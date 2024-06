Résultat des européennes 2024 : le tremblement national, les résultats définitifs parti par parti

Les résultats des élections européennes 2024 ont déclenché un véritable séisme politique ce dimanche 9 juin : le résultat historique du RN a poussé Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à convoquer de nouvelles élections...

Les résultats définitifs des européennes, communiqués par le ministère de l'Intérieur , placent le Rassemblement national, dont la liste était emmenée par Jordan Bardella, à près d'un tiers des suffrages, soit plus de deux fois plus que la liste de la majorité de Valérie Hayer, aux prises avec la liste de gauche de Raphaël Glucksmann. Voici les scores des principaux candidats avec une estimation des sièges obtenus au Parlement européen :

Le résultat des élections européennes 2024 , dévoilé dimanche soir peu après la fermeture des bureaux de vote, est un tremblement de terre à l'échelle de la politique française. Le Rassemblement national remporte une victoire historique, avec une vague bleu marine encore jamais vue dans tout le territoire ou presque ( voir la carte ). Le camouflet est tel que quelques minutes après l'annonce des résultats hier soir, Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui va provoquer de nouvelles élections législatives, les 30 juin et 7 juillet prochains. Une réaction inattendue, qui constitue un gigantesque risque pour la suite de son quinquennat. Sans nouvelle majorité et dans le cas où un autre parti parvenait à s'imposer, la France entrera en cohabitation et peut être, pour la première fois, avec l'extrême droite aux manettes.

En direct

07:27 - 53% des jeunes ne sont pas allés voter La participation aux élections européennes a été inégale d'une classe d'âge à l'autre, à en croire un sondage Elabe réalisé le jour du scrutin. Ainsi, 53% des 18-24 ans se seraient abstenus, ainsi que 52% des 25-34 ans. En revanche, l'abstention tombe à 43% chez les 35-49 ans et à 37% chez les 50 ans et plus. Sur l'ensemble du corps électoral, 48,50% des inscrits sur les listes ne se sont pas rendus aux urnes ce dimanche, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur.

07:13 - A l'échelle de l'Union européenne, les conservateurs sont en tête Le Parti populaire européen (PPE) est annoncé en tête ce matin au vu des résultats de 26 Etats-membres aux élections européennes. Le PPE est le groupe au sein duquel siègent les Républicains de François-Xavier Bellamy, qui n'ont récolté que 7,24% des voix en France. Au Parlement européen, les conservateurs pourraient obtenir 191 sièges, soit 15 de plus qu'au scrutin précédent.

07:12 - Emmanuel Macron va reprendre la parole très prochainement Le chef de l'Etat a organisé une grande réunion avec le gouvernement hier soir à l'Elysée. Il a laissé fuité qu'il allait très vite reprendre la parole devant les Français pour donner les grandes lignes politiques de la campagne qui s'ouvrent. Il pourrait à nouveau commenter les résultats des européennes et expliciter pourquoi cette élection a été le détonateur de la bombe politique qu'il a lancée hier soir. Une intervention en début de semaine est attendue.

06:58 - Les résultats des européennes dans les autres pays européens Les élections européennes 2024 concernent bien entendu tous les pays de l'Union européenne et les futures orientations politiques du Parlement européen dépendront de l'ensemble des votes, notamment en Allemagne, en Italie et en Espagne. Qu'ont voté nos voisins ? Le point complet ce lundi matin dans cet article. Lire l'article Européennes 2024 en Allemagne, Italie, Espagne... Quel résultat de l'élection dans les autres pays ?

06:45 - Autre échéance importante pour le Parlement.. en novembre ! Le Parlement votera en plénière en novembre voire en décembre pour introniser l’ensemble des commissaires européens. Ces derniers ont un rôle majeur, car le collège des commissaires portent les politiques impulsées par les Etats membres. Mais cette échéance est très lointaine au vue de des élections législatives françaises et du temps politique qui s'accélère ce lundi matin.

