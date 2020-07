Sorties VOD : Invisible Man, De Gaulle… Les films du mois d'août

Cet été, les plateformes de VOD étoffent leur offre avec notamment des films qui ont marqué le début d'année 2020. On fait le point sur les films dispos en VOD au mois d'août et leurs dates de sortie.

[Mis à jour le 31 juillet 2020 à 15h19] Les cinémas ont rouvert en France et les sorties cinéma ont repris. Mais si jamais vous souhaitez vous faire des séances de rattrapage, c'est tout à fait possible via les plateformes de VOD disponibles en France. Moyennant finance, vous pouvez louer ou même acheter un film et le regarder en ligne. En ce mois d'août 2020, de nombreuses sorties sont prévues avec notamment des films marquants du début de l'année. On pense par exemple au thriller Invisible Man avec Elizabeth Moss. Côté films français, on recommandera également le biopic dédié à Charles De Gaulle et campé par Lambert Wilson ainsi que La Bonne Epouse avec Juliette Binoche. A noter que certains de ces films se retrouvent parfois à l'affiche au cinéma cet été, vous pouvez également donc en profiter en salles !

La VOD comment ça marche ? En VOD (ou vidéo à la demande), les films sont mis à disposition sur diverses plateformes d'achat digital ou de location en vidéo à la demande comme Rakuten TV, iTunes, Google Play, Canal VOD, MyTF1 VOD, Orange VOD ou encore le Playstation Store. Ces plateformes proposent soit l'achat digital de ces films que vous posséderez donc, soit la location de ces mêmes films selon divers formats (SD, HD voire 4K), le tout pour des prix variables. Et si vous êtes plutôt du genre à posséder vos films au format disque dans votre bibliothèque, vous pouvez retrouver notre article sur les Sorties DVD et Blu-ray du moment.

Les grosses sorties VOD du mois d'août

Isn't It Romantic - 1er août

Peur Bleue 3 - 1er août

The Way Back - 3 août

Invisible Man - 5 août

Gretel & Hansel - 6 août

Let's Dance - 7 août

Une sirène à Paris - 13 août

A Good Woman - 18 août

The Lighthouse - 19 août

De Gaulle - 20 août

La Bonne Epouse - 25 août

Les films récents déjà disponibles en VOD :