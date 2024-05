"Les rôles donnés aux actrices sont merveilleux aujourd'hui" : les anecdotes et coups de cœur de Meryl Streep à Cannes

Meryl Streep est revenue sur sa carrière au cours d'une rencontre devant le public du Festival de Cannes, ce mercredi 15 mai 2024. Compte rendu.

"Je suis si reconnaissante que vous ne vous soyez pas lassés de moi." C'est par ces mots que Meryl Streep avait conclu son discours de remerciements en recevant la Palme d'or d'honneur du Festival de Cannes, mardi soir. Mais comment pourrait-on se lasser de cette actrice aux milles visages ? Celui d'une mère qui se bat pour la garde de son fils (Kramer contre Kramer), celui de cette quarantenaire qui vit une passion aussi éclatante qu'éphémère (Sur la route de Madison), celui d'une rédactrice en chef impitoyable (Le diable s'habille en Prada), une Première ministre britannique sur le déclin (La dame de fer) ou celui d'une mère au bord de la faillite qui renoue avec l'amour de sa jeunesse en Grèce, tout en chantant tout le répertoire d'Abba (Mamma Mia !).

Le public, en tout cas, ne s'est pas lassé d'elle, comme l'ont prouvé les nombreux rires et applaudissements qui ponctuaient ses réflexions lors du rendez-vous animé par le journaliste Didier Allouch, ce mercredi 15 mai, avec les festivaliers.

Pendant une heure et demi, Meryl Streep s'est livrée sur plusieurs pans de sa carrière et surtout l'évolution de son métier, elle qui est devenue une actrice incontournable alors qu'elle revendique elle-même avoir "une vie très tranquille sans autant de respect" chez elle.

"Je ne suis pas une rockstar normalement, j'ai une vie très ennuyeuse !"

C'est la première fois qu'elle revenait sur la Croisette en 35 ans, elle qui avait reçu un prix d'interprétation à Cannes pour Un cri dans la nuit. Pourtant, ce n'est pas la récompense qui est son principal souvenir : Elle était "terrifiée" par la ferveur et l'attention qui lui était portée à l'époque. "J'avais besoin d'une douzaine de gardes du corps, alors que je n'en avais pas en temps normal. Il n'y avait pas autant de barrières et les caméras étaient devant votre visage. Je ne suis pas une rockstar normalement, j'ai une vie très ennuyeuse !"

Une rencontre ponctuée d'anecdotes

Pourtant, sa carrière est si impressionnante qu'on pourrait la comparer à celle d'une rockstar. Meryl Streep a reçu trois Oscars et de nombreuses autres récompenses et s'est imposée comme une figure majeure d'Hollywood depuis les années 1960. Au cours de ce rendez-vous avec la Croisette, l'actrice a déployé toute sa malice et son humour légendaire en revenant sur les grands films de sa carrière.

Clint Eastwood : "un fantastique auteur qui ne s'énervait jamais, sauf une fois."

Pour chacun d'entre eux, Meryl Streep a une anecdote. Elle s'est souvenue de son monologue mémorable dans Kramer contre Kramer, qu'elle a écrit elle-même et qui a été préféré à ceux de Dustin Hoffman et Robert Benton. Elle a replongé dans l'impact de Voyage au bout de l'enfer, elle qui vient d'une petite ville du New-Jersey et qui a vu des gens partir au Vietnam sans revenir, ou revenir avec des traumatismes. Elle n'aime pas penser à la "bouleversante" scène du Choix de Sophie, qu'elle a faite en deux prises seulement. Elle garde un souvenir délicieux des massages prodigués par Robert Redford dans la scène iconique du shampoing de Out of Africa, après les conseils de son coiffeur, devant les hippopotames.

Le rendez-vous avec Meryl Streep à Cannes. © CYRIL PECQUENARD/SIPA (publiée le 15/05/2024)

Meryl Streep a remonté le temps et a même évoqué ses techniques d'actrice. Admirée pour l'intensité et la justesse de ses performances elle n'a pourtant utilisé aucune technique pour jouer les scènes les plus difficiles de sa carrière, préférant revenir à quelque chose de "brut" dans les scènes intenses. A l'inverse, les méthodes d'acting sont nécessaires pour tourner les petites scènes du quotidien que l'on répète plusieurs fois dans la même journée.

Elle s'est souvenue de ses collaborations avec les plus grands et certains de ses coups de cœur de carrière, de Spielberg ("un génie"), Clint Eastwood ("un fantastique auteur qui ne s'énervait jamais, sauf une fois parce qu'il y avait du bruit"), ou Carrie Fischer ("elle me manque beaucoup"). Mais qu'est-ce qu'un bon réalisateur ? "Un cinéaste assuré, passionné, qui instaure la confiance et qui a une histoire à raconter". Et si elle ne trouve pas tout ça chez un réalisateur ? "Je rentre chez moi cuisiner". Nouvelle hilarité dans le public et des applaudissements nourris.

Conseils aux jeunes acteurs

"Les plus grandes stars du monde sont des femmes maintenant ! A l'exception de Tom Cruise, peut-être..."

Meryl Streep est aussi une personnalité engagée pour l'égalité hommes-femmes dans l'industrie du cinéma. Elle a été du mouvement Times Up en 2017, par exemple. Aujourd'hui, elle estime qu'il y a "eu du progrès" en matière d'égalité entre les acteurs et les actrices : "Les plus grandes stars du monde sont des femmes maintenant ! A l'exception de Tom Cruise, peut-être (rires)". A l'inverse, quand elle a commencé sa carrière, la différence salariale était plus importante et les rôles féminins moins variés. "C 'était difficile pour les hommes de s'identifier à des femmes protagonistes, alors que les femmes arrivent à s'identifier aux personnages masculins."

"Le premier film où des hommes sont venus me voir pour me dire : 'je comprends ce que ressent votre personnage', c'était pour Le diable s'habille en Prada", où elle incarne une rédactrice en chef tyrannique qui possède plusieurs codes de la masculinité. "Les rôles pour les femmes sont merveilleux maintenant", note-t-elle au cours de ce rendez-vous. "Tant de femmes produisent aujourd'hui leurs propres films, je suis admirative." Mais si elle ne s'est pas rangée du côté de la production elle-même, c'est parce que "[sa] vie de famille prend tout [son] temps libre".

Le rendez-vous avec Meryl Streep s'est conclu par les précieux conseils qu'elle pourrait donner aux jeunes acteurs, qui traversent des passages à vide au début de leur carrière : "Gardez l'espoir. Tout peut changer après un seul film. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas". Nouveaux applaudissements enflammés. C'est certain, le public est loin de se lasser de Meryl Streep.