06:41 - Découvrez les résultats définitifs des élections européennes Après des estimations ajustées tout au long de la soirée, les résultats définitifs des élections européennes sont disponibles ce matin sur le site du ministère de l'Intérieur. Le Rassemblement national termine avec 31,36% des suffrages, confirmant sa victoire historique. La liste macroniste menée par Valérie Hayer confirme quant à elle sa déroute, avec 14,60% de suffrages exprimés. Raphaël Glucksmann et ses alliés récoltent 13,83% des voix, devant La France insoumise (9,89%). Viennent ensuite la liste de droite de François-Xavier Bellamy (7,24%), les écologistes de Marie Toussaint (5,50%) et le parti Reconquête de Marion Maréchal (5,47%). Les autres listes échouent en-dessous du seuil d'éligibilité de 5%.

06:25 - Après les résultats des européennes, une autre élection importante Qui présidera la Commission européennes ? C'est la prochaine élection majeure pour l'élection européenne 2024. Les chefs d’État ou de gouvernement des 27 vont proposer un nom au Parlement. Les nouveaux députés européennes devront l’approuver ou le rejeter à la majorité, c’est-à-dire 361 voix. Ursula von der Leyen est candidate pour le PPE, mais d’autres noms circulent, comme celui de l’ex-Premier ministre italien Mario Draghi. La nouvelle majorité devrait choisir une personnalité qui fera consensus.

06:14 - Quels résultats près de chez vous ? Tous les scores sont disponibles ce matin Les Français n'ont pas voté de la même manière selon les territoires. Le vote RN est particulièrement fort dans les petites communes rurales, nettement plus faible dans les grandes villes. Les scores sont en net recul un peu partout pour la formation de la majorité présidentielle. Pour découvrir les résultats près de chez vous, rendez-vous sur notre carte des résultats.

06:00 - Ce matin, la France se réveille dans un chaos politique Bienvenue dans ce grand direct, consacré aux résultats des élections européennes et au séisme politique qui en a suivi, avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a considéré que la victoire du RN est d'une telle ampleur et la défaite de son camp si large qu'il était nécessaire de provoquer de nouvelles élections législatives à la fin du mois. Ce lundi, une campagne s'ouvre, alors que dans le même temps, le Parlement européen se renouvelle.

09/06/24 - 23:40 - Hayer : "On ne se trompe jamais lorsque l'on donne la parole aux Français" FIN DU DIRECT - Non sans une certaine amertume à la vue des résultats de la liste Renaissance de la majorité présidentielle qu'elle menait aux élections européennes, Valérie Hayer a commenté la prise de parole d'Emmanuel Macron dimanche soir et à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. "Le président de la République l’a dit : les choix des électeurs ne peuvent pas rester sans réponse. Il a décidé, ce soir, de leur redonner la parole et de choisir le projet qu’ils souhaitent pour leur pays. Pour moi, on ne se trompe jamais lorsque l’on donne la parole aux Français", a-t-elle jugé. Jouera-t-elle un rôle dans cette nouvelle campagne qui s'ouvre ? Le dépôt des candidatures doit avoir lieu le 16 juin prochain.

09/06/24 - 23:18 - Résultats importants ce soir : ceux de l'Espagne et de l'Italie Un point dans ce direct sur des résultats importants, ceux de deux de nos principaux voisins. En Espagne, selon les résultats officiels, le Parti socialiste du premier ministre Pedro Sánchez ont perdu, c'est la droite qui arrive en tête. Le Parti Populaire a obtenu 22 sièges au Parlement européen contre 20 pour les socialistes, le parti d'extrême droite Vox progresse avec 6 sièges. En Italie, selon des estimations, le parti nationaliste de Giorgia Meloni est en tête avec de 25 à 31% des suffrages. Le Parti démocrate de centre-gauche arrive deuxième, suivi du Mouvement 5 Etoiles, un parti populiste.

