Camping 4 : un nouveau film avec Franck Dubosc est-il prévu ?

CAMPING - Annoncé il y a plusieurs années, où en est le projet de Camping 4 avec Franck Dubosc ? Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 8 juin 2020 à 21h00] Cela fait plusieurs années que Fabien Onteniente, réalisateur de la trilogie Camping, a annoncé un quatrième film aux Flots bleus. C'était en 2016, à l'antenne d'Europe 1, que le cinéaste français a annoncé le chantier de ce nouvel épisode des aventures de Patrick Chirac : "On se voit avec Franck [Dubosc, ndlr] le 5 [septembre] pour Camping 4. On va actionner les leviers du camping, puisque beaucoup de gens nous le demandent. Ça tournera sûrement autour de la grand-paternité. Patrick Chirac va devenir grand-père, on ne l'a pas vu beaucoup père." Mais le film n'est jamais sorti dans les salles, de quoi interroger les fans.

En 2018, Fabien Onteniente avait même refroidi les espoirs : "[Camping 4], on ne le fera jamais celui-là !" De son côté, Franck Dubosc avait confié en 2019 : "Je n'ai plus envie de mettre le maillot de bain. On a usé le personnage, même moi je n'arrive plus bien à le jouer". Il semblait donc impossible de retrouver un jour les campeurs des Flots bleus... Mais en mai 2020, le réalisateur a confié sur RTL avoir eu l'acteur principal au téléphone à propos d'un quatrième film Camping. "Et c'est vrai qu'on nous le réclame tout le temps, donc un moment, on va répondre à cette demande collective". Le projet n'est donc pas encore officiellement lancé, mais il n'est pas impossible que les fans de Camping retrouvent prochainement Patrick Chirac au cinéma.