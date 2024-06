Législatives 2024 : un accord entre RN et LR ? Ciotti brise le silence ce soir

Des élections législatives anticipées auront lieu en juin et juillet 2024. Le patron des LR va prendre la parole ce soir pour ce qui pourrait être une annonce choc. Dans son entourage, la possibilité d'alliances locales avec le RN se murmure.

Candidats L'essentiel Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées le dimanches 30 juin et 7 juillet. La campagne électorale sera donc expresse.

Le président de la République s'exprimera cet après-midi lors d'une conférence de presse. Il reviendra sur sa décision surprise et fixera son cap pour les prochaines semaines.

Le patron des Républicains Eric Ciotti s'exprimera ce soir lors d'un JT, a appris Le Figaro. La possibilité d'un accord avec le Rassemblement national, au moins à des niveaux locaux, est sur la table, selon son entourage. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont tous deux indiqués qu'ils étaient disposés à ne pas présenter de candidats RN face à des candidats LR dans certaines circonscriptions.

Une réunion s'est tenue hier entre les forces d'extrême droite, notamment Marion Maréchal, Marine Le Pen et Jordan Bardella. "Rien n'a été acté" entre les deux partis, a assuré le président du RN.

À gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste, les Ecologistes et La France insoumise ont appelé hier "à la constitution d'un nouveau front populaire", disant vouloir "soutenir des candidatures uniques dès le premier tour" des élections législatives.

10:03 - Eric Ciotti n'est pas fermé à un accord avec le RN Le patron des Républicains doit s'exprimer ce mardi soir lors d'un journal de 20h, selon une information du Figaro. Au lendemain des déclarations de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, sur une main tendue aux LR, Eric Ciotti pourrait annoncer un accord avec le Rassemblement national. L'annonce d'une alliance avec le RN en vue des prochaines législatives pourrait changer beaucoup de choses, particulièrement pour la Macronie qui souhaite trouver des alliés, à droite comme à gauche. Mais une telle annonce pourrait aussi avoir des conséquences au sein des LR, en effet certains partisans reprochent à Eric Ciotti de manquer de clarté sur sa proximité avec le RN ainsi que sur la stratégie pour les prochaines législatives. 09:56 - Le RN va soutenir "des gens issus des Républicains" aux législatives, confirme Bardella "Il n'y aura pas d'accord de partis politiques" entre le RN et d'autres partis, répète Jordan Bardella sur Franceinfo. Mais "dans les candidats que mon mouvement politique va soutenir, il n'y aura pas simplement des gens issus du Rassemblement national, il y aura aussi des gens issus des Républicains", affirme l'eurodéputé. "J'appelle les Républicains à cesser d'être la béquille politique d'Emmanuel Macron, je vous tends la main, venez travailler à nos côtés", lance-t-il. 09:46 - La main tendue de Macron aux LR est "un aveu de faiblesse", selon Xavier Bertrand "Si Renaissance ne présente pas de candidats face à des Républicains sortants, c'est parce qu'ils savent que leurs candidats vont être balayés", estime le président de la région Hauts-de-France, sur Franceinfo. Selon Xavier Bertrand, les députés LR sortants "ont été élus dans des conditions très difficiles et ils le doivent avant tout à leurs qualités, à leur engagement personnel sur le terrain. On sait où ils habitent, on sait qui ils sont." Donc si le camp présidentiel dit ne pas vouloir présenter de candidats face à eux, "c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas en mesure d'être portés au deuxième tour de cette élection législative. Donc ce n'est pas un cadeau qu'ils font, ce n'est pas une main tendue, c'est un aveu de faiblesse." 09:39 - "Le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut pas se faire avec LFI", proteste Cazeneuve Alors que six forces politiques de gauche avancent sur un accord en vue des législatives anticipées, l'ancien Premier ministre de François Hollande dit son opposition à une alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. "L’extrême-droite menace gravement l’unité et la concorde nationale. Il faut pour l’affronter de la clarté sur les valeurs et de la sincérité dans les convictions. Le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut pas se faire avec LFI. Sauf à tout trahir de l’héritage de Blum", estime Bernard Cazeneuve sur X. Ce dernier s'était déjà vigoureusement opposé à la Nupes en 2022, allant jusqu'à quitter le Parti socialiste. 09:25 - Le RN prêt à ne pas présenter de candidats face à certains LR Si le RN a rejeté tout "accord d'appareil" en vue des législatives, Jordan Bardella a indiqué hier qu'il discutait avec certains cadres du parti Les Républicains. Quelques heures plus tard, Marine Le Pen a confirmé sur TF1 que son parti était prêt à ne pas présenter de candidats face à certains LR. "Bien sûr que nous sommes capables de le faire, parce que c'est cela, faire le rassemblement. Faire le rassemblement, c'est avoir une charte avec des points politiques sur lesquels chacun se met d'accord", a-t-elle déclaré. "Il faut être capable de rassembler, de s'ouvrir à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté [...] pour construire une majorité stable", a estimé Marine Le Pen. 09:08 - "Jamais avec nous !" Répond Eric Ciotti à Edouard Philippe La réponse du patron des Républicains n'a pas tardé : construire une majorité au centre ? "Jamais avec nous !" Rétorque Eric Ciotti sur X. Le député des Alpes-Maritimes s'explique : "Edouard Philippe prône une alliance avec ceux qui se sont déshonorés en acceptant l’alliance avec les amis de Mélenchon !" Les choses sont claires : LR n'est pas prêt à collaborer avec les socialistes. 09:03 - Edouard Philippe veut "construire une majorité" dans "le bloc central" Pour l'ancien Premier ministre, son camp doit "accepter l'idée qu'on va devoir travailler avec d'autres, et avec d'autres qui ne sont pas d'accord avec nous sur tout". Mais "il ne faut pas dire à ceux qui sont à l'extérieur de la majorité 'venez puisque nous sommes d'accord', il faut leur dire 'construisons ensemble quelque chose qui va dans l'intérêt du pays'", estime Edouard Philippe sur RTL. "Si on veut éviter le désordre de l'Assemblée nationale que nous avons connu avec [...] une espèce de polarisation absurde, je crois qu'il faut construire cette majorité dans le bloc central", martèle Edouard Philippe. Une main tendue à LR comme au PS, précise le patron d'Horizons. 08:45 - Des élections législatives anticipées auront lieu le 30 juin et le 7 juillet Bienvenue dans notre direct consacré aux élections législatives anticipées. Après la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron dimanche soir, les forces politiques s'organisent pour tenter de conquérir une majorité au palais Bourbon à l'issue du scrutin. Retrouvez ici toutes les dernières actualités. 10/06/24 - 23:51 - Plus de 100 000 signataires pour un "Front populaire" Le député de la Somme François Ruffin a annoncé, ce lundi, 100 000 signataires en quelques heures après son appel à un "Front populaire". À gauche, de nombreuses voix appellent à la formation d’une nouvelle union après celle de la Nupes tandis que la France Insoumise espère faire bloc derrière elle. 10/06/24 - 23:23 - Cinq syndicats appellent à manifester "le plus largement possible" ce week-end En vue des législatives anticipées, cinq syndicats (la CGT, la CFDT, l'UNSA, la FSU et l'Union syndicale Solidaires) appellent à "manifester le plus largement possible" ce week-end. 10/06/24 - 22:46 - Des candidatures uniques à gauche dans chaque circonscription au premier tour Dans un communiqué, le PS, LFI, le PCF et EELV appellent à la "constitution d'un nouveau front populaire rassemblant dans une forme inédite toutes les forces de gauche humanistes, syndicales, associatives et citoyennes". Les partis de gauche vont présenter "dans chaque circonscription", "des candidatures uniques dès le premier tour". "Nous souhaitons porter un programme de ruptures sociales et écologiques pour construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l’extrême-droite", annoncent-ils dans un communiqué commun.

Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale seulement quelques minutes après l'annonce des premières estimations des résultats aux élections européennes le dimanche 9 juin. Une décision "grave, lourde" prise au regard de la victoire écrasante du Rassemblement national au scrutin européen. "Je fais confiance au peuple français pour faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse", a déclaré le président de la République. Par cette décision, et l'appel à l'article 12 de la Constitution de la 5e République, Emmanuel Macron a de facto acté l'organisation d'élections législatives anticipées visant à composer une nouvelle Assemblée nationale.

Les Français seront donc appelés à voter à nouvelles élections qui arriveront vite, très vite puisque la Constitution prévoit de nouvelles élections dans les 20 à 40 jours suivant la dissolution. Emmanuel Macron a déjà arrêté les dates du scrutin : le premier tour de législatives 2024 se tiendra le dimanche 30 juin prochain, suivi du second tour une semaine plus tard le dimanche 7 juillet 2024. Soit moins de trois semaines après l'annonce du chef de l'Etat. Pourquoi si tôt ? Et bien parce qu'en du délai prévu par la Constitution, l'agenda des prochains mois est chargé notamment avec le début des Jeux Olympiques et la période estivale et de vacances scolaires en suivant, ce qui limitait les options pour organiser les scrutins.

Dès le lendemain de l'annonce sur la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives, les différentes parties sont entrées en campagne, laquelle sera expresse avec à peine trois semaines entre l'annonce et les scrutins. La première étape clé est celle du dépôt des candidatures dont la date limite est fixée au vendredi 14 juin, pour permettre à la campagne officielle de débuter dès le lundi 17 juin et respecter les deux semaines de campagne avant un scrutin.

Les différents partis s'organisent, mais ils consultent aussi pour certains. La majorité présidentielle la première a tendu une main à certains partis, essentiellement les républicains, les socialistes et les écologistes en promettant de ne pas présenter de candidat en face des députés sortants "issue de l'arc républicain" et en proposant d'investir des élus issus de ces même familles politiques à condition qu'ils souscrivent au projet de la majorité. Mais ni la droite, ni la gauche n'a accepté de s'allier au camp présidentiel.

A gauche, toutes les forces appellent à une union mais les conditions pour mettre celle-ci en place restent à définir. Les insoumis et quelques autres personnalités de gauche ont appelé à repartir du programme de la Nupes établi en 2022. Les chefs des quatre parti de gauche se réunissent ce lundi 10 juin : Olivier Faure (PS), Manuel Bompard (LFI), Marine Tondelier (EELV) et Fabien Roussel (PCF).

A l'extrême droite c'est Eric Zemmour, patron du parti Reconquête qui a appelé à "la plus vaste union des droites", mais le Rassemblement national comme Les Républicains ont refusé toute alliance. Reste que Marion Maréchal, également partisane d'une union à droite, engage le dialogue avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. A noter que toutes les forces qui s'engageront aux élections législatives 2024 devront présenter 577 candidats, un pour chaque circonscription françaises.