Voici les trois acteurs qui pourraient incarner Superman et ça va plaire aux fans

Trois acteurs passeraient des essais pour enfiler la costume de Superman dans les prochains films de DC Comics. Découvrez leurs noms.

Le prochain visage de Superman est-il déjà connu ? James Gunn, nouveau patron des studios DC, cherche actuellement l'acteur qui interprètera Clark Kent dans son prochain film, Superman : Legacy. Et si beaucoup espèrent revoir Henry Cavill dans le rôle, cette hypothèse a déjà été écarté par Gunn. Mais selon des informations du média américain Deadline, il y aurait d'autres candidats très sérieux pour le rôle.

Selon une source proche des studios, trois acteurs seraient dans la short-list et auraient passé des essais en présentiel. Nicholas Hoult, acteur britannique de 33 ans vu dans les séries Skins, The Great et dans les films Mad Max : Fury Road, Le Menu et Tolkien est l'un d'entre eux. Un choix qui semble cohérent sur le papier, puisque l'ex de Jenifer Lawrence a déjà incarné le Fauve dans la dernière série de films X-Men.

Mais Hoult n'est pas le seul en lice pour incarner l'homme le plus puissant de la planète. Les acteurs David Corenswet et Tom Brittney vont également passer des essais pour incarner Clark Kent, toujours selon Deadline. Le premier, comédien américain, a joué dans plusieurs séries, notamment Hollywood et The Politician signées Ryan Murphy. L'univers des super-héros serait donc tout neuf pour lui, mais il a assurément le physique pour incarner Clark Kent.

C'est également le cas du britannique Tom Brittney, qui s'est illustré dans Grantchester depuis 2014, mais aussi dans Unreal de 2015 à 2018 et plus récemment dans le film USS Greyhound : La Bataille de l'Atlantique. Notons également que d'autres acteurs, dont les noms n'ont pas été dévoilés, pourraient passer des essais pour jouer Superman.

Trois actrices en lice pour jouer Lois Lane

Deadline nous apprend également que trois actrices vont se présenter poru le rôle de Lois Lane : Emma Mackey (Sex Education), Rachel Brosnahan (The Marvelous Ms. Maisel) et Phoebe Dynevor (La chronique des Bridgerton). Il faudra toutefois patienter avant de savoir si l'une d'entre elle a décroché le rôle. Superman : Legacy doit sortir le 9 juillet 2025 au cinéma.