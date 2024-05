Festival de Cannes 2024 : ces 6 films sont favoris pour la Palme d'or

Le palmarès du Festival de Cannes est dévoilé ce samedi soir. Si l'on en croit les avis de la presse, quelques films semblent déjà faire figure de favoris, dont certains sont réalisés par des français.

En direct

13:37 - Ces Français en compétition pour la Palme d’or Parmi les 22 films en compétition en sélection officielle, et qui espèrent remporter la Palme d’or ce soir, on retrouve certains films de cinéastes français, que ça soit des noms de réalisateurs connus ou des cinéastes moins célèbres mais tout aussi prometteurs. Parmi les candidats tricolores pour la Palme d’or, citons Jacques Audiard (Emilia Perez), Coralie Fargeat (The Substance) qui ont fait forte impression lors des présentations de leur film, mais aussi Christophe Honoré (Marcello Mio), Gilles Lellouche (L’amour ouf), Agathe Riedinger (Diamant Brut) et Michel Hazanavicius (La plus précieuse des marchandises). L’un d’eux succédera-t-il à Justine Triet et Anatomie d’une chute, dernier lauréat français de la récompense suprême cannoise l’an dernier ?

13:06 - Andrea Arnold peut-elle remporter un quatrième prix à Cannes ? Parmi les favoris pour figurer au palmarès du Festival de Cannes ce soir, citons la cinéaste Andrea Arnold, dont le dernier film, Bird, est en compétition et a remporté l'approbation de la critique. La réalisatrice et scénariste britannique est une habituée de Cannes, ayant présenté plusieurs films en compétition. Dans sa filmographie, on retrouve des pépites du cinéma indé, de American Honey à Fish Tank en passant par une adaptation des Hauts le Hurlevent. Elle a déjà remporté trois fois le Prix du jury : pour Red Road en 2006, Fish Tank en 2009 et American Honey en 2016. Va-t-elle ajouter un nouveau prix cannois à son étagère ? Réponse dans quelques heures.

12:32 - De quoi parle "Anora", film de Sean Baker adoré de la critique ? Parmi les films de cette compétition qui ont, semble-t-il, particulièrement séduit la presse, citons Anora qui se positionne comme l’un des favoris. Réalisé par Sean Baker (Red Rocket, The Florida Project), cette comédie dramatique raconte le parcours d'une travailleuse du sexe entre New York et Las Vegas.

12:05 - Y a-t-il des favoris pour la Palme d’or ? Dans quelques heures, on connaîtra le palmarès de ce 77e Festival de Cannes. Pour le moment, quelques films semblent se distinguer à en croire les grilles des critiques et les avis des journalistes publiés. Anora de Sean Baker et Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof semblent avoir remporté l’adhésion de la presse, tout comme les propositions fortes de The Substance de Coralie Fargeat et Emilia Perez de Jacques Audiard. Caught by the tides de Jia Zhangke et Bird d’Andrea Arnold et All we imagine as light de Payal Kapadia ont également séduit les critiques. A voir désormais si le jury présidé par Greta Gerwig est du même avis.

11:34 - Georges Lucas reçoit une Palme d’or d’honneur ce soir Après Meryl Streep et les studios Ghibli, au tour de Georges Lucas de recevoir une Palme d’or d’honneur. Il faut dire que le cinéaste a totalement révolutionné le cinéma de science-fiction puisqu’il est le père de Star Wars. Il a également réalisé American Graffiti et écrit les scénarios d’Indiana Jones.

11:04 - Où et quand suivre la cérémonie de clôture ? Même si vous n’êtes pas accrédité ou présent à Cannes, vous pouvez suivre cette cérémonie de clôture et la divulgation du palmarès de cette 77e édition. France 2 diffuse la cérémonie de clôture de 18h45 à 20h en direct. Il est possible auparavant de voir les stars présentes sur le tapis rouge (et notamment les équipes des films de retour pour la cérémonie, ce qui peut donner un indice sur le palmarès) avant cela, sur la chaîne Youtube officielle du Festival de Cannes.

10:30 - Quels sont les 22 films en compétition pour la Palme d’or ? Vingt-deux films ont été projetés dans le cadre de la compétition officielle du Festival de Cannes cette année. L’un d’entre eux repartira avec la Palme d’or, ou l’un des autres prix au palmarès. Pour rappel, voici les longs-métrages qui peuvent prétendre à une récompense ce soir : The Apprentice de Ali Abbasi

Motel Destino de Karim Aïnouz

Bird de Andrea Arnold

Emilia Perez de Jacques Audiard

Anora de Sean Baker

Megalopolis de Francis Ford Coppola

Les linceuls de David Cronenberg

The Substance de Coralie Fargeat

Grand tour de Miguel Gomes

Marcello Mio de Christophe Honoré

Caught by the tides de Jia Zhang-ke

All we imagine as Light de Payal Kapadia

Kinds of Kindness de Yórgos Lánthimos

L'amour ouf de Gilles Lellouche

Diamant brut de Agathe Riedinger (1er film)

Oh Canada de Paul Schrader

Limonov, la ballade de Kirill Serebrennikov

Parthenope de Paolo Sorrentino

La jeune fille à l’aiguille de Magnus Von horn

La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius

Trois kilomètres jusqu'à la fin du monde, d'Emanuel Parvu

Les graines du figuier sauvage, de Mohammad Rasoulof