09/06/24 - 23:06 - Les résultats des européennes très différents selon les communes, Nantes très à gauche Les résultats des élections européennes dans les villes moyennes commencent à nous parvenir, grâce aux services du ministère de l'Intérieur, qui nous communiquent les résultats en temps réels. On observe d'importantes disparités. A cette heure, la ville la plus grande ayant ses résultats définitifs est Nantes, avec les résultats suivants : Raphaël Glucksmann : 23.65%, Manon Aubry : 15.9%, Valérie Hayer : 14.35%, Marie Toussaint : 13.63% Jordan Bardella : 11.63%, François-Xavier Bellamy : 7.65% Marion Maréchal : 4.16%, Léon Deffontaines : 1.6%, Jean Marc Governatori : 1.44%, Hélène Thouy : 1.33%.

09/06/24 - 22:49 - Le gouvernement convoqué et réuni en ce moment à l'Elysée Si les ministres pensaient qu'ils allaient retrouver leur lit après les résultats des élections, c'est raté. Le gouvernement a été convoqué par le chef de l'Etat pour que tous les membres de l'équipe de l'exécutif prenne la mesure du nouveau calendrier. Les ministres et l'ensemble de la majorité sont désormais en campagne pour des législatives que personne n'avaient anticipé. Le président fait donc en ce moment-même, à l'Elysée, le point sur les nouvelles priorités du gouvernement, qui va devoir tenir les dossiers en cours et une nouvelle course menant à une élection politique majeure.

09/06/24 - 22:38 - Eric Zemmour réagit tardivement aux résultats des européennes Le président du parti identitaire et d'extrême droite Reconquête a d'abord eu un mot pour Marion Maréchal. "Je veux remercier notre tête de liste, nous lui avions confié une mission, elle a combattu avec conviction. A priori nous devrions avoir 5 députés au Parlement européen. Pendant cinq ans je compte sur ces élus de Reconquête pour faire entendre les vérités françaises que Bruxelles ne veut pas. [...] Une vague s’est levée ce soir en Europe. La droite qui gagne est celle qui se bat contre l’islamisation, contre le wokisme, contre la défense des nations. Je sais que la France suivra cette voie".

09/06/24 - 22:35 - Le PS insiste sur son résultat aux européennes pour préparer les législatives Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a pris la parole pour faire valoir que les résultats obtenus par sa formation politique aux européennes doit désormais prévaloir pour l'avenir de la gauche. Il a appelé la gauche à travailler à un "rassemblement utile", mais non plus autour de La France insoumise mais autour du PS. "Il y a un rapport de forces ce soir qui a évolué" entre les partis de gauche après les européennes, ajoutant ce message à l'adresse des cadres de LFI et de Jean-Luc Mélenchon : "Chacun doit réfléchir aux meilleures conditions pour un rassemblement qui permette d'avoir un projet, qui permette d'être entendu par les Français".

09/06/24 - 22:26 - “Nous souhaitons voir Jordan Bardella à Matignon” Après les résultats historique du RN aux européennes 2024, les cadres du parti d'extrême se disent optimistes pour prendre les rênes du gouvernement. “ Nous souhaitons voir Jordan Bardella à Matignon”, a réagi sur BFMTV Sébastien Chenu, député RN. Et d'ajouter : On veut changer les choses, donc on dit aux Français essayez nous !"

09/06/24 - 22:18 - Jean-Luc Mélenchon lance déjà la campagne de LFI pour les législatives Le leader historique de la France Insoumise a pris la parole pour réagir aux élections des européennes 2024, mais aussi, naturellement à l'annonce de la dissolution. "La nouvelle France doit se dresser. Nous avons gagné le premier tour de l’élection législative de 2022. Nous pouvons gagner de nouveau et tout changer en utilisant les bulletins de vote ! Peuple des villes et des banlieues, appropriez-vous la France ! Faites en votre patrie !", a-t-il lancé dans une allocution qui n'est pas passée sur TF1 ni dans son intégralité sur France 2.

09/06/24 - 22:14 - Marie Toussaint, tête de liste EELV se dit "en colère" et annonce des "discussions de la gauche" “Je suis en colère. Dans les semaines qui s’ouvrent on va avoir à se battre contre une coalition de droite et d'extrême droite au Parlement européen et à la Commission européenne. On va devoir se battre pour faire reculer l'extrême droite en France", a déclaré il y a peu à son siège de campagne la candidate tête de liste des européennes. “Les écologistes seront là pour mener cette bataille”, a-t-elle ajouté. Cette dernière a ajouté que des discussions allaient se tenir entre les différentes formations de la gauche "dans les heures qui viennent", pour évoquer la stratégie à considérer pour la gauche. Une union semble un horizon crédible, mais reste à définir sa forme et les personnes qui l'incarneront.

09/06/24 - 22:07 - Raphaël Glucksmann réagit à l'annonce de la dissolution "Nous sommes prêts à nous battre, à constituer une force de résistance à l'extrême droite", a réagi la tête de liste PS / Place Publique. Il a estimé que "le président de la République a obérit à Jordan Bardella", qui demandait cette décision. L'eurodéputé n'a pas botté en touche et semble s'inclure dans les forces politiques de gauche qui joueront un rôle dans ces élections législatives françaises.

09/06/24 - 22:02 - L'annonce de la dissolution change tout et met les européennes au second plan Emmanuel Macron a surpris tout le monde ce soir et désormais, ce sont ces nouvelles élections législatives qui sont au centre de l'agenda politique. C'est la première fois dans l'histoire des élections européennes qu'un résultat provoque une réaction de cette nature et de cette ampleur. Le président a considéré que le vote des Français n'était pas qu'un vote pour renouveler le Parlement européen, mais qu'il avait une incidence forte sur la politique intérieure. Les médias devraient très rapidement couvrir cette nouvelle campagne majeure qui s'ouvre et consacrer peu de temps à décrypter et analyser les résultats des européennes.

09/06/24 - 21:36 - “Ce sera sans doute le vote le plus important de la Ve République”, anticipe Darmanin Le ministre de l'Intérieur a jugé bon de réagir ce soir à la télévision sur LCI. "C’est une réaction qui fait suite à l'écoute du peuple”, a-t-il estimé ajoutant : “On ne vote pas pareil pour un scrutin lointain. On a compris le message des Français”, insiste Gérald Darmanin. qui “On ne vote pas pareil pour ses députés et pour les députés européens. Ce sera sans doute le vote le plus important de la Ve République".

09/06/24 - 21:34 - Marine Le Pen ravie de la décision d'Emmanuel Macron "Le Président, répondant à l'appel de Jordan Bardella, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne peux que saluer cette décision qui s’inscrit dans la logique des institutions de la Vème République. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Nous sommes prêt à redresser le pays" a déclaré Marine Le Pen "Comme le résultat de ce soir a contraint Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à nous rejoindre pour former autour du RN une majorité autour de la seule cause qui guide nos pas, la France !"

09/06/24 - 21:31 - L'annonce choc d'Emmanuel Macron : une prise de risque gigantesque En annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat prend un risque considérable pour sa majorité politique, déjà relative. Il sera très difficile pour lui de recueillir autant de voix qu'en 2022 et donc d'obtenir autant de députés. Il est aussi probable que le Rassemblement national puisse concrétiser une nouvelle poussée. Assez pour constituer une majorité ? Ce n'est pas certain, mais l'horizon le plus probable est qu'aucune majorité ne se dégage. Dans le cas où les élus macronistes ne puissent pas obtenir un soutien majoritaire au gouvernement alors c'est le parti qui parviendra à constituer une majorité qui prendra les rênes du gouvernement, dans une situation de cohabitation.

09/06/24 - 21:20 - Valérie Pécresse parle d'un "coup de semonce" pour Emmanuel Macron Malgré une baisse de son résultat par rapport à celui de 2019 lors des précédentes élections européennes (8,2% en 2019 contre 7,2% en 2024), Valérie Pécresse a souhaité saluer la "courageuse" et "digne" campagne menée par François-Xavier Bellamy qui a défendu avec "clarté nos convictions". Revenant sur le score du Rassemblement et celui du parti présidentiel, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle a estimé que ces résultats sont "un coup de semonce pour Emmanuel Macron" qui se retrouve selon elle, "au pied du mur". "Il doit entendre le message d'un pays qui gronde et y répondre", a-t-elle ajouté.