Du changement pour les élections municipales dès 2026 dans ces villes ?

Une proposition de loi visant à modifier le mode de scrutin dans trois villes françaises arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale ce lundi 7 avril. Le texte prévoit deux changements majeurs.

Vers un changement majeur ? Dans les trois plus grandes villes de France, le mode de scrutin pourrait être remodelé. En effet, la proposition de loi écrite par le député Renaissance de Paris Sylvain Maillard a été largement adoptée le 2 avril dernier en commission des lois, grâce au soutien de Renaissance, du MoDem, du RN et de LFI, ainsi que du député PS de Marseille Laurent Lhardit. Elle concerne la réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille.

Le texte prévoit d'instaurer dès les municipales de 2026 deux scrutins distincts pour les trois métropoles, l'un pour élire les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour élire ceux du conseil municipal, sur une circonscription unique. Ce qui permettrait de revenir sur la loi du 31 décembre 1982. Aussi, ce texte propose d'abaisser à 25 % la prime majoritaire pour la liste arrivée en tête, au lieu de 50 % comme c'est aujourd'hui le cas dans les trois villes et partout en France. Ce lundi 7 avril, le texte doit désormais être examiné en séance publique et en cas d'adoption, il prendra la direction du Sénat dès le 3 juin prochain. Un hémicycle dans lequel ce texte pourrait recevoir un accueil plus hostile.

Pour rappel, dans ces trois villes, les électeurs votent actuellement dans chaque arrondissement pour une liste de conseillers, et les élus du haut de la liste siègent à la fois au conseil d'arrondissement et au conseil municipal. Un modèle qui ne satisfait pas, notamment décrié car il peut aboutir à l'élection d'un maire ayant réuni une minorité de voix, l'exemple de Marseille en 1983 est justement là pour le rappeler. "Le fait est qu'à Paris, Lyon et Marseille (...) les villes apparaissent coupées en deux. La raison en est que les mairies centrales choisissent de privilégier significativement les arrondissements qui leur ont permis de gagner", regrette Sylvain Maillard. Autrement dit, l'élection se joue "seulement" dans quelques arrondissements clés.

LR et le PS font de la résistance

Celui qui est à l'origine de la proposition de loi dénonce également le fait que le mode de scrutin actuel engendre une participation des électeurs insuffisante, de facto, ces derniers ont "le sentiment récurrent et légitime que leur vote ne sert à rien", peste-t-il. Si ce projet de loi est largement défendu bar le bloc central, les Insoumis et le Rassemblement national, il fait toutefois grincer des dents et notamment à droite. Le passage du texte dans le chambre haute du Parlement - majoritairement LR - pourrait rebattre les cartes.

Et convaincre les sénateurs ne sera pas une mince affaire. L'actuel ministre de l'Intérieur et ex-chef des sénateurs LR Bruno Retailleau ne semble pas emballé par cette réforme, pas plus que le président du Sénat, Gérard Larcher. "Je prendrai mon bâton de pèlerin pour convaincre les sénateurs" avait alors confié Sylvain Maillard. Le député républicain Olivier Marleix pointe de son côté un texte qui modifierait les règles à "moins d'un an des élections", ce qui serait, selon ses mots, contraire "à toute tradition républicaine". Une déclaration qui confirme l'hostilité de la famille LR à une telle mesure.

Le fait de revenir sur la prime majoritaire à 50 % (avec une diminution de moitié) est également décrié par Olivier Marleix, qui reproche à la proposition de loi d'éloigner la législation de la règle commune, alors que l'objectif se situe justement là : créer de la clarté et de l'homogénéité. Dans les rangs du Parti socialiste (PS), ce texte fait l'objet d'un débat acharné. Alors que la maire de Paris Anne Hidalgo dénonçait un "incroyable bidouillage électoral" le 18 mai dernier sur France Info, le premier édile de Marseille, Benoît Payan juge qu'il "n'y a pas de raison que ces trois villes soient traitées différemment". Une chose est sûre, le texte poursuit lui son parcours législatif avec une halte ce lundi à l'Assemblée nationale, devant les députés de la Nation.