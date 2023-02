Ce pactole que pourrait toucher Guillaume Canet si Astérix et Obélix cartonne au box-office

Réalisateur et scénariste de "Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu", Guillaume Canet pourrait faire une très belle opération en plus de son salaire par l'intermédiaire de primes indexées sur le succès de son blockbuster. Explications.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 15h09] Guillaume Canet va-t-il devenir l'acteur-réalisateur le mieux payé de 2023 grâce à Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu ? C'est ce qui pourrait se passer si son film attire les foules en salles. Le média L'informé révèle les tractations en coulisses autour du contrat de Guillaume Canet qui incarne le petit héros gaulois mais a aussi servi en tant que scénariste et réalisateur de ce nouvel épisode. Tout d'abord, Guillaume Canet a reçu 250 000€ en tant que réalisateur et 250 000€ en tant que scénariste. Son salaire en tant qu'acteur n'est pas révélé mais il est inclus dans le chèque global de 6,6 millions d'euros alloué à la distribution du film. A noter qu'il est également intéressé sur le succès de son film avec un pourcentage du prix du ticket à hauteur de 0,3% hors taxes de chaque entrée. Mais ce n'est pas tout !

Des primes indexées sur le succès d'Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu

En fonction du succès de son film, Guillaume Canet pourrait littéralement toucher le jackpot. Suivant les paliers d'entrées générées par Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, le réalisateur-scénariste-acteur pourrait gagner "0,69€ supplémentaire par place vendue" une fois que le film aura généré entre 1 et 3 millions d'entrées. Une première d'un million d'euros bruts prime est également prévue "si le film dépasse 7 millions de spectateurs en France et/ou s'il est amorti". Marianne révèle qu'une dernière potentielle prime est prévue pour Guillaume Canet "si le film cartonne à l'étranger". Elle serait chiffrée à 900 000€ bruts "pour 5 millions de tickets vendus".