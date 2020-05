Sorties DVD et Blu-ray : ces films à acheter ou à précommander pour la maison

Quelles sont les sorties DVD et Blu-ray du moment et à venir pour profiter de séances de cinéma à la maison ? Guide des sorties incontournables pour toute la famille.

La Reine des Neiges 2
Disponible à partir du 20 mai 2020. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver…

A couteaux tirés
Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de romans policier est retrouvé mort, toute sa famille est suspecte. Engagé par un mystérieux commanditaire, le détective Benoit Blanc tente d'élucider l'affaire, menant une enquête dont les rebondissements vont s'enchaîner à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute.

Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker
Disponible à partir du 5 juin 2020. La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

Le Mans 66
Basé sur une histoire vraie, LE MANS 66 réalisé par James Mangold, relate l'incroyable aventure humaine et sportive qui a conduit l'ingénieur automobile visionnaire américain Caroll Shelby (Matt Damon) à faire équipe avec le pilote de course britannique surdoué Ken Miles (Christian Bale). Bravant l'ordre établi, défiant les lois de la physique et luttant contre leurs propres démons, les deux hommes n'avaient qu'un seul but : construire pour le compte de Ford Motor Company un bolide révolutionnaire capable de renverser la suprématie de l'écurie d'Enzo Ferrari sur le mythique circuit des 24 heures du Mans en 1966…

Joker
Arthur Fleck, comédien de stand-up raté, est agressé alors qu'il erre dans les rues de Gotham déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique...

En avant
Disponible à partir du 26 juin 2020. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

1917
Disponible à partir du 24 juin 2020. Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Jumanji : Next Level
Disponible à partir du 27 mai. L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.

Birds of Prey et la fantabuleuse Histoire de Harley Quinn
Disponible à partir du 10 juin 2020. Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable - et le plus narcissique - de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman...

Coffret Saga Star Wars en Blu-ray
Star Wars-La Saga Skywalker
Disponible à partir du 5 juin 2020. Contient :

- les 9 Blu-ray de la saga

- 9 Blu-ray bonus

- une lettre de remerciements de Mark Hamill VOIR LE PRODUIT

Coffret La Reine des Neiges + La Reine des Neiges 2
Disponible à partir du 20 mai 2020. Contient les Blu-ray de La Reine des Neiges et de La Reine des Neiges 2.

La Belle Epoque
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Parasite Edition Collector
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

Promare
Disponible à partir du 7 juillet 2020. Une énorme tempête de feu a dévasté la moitié des villes du monde, affaiblissant les hommes et donnant naissance à des mutants capables de manier le feu, les Burnish. 30 ans plus tard, un groupe de mutants terroristes, appelés les Mad Burnish, menacent de détruire de nouveau la Terre. Le seul rempart de l'humanité ? La Burning Rescue, une équipe de pompiers d'un nouveau genre. Galo Thymos et son équipe vont tout faire pour arrêter les Mad Burnish.

Les Enfants du temps
Disponible à partir du 9 septembre 2020. Avec plus de 100 000 spectateurs cinéma en sa première semaine, Makoto Shinkai (Your Name) renoue avec son public signant un nouveau chef-d'oeuvre d'animation. --- SYNOPSIS : Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...

The Gentlemen
Disponible à partir du 10 juin 2020. Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire à des millionnaires américains.

Hors Normes
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Terminator Dark Fate
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d'un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un «?Rev-9?», venue du futur pour la tuer ; de l'autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. Embarquées dans une haletante course-poursuite à travers la ville, Dani et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah Connor, qui, avec l'aide d'une source mystérieuse, traque les Terminators depuis des décennies. Déterminées à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elles se mettent en route, mais le Terminator Rev-9 les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières… L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Dani, c'est sauver l'avenir de l'humanité.

Le cas Richard Jewell
Disponible à partir du 17 juin 2020. Inspiré de l'histoire vraie de l'agent de sécurité Richard Jewell qui réussit à empêcher une attaque terroriste durant les Jeux d'Atlanta de 1996 avant d'en être suspecté et de passer du statut de héros à ennemi public n°1.

Bloodshot
Disponible à partir du 20 mai 2020. Ray Garrison est un soldat tué en mission, et ramené à la vie par RST Corporations, l'entreprise qui l'a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir instantanément de ses blessures. Mais RST Corporation ne contrôle pas que son corps… Ils ont également la main sur son esprit et ses souvenirs. Ray ne peut distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas – mais sa mission est désormais de le découvrir.

Jojo Rabbit
Disponible à partir du 19 juin 2020. Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Les Filles du docteur March
Disponible à partir du 20 mai 2020. Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur March" qui s'inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l'auteur, repense à sa vie.

Scandale
Disponible à partir du 27 mai 2020 Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable.

J'ai perdu mon corps
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo, bien décidée à retrouver son corps. S'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et des souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d'une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire…