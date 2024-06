Union de la gauche aux législatives : vers un "front populaire" ou le retour de la Nupes ?

Les forces de gauche disent vouloir se réunir pour faire front commun lors des élections législatives anticipées. Mais quelle forme pourra prendre l'union la gauche alors que LFI et le PS s'imaginent chacun en figure de proue du mouvement.

"Urgente, forte, claire". C'est ainsi que doit être l'union de la gauche en vue des élections législatives anticipées annoncées par Emmanuel Maron après la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin, au soir des élections européennes. Du moins selon Jean-Luc Mélenchon. Le maître à penser de La France insoumise, comme beaucoup d'autres insoumis, a appelé à un rassemblement des forces de gauche après la soirée électorale qui s'est soldée par une victoire écrasante du Rassemblement national et la dérouté de la majorité présidentielle : l'objectif est de proposer une gauche unie et forte pour faire barrage à l'extrême droite.

Les insoumis ne sont pas les seuls à appeler à l'union de la gauche, les autres partis font la même analyse de la situation. Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Oliver Faure, a ainsi souhaité "la constitution d'un front populaire contre l'extrême droite" au micro de Franceinfo le lundi 10 juin. Mais le socialiste n'est pas le premier à avoir utilisé l'expression "front populaire" : c'est l'élu insoumis de la Somme François Ruffin qui a remis la formation d'un front populaire sur la table dès la publication des résultats des élections européennes. Mais si l'envie de former un seul bloc populaire est exprimé, les contours et les conditions de cette union restent à préciser... et les négociations pourraient être dures.

L'union appelée des voeux de la gauche

Toutes les forces de gauche ont tour à tour appelé à l'union de la gauche en différents termes au soir du 9 juin : un "pacte pour la France" pour le communiste Fabien Roussel, des "discussions" pour le socialiste Oliver Faure ou encore un "rassemblement utile" pour l'écologiste Marie Toussaint. Mais après une nuit de réflexion c'est l'expression "front populaire" qui revient après la prise de parole de François Ruffin : "Aujourd'hui, le sujet c'est d'avoir un bloc pour faire face à ce qui peut arriver de pire pour notre pays. J'en appelle aux dirigeants des partis de gauche pour que maintenant on soit unis et qu'on arrête les conneries. Ça a assez duré de s'insulter, ça a assez duré de se déchirer. Est-ce qu'on veut gagner ensemble ou est-ce qu'on veut perdre séparés ? Voilà l'alternative qui est devant nous". Evoquant le Front populaire des années 1930, l'insoumis a assuré qu'il "n'y a pas de fatalité".

Vers un nouvel accord de la Nupes ?

Alors que les listes des candidats aux élections législatives anticipées doivent être déposées vendredi 14 juin au plus tard, les discussions entre les forces de gauche urgent. La France insoumise a invité le PS, le PCF et EELV à se réunir dans l'après-midi du 10 juin pour trouver un terrain d'entente.

Mais les insoumis semble avoir une idée précise de ce à quoi peut (ou doit ?) ressembler l'union de la gauche : à un retour de la Nupes. La France insoumise assure faire campagne sur le programme de l'ancienne alliance et reproche au passage aux autres partis de s'en être détournés. "Pour pouvoir gagner, nous devons proposer au pays un programme clair. Celui-ci existe : nous l'avons défendu lors des dernières élections législatives et il est arrivé en tête du premier tour. Nous aurions pu le porter ensemble lors des dernières élections européennes si les appareils du Parti Socialiste, d'EELV et du Parti Communiste Français n'avaient pas tourné le dos à la Nupes" écrit, et attaque, LFI dans un communiqué publié dans la soirée du 9 juin. Le parti se pose ainsi comme le guide naturel de l'union de la gauche, comme il l'avait été en 2022. Mais l'option est loin de convenir à tous les paris, d'autant que les rapports de force ont changé.

Guerre d'ego entre LFI et le PS

Chez les socialistes, qui s'étaient déjà divisés lors du premier accord autour de la Nupes en 2022, l'idée de nouer une alliance dans des termes identiques ne séduit pas. Si le PS avait accepté de se ranger derrière LFI à l'époque car les insoumis étaient en tête, il souhaite que les mêmes mesures soient prises à son égard après la victoire de Raphaël Glucksmann aux européennes pour la gauche. "Il y a un rapport de force ce soir qui a évolué" a souligné Olivier Faure invitant "chacun à réfléchir aux meilleures conditions pour un rassemblement qui permette d'avoir un projet, qui permette d'être entendu par les Français".

Le patron du PS souhaite de le front populaire soit "une coalition qui permette de rassembler des gens qui sont capables de se mettre d'accord de manière démocratique" et précise qu'une "coalition, ce n'est pas le chef qui décide pour tous les autres. C'est un dialogue permanent", sans doute à l'égard de LFI. Alors que les socialistes comme les insoumis semblent vouloir être leader dans cette union de gauche, les égos des représentants politiques sauront-ils se mettre de côté ? Malgré des difficultés apparentes, l'hypothèse d'une union reste possible pour les élections législatives les candidats étant sur un même pied d'égalité à la différence d'un scrutin présidentiel pour lequel une union de la gauche n'est pas envisagée.