Hit Man : la folle histoire vraie qui a inspiré le film porté par Glen Powell

Acclamé à la Mostra de Venise, la comédie romantique et d'action "Hit Man" est diffusée à la télévision ce mercredi 4 septembre, mais également disponible en streaming.

Hit Man est probablement la surprise cinéma de cette rentrée. D'abord, parce que ce film réalisé par l'étonnant Richard Linklater (la trilogie des Before, Boyhood...) chaleureusement accueilli à la Mostra de Venise ne sortira pas dans les salles de cinéma en France et passe directement par la case télévision. C'est Canal++ qui le diffuse pour la première fois sur notre territoire mercredi 4 septembre. Les abonnés de la chaîne cryptée vont ainsi pouvoir découvrir une comédie rafraichissante, très écrite, et portée par l'alchimie entre son duo d'acteurs principal (Glen Powell et Adria Arjona).

Ensuite, parce que cette comédie d'action/thriller/romance (tout à la fois) raconte une histoire hors-norme, mais pourtant librement inspirée d'une histoire vraie : celle de Gary Johnson, un professeur en psychologie et philosophie d'université qui se retrouve à travailler pour la police. Son rôle : se faire passer pour un tueur à gages pour faire tomber ses commanditaires, le tout en usant de fausses identités et de déguisements hilarants. Mais lorsqu'il tombe sur le charme d'une cliente victime de violences conjugales qui veut avoir recours à ses "services", la machine déraille.

Si Gary Johnson a bel et bien existé, son histoire d'amour avec une femme victime de violences conjugales et toutes les intrigues qui en découlent, sont totalement fictives. En interview auprès de Première, l'acteur principal Glen Powell raconte avoir découvert la vie hors-norme de ce professeur de psychologie qui se fait passer pour un tueur à gages pour le compte de la police dans un magazine.

Mais un paragraphe de l'article mentionnant la fois où Gary Johnson avait laissé une femme en liberté plutôt que de l'arrêter l'intrigue : "Je me posais des millions de questions sur ce petit paragraphe de rien du tout", se souvient le comédien. "Avec Richard [Linklater, le réalisateur, NDLR] on a décidé d'extrapoler à partir de ça". Pour découvrir Hit Man, c'est donc sur Canal+ qu'il faut se rendre ce mercredi à partir de 21h10. Il est également disponible dès à présent sur la plateforme de streaming MyCanal.