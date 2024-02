Ce dont il faut se souvenir avant de voir "Dune 2" au cinéma

"Dune, deuxième partie" sort au cinéma ce mercredi 28 février 2024. Avant de vous replonger dans les aventures de Paul Atréides, petit récap de ce qu'il s'est passé dans la première partie.

C'est la sortie cinéma à ne pas manquer cette semaine : Dune, deuxième partie, suite du blockbuster sorti en 2021, arrive enfin sur nos écrans de cinéma ce mercredi 28 février. Toujours réalisé par Denis Villeneuve, cette adaptation du roman-fleuve de Frank Herbert reprend exactement là où le premier volet nous avait laissé, pour poursuivre l'exploration de l'ascension de Paul Atréides qui rejoint les Fremen. Mais vous rappelez-vous bien des événements du premier épisode ? On vous propose un récapitulatif à la fois de l'intrigue, mais également du vocabulaire clé, afin de voir ce deuxième épisode de Dune en toute sérénité au cinéma.

Dune est l'adaptation d'un roman de science-fiction de Frank Herbert qui raconte la guerre de pouvoir de plusieurs familles d'un empire galactique fictif pour contrôler une planète désertique, Arrakis. Celle-ci est particulièrement convoitée parce que c'est le seul endroit de l'univers où l'on trouve l'Epice, une substance onéreuse qui confère de nombreux pouvoirs : la prolongation de la vie et le renforcement des défenses immunitaires d'une part, l'éveil de la conscience et le développement des facultés de vision de l'avenir indispensable à la navigation interstellaire d'autre part.

Une guerre pour le contrôle d'Arrakis

Arrakis est donc particulièrement convoitée par l'Empereur et par les grandes familles de l'Impérium. Parmi elles, on retrouve la Maison Atréides qui se voit confiée le fief d'Arrakis pour exploiter l'Epice. Ce que ne voit pas d'un bon oeil la famille Harkonnen, qui s'est enrichie pendant 80 ans grâce à l'exploitation de la substance d'Arrakis. En réalité, l'Empereur espère se débarrasser des Atréides avec l'aide des Harkonnen, dont l'influence grandissante menace son règne.

Le duc Leto Atréides (Oscar Isaac) emmène alors sa concubine, Dame Jessica (Rebecca Ferguson), membre de l'ordre religieux des Bene Gesserit, et son fils, Paul Atréides (Timothée Chalamet) et le reste de son armée sur Arrakis. Mais le baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgaard) n'entend pas se laisser faire et commande plusieurs actions pour anéantir les Atréides.

Grâce à l'aide d'un traitre, le docteur Wellington Yueh, l'armée Harkonnen s'infiltre au fief des Atréides et tue le duc Leto. Capturés dans un premier temps, Paul et Jessica réussissent toutefois par s'enfuir et à se faire passer pour mort. Perdus dans le désert, ils sont toutefois sauvés par les Fremen, le peuple indigène d'Arrakis, et notamment par leur chef Stilgar (Javier Bardem) et Chani (Zendaya).

En parallèle, les facultés de Paul se développent au contact de l'Epice : le jeune homme a des visions du futur, qui le voit notamment dompter un ver des sables (une créature gigantesque d'Arrakis) et monter une armée pour reprendre le contrôle de la planète. La question se pose alors : est-il le Kwisatz Haderach, un être suprême créé par un programme génétique millénaire par l'ordre des Bene Gesserit, qui aurait le pouvoir sur l'univers en ayant la capacité d'accéder au passé et au futur ? Réponse dans Dune, deuxième partie.