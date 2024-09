"Friends" a 30 ans : tous ces secrets de tournage que vous ne connaissez (probablement) pas

La réunion des acteurs de Friends en 2021 a donné lieu à des confessions. On y apprend notamment que David Schwimmer et Jennifer Aniston ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre sur le tournage de la saison 1. "On se blottissait l'un contre l'autre sur le canapé, et on s'endormait. Je me demande "comment les autres faisaient pour ne pas savoir qu'on avait un coup de foudre l'un pour l'autre ?" Mais les quatre autres acteurs l'affirment : ils étaient au courant de cette petite amourette qui n'a pourtant jamais aboutie. Jenifer Aniston a, de son côté, confirmé qu'ils n'avaient "jamais couché ensemble".