"Âge d'or mes fesses !" Ces messages d'électeurs de Trump montrent qu'il sont fous de rage

De nombreux électeurs de Donald Trump fustigent la politique économique du président américain après qu'une mesure a fait fondre leurs économies.

Nouvelle séquence dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump, mais celle-ci inquiète l'ensemble du globe. La faute à l'entrée en vigueur des hausses de taxes douanières annoncées par le président américain à l'égard de tous ses partenaires mondiaux le samedi 5 avril. Conséquence : ce lundi, les Bourses asiatiques et européennes sont en chute libre. Les places économiques asiatiques ont perdu entre 6% et 13% sur une journée, quand les marchés européens suivent le même exemple : -10% à Francfort en Allemagne ou -6,46% pour le CAC 40 à Paris.

Mais la mise en place de ces taxes douanières de 10% par les Etats-Unis, lesquelles doivent encore augmenter le 9 avril pour des dizaines de partenaires dont l'Union européenne (20%) et la Chine (34%), a aussi affecté le marché américain. La Bourse de New York a été la première à souffrir d'une chute le 5 avril. Les indices boursiers affichaient -6%, notamment le Nasdaq qui regroupe les géants du numérique comme Google, Apple, Microsoft, Amazon ou Meta. Ces entreprises ont perdu jusqu'à 1 800 milliards de dollars en une journée. Des pertes qui se sont également répercutées sur les économies de nombreux Américains ayant investi dans des actions, mais aussi de ceux qui voient leurs retraites fondre. Aux Etats-Unis, les montants de fonds de retraite sont directement liés aux performances du marché et une chute de la Bourse entraîne une baisse des pensions.

"J'ai voté pour vous et c'était une grosse erreur"

La chute des indices boursiers fait bondir de nombreux électeurs américains, notamment ceux qui ont voté pour le républicain lors du scrutin présidentiel de novembre. Ces derniers jugent Donald Trump directement responsable de cette baisse qui pourrait durer et avoir de lourdes répercussions, et ils le font savoir sur les réseaux sociaux. "J'ai voté pour vous, mais perdre 30% de mes fonds de retraites n'était pas ce que vous aviez promis" écrit l'un d'eux. Il est loin d'être le seul à exprimer sa déception : "Moi et d'autres regrettons d'avoir voté pour vous. Vous détruisez les comptes de retraite des gens", abonde un internaute.

D'autres commentaires traduisent une colère noire et un regret d'avoir soutenu Donald Trump à la dernière présidentielle. Le républicain avait promis de redonner sa grandeur à l'Amérique ("Make America great again") et une place de choix dans l'économie mondiale, mais les nouvelles de la Bourse américaine ne vont pas dans ce sens. "J'ai voté pour vous et c'était une grosse erreur", regrette un internaute quand un autre interroge les politiques du chef d'Etat : "Pourquoi ? Pourquoi détruisez-vous les comptes de retraites des seniors américains ?"

Et un soutien fortement déçu d'écrire "Âge d'or mes fesses" en reprenant une promesse de campagne de Donald Trump. Le président américain a tenté de relativiser les craintes en assurant qu'il s'agissait d'un "traitement" visant à guérir l'économie à terme et pas d'une situation durable : "Je ne veux pas de chute des marchés. Mais il faut parfois prendre un traitement pour se soigner", a-t-il dit en référence à la dépendance de l'économie américaine aux importations.

Malgré cette réaction, la mesure économique de Donald Trump n'est pas bien reçue : "J'ai voté avec enthousiasme pour vous, mais vous laissez tomber les baby-boomers avec vos tergiversations constantes sur les tarifs douaniers", lance un électeur républicain. "Comment pouvez-vous faire ça à des gens qui ont voté pur vous ?", enchérit un autre soutien dans la masse de plaintes.