Salué par la critique et les Oscars, Joker est un des films à grand succès de la fin d'année 2019. Joaquin Phoenix y brille dans le rôle de l'homme qui rit de DC Comics.

C'est une nouvelle approche que nous proposent Warner et DC Comics avec Joker. Après la tentative plus ou moins avortée d'un univers partagé inspiré des films Marvel, le studio de production détenteur des droits d'adaptation des comics DC se lance dans des films qui agissent indépendamment les uns des autres avec Joker, long-métrage réalisé par Todd Phillips. Et l'approche a été payante. Joker a obtenu les lauriers de la critique tout en amassant plus d'un milliard de dollars de recettes. Sacré du Lion d'or, récompense suprême de la Mostra de Venise, il a également valu à Joaquin Phoenix son tout premier Oscar du meilleur acteur.

Pourtant, l'accueil des Joker, acclamé par la critique et le public assez largement, ne s'est pas fait sans remous. Aux Etats-Unis, le film de Todd Phillips fait polémique, certains critiques l'accusant de faire l'apologie de la violence. Beaucoup estiment en effet que les raisons de la transformation d'Arthur Fleck, homme souffrant de troubles mentaux, en clown tueur psychopathe, peuvent susciter l'empathie du spectateur, voire excuser ses crimes. Le film dénonce en effet la violence de la société américaine et la manière dont elle traite les minorités, qui marginalise Arthur jusqu'à ce qu'il se venge par le meurtre sanglant.

La polémique avait forcé Warner Bros à réagir, assurant dans un communiqué de presse que "ni le personnage fictionnel du Joker ni le film ne soutient en aucune façon la violence réelle". En interview au Point Pop, le réalisateur Todd Phillips s'est également insurgé : "En quoi serions-nous irresponsables, alors que justement dans Joker, la violence a des conséquences terrifiantes et réalistes ? Notre film est tout sauf une célébration de la violence, ça me met profondément en colère." Et de conclure, selon lui : "en jugeant une œuvre d'art exclusivement par ce prisme moral, vous tuez dans l'œuf toute créativité." Cette controverse n'a toutefois pas empêché Joker de dépasser le milliard de dollars de recette au box-office mondial en 2019.

Synopsis - Méprisé par la société, Arthur Fleck est un homme brisé qui va peu à peu se transformer en Joker, meurtrier sanguinaire caractérisé par son maquillage de clown et son rire dément. Précisons que Joker ne s'inscrit pas dans l'univers partagé des films adaptés des comics DC. Il n'est donc pas lié à Suicide Squad, Justice League ou encore Batman v Superman.

Le succès du film Joker était tellement important qu'une suite a logiquement été commandée. Intitulée Joker : Folie à deux, elle met en scène le personnage Arthur Fleck en prison, dans l'attente de son procès. Entre thriller et comédie musicale, Joaquin Phoenix y reprend son rôle en donnant la réplique à Lady Gaga en Harley Quinn. Le film a largement déçu le public et la critique lors de sa sortie, le 2 octobre 2024.

Réalisé par Todd Philipps, Joker a séduit critiques, spectateurs, et même le jury du festival de Venise, qui lui a accordé sa récompense ultime, le Lion d'or. Sur Linternaute.com, nos lecteurs étaient dithyrambiques à la sortie du film en 2019 : Joaquin Phoenix est "au sommet" nous dit pat. Gini confirme : Phoenix est un "acteur de génie, impressionnant". Yoggy3 n'y va pas par quatre chemins et annonce que le film est une "merveille". Anne, quant à elle, prédisait que "les Oscars vont pleuvoir".

Au-delà du jury du festival de Venise qui a récompensé Joker du Lion d'or, la critique semble convaincue. Libération ne mâche pas ses mots, le film est "une réussite en tout point inspirée" où Joaquin Phoenix est "extraordinaire" dans ce long-métrage "inquiétant et dramatiquement intense". Pour Ecran Large, Joker est un "tremblement de terre", "un cauchemar noir, sanglant, violent et pertinent". D'après le site web dédié à la culture de l'écran, c'est en cela que le long-métrage réalisé par Todd Phillips (Very Bad Trip, Starsky et Hutch) jure le plus avec la production super-héroïque actuelle, il s'éloigne résolument de la frivolité des films du genre, souvent accusés de manque de profondeur. Le magazine spécialisé Première est également très positif, évoquant "un pur régal de cinéma" qui tient à la fois à "l'interprétation démente de Joaquin Phoenix" et à la "réalisation précise et jamais agitée de Philips".

Toujours en France, Le Monde se montre plus réservé, évoquant comme tous les critiques le talent de Joaquin Phoenix mais pointant du doigt le fond du propos : "Joker ne dissimule pas beaucoup plus qu'une collection de clichés". En Belgique, Le Soir est persuadé que Phoenix a toutes ses chances en tant que "prétendant au prix d'interprétation" aux Oscars. Outre-Manche, The Guardian est lui aussi soufflé : Joker est "glorieusement audacieux et explosif". Le Telegraph pose une question folle : "Joker est-il le prochain Fight Club ?"

