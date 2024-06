Un premier sondage sur les législatives : l'étude secrète qui donne le RN majoritaire

Une première projection sur les intentions de vote aux prochaines élections législatives laisse entrevoir un changement radical dans la composition de l'Assemblée nationale.

Ce sont des chiffres qui, lorsqu'ils sont sortis, sont presque passés sous les radars. Le monde médiatique s'en est fait l'écho, sans pour autant que ses résultats aient eu une caisse de résonnance aussi importante qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Car à la lumière de l'annonce d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, la lecture est toute autre. Fin 2023, le parti Les Républicains a commandé un sondage à l'institut Ipsos sur les intentions de vote des Français si des élections législatives avaient lieu très prochainement.

Dévoilés en mars 2024 par L'Obs, les résultats ont montré qu'un véritable virage s'est opéré en France et que le Rassemblement national disposait encore d'une (grande) marge de progression au palais Bourbon. En parallèle, le sondage aboutissait à un désaveu massif pour le camp macroniste et un véritable camouflet pour la Nupes. Si ses conclusions s'appliquaient le 30 juin et le 7 juillet 2024, date des prochaines législatives, les équilibres seraient donc encore plus bousculés qu'en 2022. Le sondage, bien qu'il présente certaines limites, interpelle d'autant plus que 4000 personnes avaient alors été interrogées, un échantillon très large.

Entre 243 et 305 sièges pour le RN

Selon ce sondage sur des législatives très hypothétiques au moment où il a été dévoilé, l'Assemblée nationale pourrait ainsi grandement pencher à l'extrême-droite, voire même passer en majorité RN. Selon les réponses obtenues par Ipsos, entre 243 et 305 sièges pourraient être décrochés par la formation de Marine Le Pen et Jordan Bardella. La majorité absolue étant à 289, le parti à la flamme ne serait donc pas loin d'avoir la mainmise sur le pouvoir législatif et, donc, de voir un de ses membres être nommé Premier ministre et d'autres être désignés au sein du gouvernement. Aujourd'hui, le RN compte 89 élus. Il en disposait de 8 en 2017.

A cette époque, La République en Marche (devenue Renaissance) cumulait 308 sièges. Après sa chute de 2022 à 244 députés, perdant ainsi la majorité absolue, le parti fondé par Emmanuel Macron poursuivrait donc sa dégringolade, ne parvenant à faire élire que 117 à 165 candidats. L'affaiblissement du président de la République serait donc net. Tout comme celui de la Nupes, laquelle passerait de 150 à 55 ou 79 députés. Dans cette hypothétique bascule très à droite du palais Bourbon, seuls les LR resteraient stables (44 à 60 sièges, contre 62 aujourd'hui).

577 élections avec une dimension locale

Ces projections sont toutefois à remettre dans leur contexte. A l'époque de l'enquête (8 au 13 décembre 2023), il n'était pas question d'aller revoter pour les députés avant 2027 et les résultats des élections européennes n'étaient pas connus, même si la tendance d'une large victoire du RN se dessinait déjà. L'issue du scrutin continental et ses conséquences en France pourraient ainsi rebattre les cartes, certains électeurs pouvant se mobiliser pour tenter de reformer le "cordon sanitaire" contre le Rassemblement national.

Par ailleurs, les élections législatives ne sont pas une mais 577 élections avec une dimension locale. Les hypothèses nationales se heurtent parfois aux réalités de terrain, où le choix du vote n'est pas toujours fait en fonction de ses convictions. Certains territoires le prouvent.

Il n'en demeure pas moins que ce sondage met avant un véritablement changement, demandé et assumé par une grande partie des Français (sans parler de majorité) et qu'il convient de regarder avec attention : les enquêtes sur les intentions de vote des électeurs réalisées avant les derniers scrutins (présidentielle, législatives, européennes) sont de moins en moins éloignées de la réalité du dépouillement.