Golden Globes 2024 : qui sont les favoris pour remporter un prix ?

La 81e cérémonie des Golden Globes se tient dans la nuit du 7 au 8 janvier 2024, retransmise en direct sur Canal+. On fait le point sur les films et séries favoris.

La saison des remise de récompenses est officiellement lancée à Hollywood. C'est cette nuit que se déroule la 81e édition des Golden Globes. La cérémonie, qui permet d'effectuer de premiers pronostics avant les Oscars, est diffusée en direct de Los Angeles dans la nuit du 7 au 8 janvier à partir de 2 heures du matin, sur Canal++.

Mais avant de découvrir le palmarès final, y a-t-il déjà des favoris qui se dégagent ? Difficile d'effectuer des pronostics, puisque les Golden Globes ouvrent la voie aux grosses cérémonies de remise de prix de l'année 2024. Mais quelques cérémonies plus confidentielles peuvent donner une première idée du palmarès.

Il y a quelques semaines, Killers of the Flower Moon a déjà remporté le titre de Meilleur film aux New York Film Critics Circle Awards (NYFCCA), tandis que son actrice principale, Lily Gladstone, a remporté le titre de Meilleure actrice (elle a aussi été récompensée aux Gotham Awards). Christopher Nolan a, de son côté, remporté le titre de Meilleur réalisateur au NYFCCA.

A l'inverse, les Gotham Awards ont choisi de récompenser Past Lives comme Meilleur film, également cité pour le Golden Globe du Meilleur film dramatique, Anatomie d'une chute a, quand a lui, obtenu le Gotham Award du Meilleur film étranger et du Meilleur scénario, le plaçant en très bonne position pour remporter ce même prix aux Golden Globes. Il est d'ailleurs nommé quatre fois au cours de la cérémonie, notamment pour le Meilleur film dramatique, le Meilleur scénario et le Meilleur film étranger.

Les films qui cumulent le plus de nominations

Si Barbie est le film qui cumule le plus de nominations (9 au total), il ne pourra pas en remporter plus de 7 puisque trois font d'entre elles figurent dans la même catégorie, celle de la meilleure chanson originale. De son côté, Oppenheimer est nommé à huit reprises, Killers of the Flower Moon est cité sept fois, et Pauvres créatures est nommé 7 fois, mais deux d'entre elles figurent dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle.

A la différence des Oscars, les Golden Globes récompensent distinctement les films dramatiques et les comédies. Ainsi, dans la catégorie du meilleur film comique, Barbie et Pauvres créatures semblent favoris face à Air, American Fiction, The Holdovers ou May December.

A l'inverse, la bataille semble rude dans la catégorie du Meilleur film dramatique : le prix pourrait revenir à Anatomie d'une chute (déjà lauréat d'une Palme d'or à Cannes), Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives ou The Zone of Interest (qui a reçu également un prix à Cannes). Si l'on se fie au nombre de nominations, Oppenheimer et Killers of the Flower Moon semblent faire la course en tête, mais Anatomie d'une chute, déjà sacré au Festival de Cannes, pourrait également créer la surprise.

Les favoris dans les catégories séries

Les Golden Globes ne récompensent pas uniquement le cinéma, mais aussi le meilleur de la télévision. Cette année exceptionnellement, en raison de la grève des scénaristes et des acteurs, c'est la première cérémonie d'importance internationale à récompenser les séries américaines de l'année. En effet, les Emmy Awards, qui aident généralement à affiner les pronostics, auront lieu à la mi-janvier.

Notons cependant que certaines séries font la course en tête et pourraient se voir récompenser sans grande difficulté. Succession, qui s'est achevée cette année, est ainsi citée à neuf reprises, et pourrait repartir avec plusieurs statuettes (surtout en interprétation). Pour célébrer son final, The Crown aussi pourrait être saluée aux Golden Globes. Notons toutefois que The Last of Us, succès critique et populaire, pourrait aussi repartir avec des statuettes sans rougir.

Du côté des séries comiques, la bataille se jouera sans doute entre Abbott Elementary (déjà lauréate en 2023), Ted Lasso (distinguée dans la catégorie meilleur acteur en 2021 et 2022) et The Bear (récompensé dans la catégorie meilleur acteur en 2023). La catégorie Meilleure mini-série pourrait récompensé Acharnés, déjà lauréat d'un Gotham Independant Film Awards cette année, à moins que Fargo ne se distingue une nouvelle fois (elle a déjà été récompensée en 2015).