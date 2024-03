Cannes Séries 2024 : découvrez la programmation du festival

Le festival Cannes Séries a dévoilé sa programmation complète ce mardi 12 mars 2024.Découvrez les fictions projetées à l'événement du 5 au 10 avril 2024.

Le Festival Cannes Séries a dévoilé sa programmation ce mardi 12 mars 2024. Lors de la septième édition de l'événement, plusieurs séries seront présentés dans les différentes catégories en compétition. Hors-compétition, le festival cannois proposera également de très belles avant-premières pour les fans de séries. Il sera possible de découvrir notamment Fallout, la série événement de Prime Video adaptant le célèbre jeu vidéo, mais également Fiasco, dernière série Netflix avec Pierre Niney et François Civil à découvrir le 30 avril. Franklin avecMichael Douglas ou encore Terminal avec Ramzy Bedia et Becoming Karl Lagerfeld créeront également la sensation sur le tapis rose.

Plusieurs personnalités seront également présentes à Cannes Séries. Kyle MacLachlan, Michael Douglas, Pierre Niney, François Civil, Jamel Debbouze, Ramzy Bedia, Daniel Brühl, Nolwenn Leroy, Jason Priestley, Leonie Benesch, Ella Purnell, Alex Lutz, Géraldine Nakache, Emmanuel Moire, Vanessa Demouy, Pedro Winter, Boombass et bien d'autres fouleront le tapis rose, tandis que l'on pourra apercevoir Bertrand Usclat en tant que maître de cérémonie d'ouverture. Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des séries projetées à Cannes Séries, du 5 au 10 avril 2024.

Les séries projetées au Festival Cannes Séries

En compétition "séries longues"

Dark Horse

Dumbsday

Living on a razor's edge

Morenest

Opération Sabre

The Zweiflers

This is not Sweden

To the Wonder

En compétition "séries courtes"

How to fail as a popstar

La Terre s'appelle Mathilde

Money Shot

Painkiller

Rather Burn

Saint-Jean-du-Lac

Swift Street

Tarot

En compétition "séries documentaires"

Dale l'infiltré

DJ Mehdi : Made in France

Être Ado

Hard to Swallow

Hidden

Hors compétition