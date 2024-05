UNE VIE CACHEE - Terrence Malik s'interroge sur l'héroïsme, le doute et la foi dans ce film inspiré d'une histoire vraie.

Une vie cachée était reparti sans prix majeur du Festival de Cannes 2019 mais avait été acclamé par le public présent sur la Croisette. Inspiré d'une histoire vraie, le film de Terrence Malick se penche sur la vie de Franz Jäggerstätter, un paysan autrichien qui s'est distingué en ayant refusé de prêter allégeance à Hitler, alors que la Seconde guerre mondiale faisait rage en Europe. Le réalisateur américain a décidé de réhabiliter l'histoire et le courage de cet homme, victime du nazisme. Face à cette bouleversante histoire, le cinéaste s'interroge sur la foi, le doute et l'héroïsme.

Synopsis - Franz Jäggerstätter vit avec son épouse et ses enfants dans un petit village du Tyrol. Il tente de mener une vie paisible et honnête. Quand l'Allemagne nazie annexe l'Autriche, il est envoyé faire ses classes et revient quelques temps après, n'hésitant pas à exprimer son désaccord avec les nazis. Cela lui vaut le rejet d'une partie des habitants des environs. Mais Franz n'en démord pas. Il ne veut pas tuer pour son pays. Quand la guerre éclate, il est incorporé. Mais comme il refuse de jurer fidélité à Adolf Hitler, il est emprisonné. Même si elle ne comprend pas toujours son entêtement, Franziska, son épouse, est décidée à le soutenir coûte que coûte.

Les critiques françaises ont ainsi réservé un accueil des plus favorables à Une vie cachée, sorti en salles le mercredi 11 décembre 2019. "Intense et envoûtant" pour Elle, "une oeuvre bouleversante" pour Le Parisien, c'est la profondeur de l'intrigue et la beauté de ce film qui a séduit les médias. "Terrence Malick touche au sublime avec ce chef-d'œuvre instantané, qui terrasse par sa puissance évocatrice et l'ampleur de sa mise en scène", note le JDD, conquis. Les films de Terrence Malick sont réputés pour être très lyriques et ont parfois du mal à rencontrer l'adhésion du grand public.

Si le réalisateur conserve sa patte très reconnaissables (symbolique, spirituelle et empli de réflexions métaphysiques), Une vie cachée reste son film le plus accessible d'après les critiques cinéma : "Terrence Malick revient à son lyrisme panthéiste et signe un film d'une beauté terrassante sur la foi et le doute", s'enthousiasme le média spécialisé Première. Ceux qui n'ont pas (encore) été convaincus par la filmographie de ce cinéaste définitivement à part pourront donc peut-être se laisser tenter par cette dernière oeuvre.

Une vie cachée relate une terrible et méconnue histoire vraie. Le film de Terrence Malick suit le destin de Franz Jägerstätter, un fermier autrichien considéré aujourd'hui comme un objecteur de conscience. Après l'invasion de l'Autriche en 1938 par l'armée d'Hitler, c'est le seul de son village à voter contre cette annexion (l'Anschluss), malgré la terreur que les nazis imposent à l'époque. Il manifeste à plusieurs reprises son opposition contre le régime nazi, jusqu'à refuser de combattre pour le Troisième Reich en 1943.

Il sera ensuite emprisonné à Berlin et condamné à mort. Le 9 août 1943, il est exécuté par décapitation à la prison de Brandenbourg. Près de 65 ans plus tard, en 2007, le pape Benoît XVI demande à ce que Franz Jägerstätter soit considéré comme un martyr de l'Eglise catholique. Il est béatifié et vénéré comme un bienheureux et martyr depuis.