Film dédié au plus grand méchant de l'univers Batman oblige, l'homme chauve-souris est dans les esprits des fans qui n'ont pas encore vu Joker. Sachez toutefois que le chevalier noir n'est pas présent en tant que tel dans le long-métrage de Todd Phillips qui a entièrement dédié son film à la transformation d'Arthur Fleck en Joker. Le personnage de Batman n'existe pas dans le film qui se déroule à une époque où Bruce Wayne est encore jeune. La famille Wayne apparaît à quelques reprises dans le film mais le film se concentre surtout sur le personnage de Thomas Wayne, le père de Bruce qui deviendra un jour Batman.

Joker a obtenu les lauriers de la critique et des spectateurs dès sa première présentation à la Mostra de Venise où le film a remporté le Lion d'or, la récompense ultime. Depuis, le long-métrage de Todd Phillips enchaîne les nominations et les reconnaissances, surtout pour son acteur principal Joaquin Phoenix qui a récupéré les prix d'interprétation tout au long de la course aux Oscars 2020. Ci-dessous, une liste des récompenses principales remportées par Joker.

Mostra de Venise 2019 : Lion d'or

Lion d'or Golden Globes 2020 : Meilleur acteur dans un film dramatique (Joaquin Phoenix) / Meilleur musique de film

Meilleur acteur dans un film dramatique (Joaquin Phoenix) / Meilleur musique de film Critics' Choice Movie Awards 2020 : Meilleur acteur (Joaquin Phoenix) / Meilleure musique de film

Meilleur acteur (Joaquin Phoenix) / Meilleure musique de film Screen Actors Guild Awards 2020 : Meilleur acteur (Joaquin Phoenix)

Meilleur acteur (Joaquin Phoenix) BAFTA 2020 : Meilleur acteur / Meilleure musique de film / Meilleur casting

Meilleur acteur / Meilleure musique de film / Meilleur casting Oscars 2020 : Meilleur acteur / Meilleure bande originale

Meilleur acteur / Meilleure bande originale César 2020 : Meilleur film étranger (nommé)

Sorties en DVD le 12 février 2020, les éditions vidéo de Joker permettent aux amateurs du film ou à ceux qui ne l'auraient pas encore vu de découvrir la sensation réalisée par Todd Phillips. Selon les prix de vente conseillés, le DVD vous coûtera 19,99€ tandis que le BluRay standard coûte 24,99€. Ils sont bien sûr disponibles à la vente chez les revendeurs habituels comme la Fnac ou Amazon. La version steelbook avec le BluRay 4K Ultra HD et le BluRay est également vendue au prix de 34,99€ à la Fnac ou chez Amazon.

Joker est-il trop violent ? Le film de Todd Philipps consacré au fameux méchant de DC a fait polémique lors de sa sortie en octobre 2019. Le média américain Variety rapporte que des proches des victimes de la fusillade d'Aurora ont exprimé leurs vives inquiétudes quant à l'excès de violence que contiendrait le film. En juillet 2012, douze personnes ont été tuées et 58 autres blessées au cours d'une avant-première du film The Dark Knight Rises, le dernier volet de la trilogie Batman réalisée par Christopher Nolan.

Sept ans après la tuerie, les familles des victimes partagent leurs inquiétudes concernant le film Joker dans une lettre adressée à la PDG de Warner Bros, Ann Sarnoff : "Nous vous appelons à utiliser votre plateforme et votre influence pour vous joindre à nous dans notre combat pour construire une communauté plus sécurisée et avec moins d'armes à feu". S'ils n'appellent pas à l'interdiction du long-métrage de Todd Philipps ni à son boycott, ils regrettent que le personnage principal soit décrit comme un homme dépressif et isolé qui finit par tomber dans une spirale d'extrême violence et d'anarchie. "Puisque le gouvernement fédéral n'a pas réussi à adopter des mesures qui augmenteraient les critères des détenteurs d'armes à feu en Amérique, les grandes entreprises comme Warner Brothers ont pour responsabilité d'agir. On espère sincèrement que vous le ferez."

Warner Bros répond

En réponse à cette lettre, un représentant de Warner Bros a déclaré que "la violence armée de notre société est un véritable problème, et nous tenons à exprimer notre compassion à l'égard des victimes et des familles touchées par ces tragédies. Notre compagnie a historiquement largement fait des dons aux victimes de violences, dont ceux touchés par la tuerie d'Aurora". Il revient ensuite sur le personnage incarné par Joaquin Phoenix : "Warner Bros pense que l'une des fonctions de la narration est de provoquer des conversations difficiles autour de sujets complexes. Ne vous méprenez pas : ni le personnage fictif qu'est le Joker, ni le film, ne sont une validation de la violence que l'on trouve dans le monde réel, quelle que soit sa forme. Ce n'est pas l'intention du film, du réalisateur ou du studio de représenter ce personnage comme un héros".

Joker est un des films de la fin d'année 2019 à avoir réussi à déplacer les spectateurs en salles. En France, le long-métrage réalisé par Todd Phillips a dépassé les 5 millions d'entrées (5,590 millions d'entrées pour être précis). Dans le monde, le film porté par Joaquin Phoenix a dépassé le milliard de dollars de recettes. Au total, Joker a amassé 1,061 milliard de dollars à travers le monde. Une véritable poule aux œufs d'or puisque le film n'a coûté "que" 55 millions de dollars durant son tournage !