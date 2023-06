"C'est quoi cette dinguerie" : cette série colombienne sulfureuse divise les abonnés de Netflix

Cette série colombienne sulfureuse cartonne actuellement sur Netflix et ne laisse pas les abonnés de la plateforme de streaming indifférents.

Netflix l'a bien compris : qu'on aime ou qu'on déteste, les séries érotiques ne laissent personne indifférent. Après Obsession& et Sex/Life, c'est une nouvelle série sulfureuse déconseillée aux moins de 16 ans qui provoque le débat sur les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne le 31 mai 2023.

Intitulée Fake Profile en version originale, ou encore Faux profil en français, ce programme colombien a battu des records de visionnage, devenant la série étrangère avec le meilleur lancement sur ses cinq premiers jours. Près de 76 310 000 heures de visionnages ont été recensées par Netflix à travers le monde !

Faux profil suit l'histoire de Camila, une femme qui recherche le prince charmant sur une application de rencontre. Elle arrive rapidement sur le profil de Fernando, dont elle tombe éperdument amoureuse. Mais très vite, le conte de fée se transforme en véritable cauchemar...

Faux profil ne met pas les abonnés d'accord

Si la série est largement regardée et commentée sur Netflix, les internautes ne sont pas d'accord quant à sa qualité. "C'est une série de fou furieux", "C'est une dinguerie", "une série de zinzin", sont les qualificatifs qui reviennent le plus souvent sous la plume des utilisateurs de Twitter pour décrire les nombreux rebondissements de Faux profil.

Si certains abonnés trouvent la série colombienne "impressionnante et sexy", d'autres sont beaucoup plus critiques : "l'intrigue commence seulement à l'épisode 4", déplore un Twittos, quand d'autres sont très critiques sur les scènes à caractère sexuel. "Toutes les 30 sec il y a une scène [de sexe], il s'agit de doser là", s'insurge un autre critique amateur. Et puis il y a ceux qui sont beaucoup plus catégoriques : "Ne regardez pas Faux Profil sur Netflix vous allez perdre votre temps, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série aussi m*rdique". La première saison de Faux profil est disponible sur Netflix, à votre tour de vous faire votre avis !