Ce film d'action français diffusé en ce moment fait un carton inattendu aux Etats-Unis

La dernière comédie d'action française de Prime Video remporte un joli succès à travers le monde, et notamment aux Etats-Unis.

La France brille en ce moment sur Prime Video. D'abord avec la diffusion du tournoi de tennis de Roland-Garros, mais également grâce à un film français qui fait un carton sur la plateforme de streaming d'Amazon. Que ça soit aux Etats-Unis, au Maroc, en Italie ou en Belgique, la dernière comédie d'action de Franck Gastambide fait les beaux jours de l'Hexagone en streaming.

Medellín, comédie de braquage avec notamment Mike Tyson au casting, se hisse dans le top 10 de la plateforme dans de nombreux pays à travers le monde et fait un véritable carton dans près de 54 d'entre-eux. Ce jeudi 8 juin, le long-métrage était encore à la troisième place du classement des films les plus regardés aux Etats-Unis, tout en étant le premier film du top des programmes les plus visionnés sur Prime Video en France.

"Fast And Furious qui rencontrerait Very Bad Trip"

Selon des informations du Parisien, Medellín est ainsi le plus gros succès international d'une production française sur Prime Video. Une réussite commerciale pour la plateforme du géant américain qui a donné plus de moyen à Franck Gastambide pour atteindre ses ambitions, quitte à lui faire zapper les salles de cinéma. Alors qu'il n'est à l'écran que depuis une semaine, ce "Fast And Furious qui rencontrerait Very Bad Trip", comme le décrit le directeur des créations françaises de Prime Video, a encore de beaux jours devant lui.

Sorti le 1er juin 2023, Medellín suit l'histoire de trois amis partis sauver le frère de l'un d'entre eux, pris en otage d'un cartel colombien. Mais tout dérape lorsque le héros enlève le fils du chef du gang, en échange de la vie de son frère. Franck Gastambide, réalisateur, incarne le rôle principal, aux côtés de Ramzy Bedia, Ragnar le Breton, Mike Tyzon ou encore Anouar Toubali. Il suffit d'avoir un compte sur la plateforme de streaming d'Amazon, moyennant 6,99 euros par mois, pour visionner le film.