animé par Virginie Efira, est retransmis en direct de la Croisette à 20h30 sur France 2. C'est à 21h50 qu'elle se terminera et qu'on connaîtra le palmarès complet, avec le nom du film qui remporte la Palme d'or 2022. 10:09 - Les dernières séances du Festival de Cannes ce samedi (2/2) Plusieurs films présentés en compétition officielle du Festival de Cannes sont à découvrir sur la Croisette ce samedi avant de connaître le palmarès complet du jury. Voici la suite des séances du jour pour les personnes présentes à Cannes : "Leila et ses frères" (8h30, salle Buñuel), "Stars at noon" (11h30, salle Buñuel), "Frère et soeur" (14h15, salle Buñuel), "Pacifiction (16h30, salle Buñuel), "Close" (19h45, salle Buñuel), "Showing up" (22h, salle Buñuel), "Le Otto Montagne" (8h30, salle Bazin), "Boy from heaven" (11h30, salle Bazin), "La Femme de Tchaïkovski" (14h, salle Bazin), "Decision to leave" (16h30, salle Bazin), "Broker" (19h15, salle Bazin), "Un petit frère" (22h, salle Bazin). 09:30 - Les dernières séances du Festival de Cannes ce samedi (1/2) Ce samedi, le Festival de Cannes clôture sa 75e édition. Les festivaliers encore présents sur la Croisette ont toutefois l'opportunité de rattraper les films en compétition qu'ils ont pu rater lors de cette édition. Voici les séances du jour : Triangle of Sadness (8h30, Salle Debussy), Les Amandiers (11h30, Salle Debussy), Hi-Han (14h15, salle Debussy), R.M.N. (16h00, salle Debussy), Holy Spider (8h30, salle Agnès Varda), Armageddon Time (11h, salle Agnès Varda), Crimes of the Future (13h15, salle Agnès Varda), Tori et Lokita (15h30, salle Agnès Varda), Nostalgia (17h15, salle Agnès Varda). 09:00 - Le palmarès du Festival de Cannes 2022 sera connu ce soir Dans quelques heures, on connaîtra le film qui remportera la Palme d'or du Festival de Cannes 2022. Le jury, mené par Vincent Lindon, dévoilera le palmarès complet de sa 75e édition au cours d'une cérémonie de clôture, ce samedi 28 mai 2022. Elle se déroule à partir de 20h30 et sera retransmise en direct sur France 2.

On ne connaît pas encore le film qui a remporté la Palme d'or du Festival de Cannes 2022. Le palmarès complet est connu le samedi 28 mai 2022, dès 20h30. La cérémonie de clôture est retransmise en direct du Grand Théâtre Lumière sur France 2. Lors de la dernière édition cannoise, le film français "Titane", réalisé par Julia Ducournau, a remporté la récompense suprême du festival, remise des mains de Spike Lee.

On ne connaît pas encore le palmarès complet du Festival de Cannes 2022. Celui-ci ne sera dévoilé que ce samedi 28 mai 2022, au cours de la cérémonie de clôture retransmise en direct de France 2 à partir de 20h30. L'an dernier, "Titane" de Julia Ducournau avait remporté la Palme d'or. "Un héros" et "Compartiment n°6" étaient repartis tous les deux avec le Grand Prix, tandis que le Prix de la mise en scène a récompensé "Annette" de Leos Carax. Côté interprétation, Caleb Landry Jones ("Nitram") et Renate Reinsve ("Julie en 12 chapitres") ont été sacrés. Le jury de la Caméra d'or a, de son côté, récompensé "Murina" de Antoneta Alamat Kusijanovic, tandis que le Prix Un certain regard a primé "Les poings desserrés" de Kira Kovalenko.

Chaque année, le jury du Festival de Cannes a la lourde tâche de choisir les films qui figurent au palmarès. Cette année, Vincent Lindon officie comme président du jury. D'autres personnalités du cinéma international ont également été choisies pour l'épauler dans l'élaboration du palmarès et le choix de la Palme d'or. Parmi les membres du jury, on retrouve l'actrice et réalisatrice Rebecca Hall, l'actrice indienne Deepika Padukone, l'actrice suédoise Noomi Rapace, l'actrice et réalisatrice italienne Jasmine Trinca, le réalisateur iranien Asghar Garhadi, le réalisateur français Ladj Ly, le réalisateur américain Jeff Nichols et le réalisateur norvégien Joachim Trier.