Les Profs 3 : une suite avec Kev Adams est-elle prévue ?

LES PROFS 3 - Après le succès au box-office des Profs 2, un troisième volet de l'adaptation de la bd culte était en discussion. Où en est le projet ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 24 août 2020 à 21h00] Après le succès de l'adaptation cinématographique des Profs en 2013, le second volet de la comédie française sorti en 2015 a confirmé l'intérêt des spectateurs en réunissant 3 494 244 entrées au box-office. Ce score a suscité les interrogations sur une éventuelle suite sous la forme des Profs 3. En juillet 2015, le producteur Romain Rojtman était revenu auprès de BFM TV sur cette possibilité avec enthousiasme : Pierre-François Martin-Laval (alias Pef) serait partant pour un troisième épisode. "Pef a très envie de faire un 3. Il a très envie de réunir sa bande d'acteurs et commence déjà à réfléchir à un pitch", déclarait le producteur à l'époque. En parlant de la "bande d'acteurs", il faisait notamment référence à Isabelle Nanty, Didier Bourdon, Kev Adams et Arnaud Ducret.

En cinq ans, il n'a plus été fait mention des Profs 3... jusqu'en février 2020 ou le film a bel et bien était confirmé par le réalisateur des deux adaptations. Dans des propos à Europe 1 rapportés par Télé-Loisirs, Pierre-François Martin-Laval a confié qu'il avait "démarré [sa] première séance d'écriture [...]de la suite des Profs, Les Profs 3". Et si Kev Adams est désormais bien plus âgé que son personnage, le réalisateur ne se démonte pas et explique avoir "des tours dans [son] sac, des idées" pour faire revenir le comédien dans son rôle. Il faudra toutefois attendre les prochains mois avant de savoir quelles sont ces idées, et surtout avant de connaître la date de sortie de ce troisième volet.

Les Profs 3 - prochainement dans les sorties cinéma