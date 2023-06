Ce film acclamé par le public existe en plusieurs versions, et tout le monde n'a pas vu la même (voici les différences)

Véritable succès critique et populaire en salles, ce film a été décliné en plusieurs versions qui passeraient au cinéma, selon l'un de ses monteurs.

Les spectateurs auront mis trois semaines avant de s'en rendre compte, mais le multivers existe aussi en salles ! Sur Twitter, certains abonnés ont remarqué que le film Spider-Man : Across the Spiderverse aurait, au moins, deux versions différentes projetées dans les cinémas américains. Si l'intrigue principale et la plupart des plans sont identiques, il existerait quelques légères variations dans certaines scènes.

Sur Twitter, un utilisateur pointe, images à l'appui, deux versions d'une même scène de Spider-Man Across the Spiderverse : alors que Lyla se moque de Miguel, dans l'une des scènes projetée, elle le pointe du doigt, dans une autre, elle prend un selfie. Vous pouvez vérifier par vous-même ci-dessous.

Et à ceux qui crieraient au fake, sachez qu'Andy Leviton, l'un des monteurs qui a travaillé sur le film a confirmé l'existence de légères variations dans les copies du film : "Je me demandais quand est-ce que les gens allaient le remarquer..." a-t-il écrit, en retweetant le message d'un internaute qui pointait l'existence de ces différentes versions.

Plusieurs scènes concernées

Suite à ce message, les fans de Spider-Man : Across the Spiderverse se sont enflammés et ont remarqué d'autres différences entre les différentes projections du film, dans les dialogues ou dans des réactions de personnage.

Par exemple, dans l'une des versions projetées dans certaines salles de cinéma, on ne voit pas la scène où Miguel s'apprête à mordre le Vautour avant de se faire interrompre par l'hélicoptère. Dans la scène où Pavir s'énerve lorsque Miles parle de "chai tea", notre héros répond, selon les versions, soit "non non !" soit "désolé !" Certaines répliques de Ben Reilly (durant la course poursuite avec Miles) ou de la Tache varient également légèrement selon les versions.

S'ils ne changent pas profondément le film ou l'intrigue, ces légers détails (et il y en aurait d'autres) décuplent encore l'intérêt des fans pour ce film, déjà salué pour son inventivité visuelle et la profondeur de son scénario. De quoi faire gonfler, encore, les chiffres du box-office, alors que le film a déjà engrangé 503,4 millions de dollars... Et vous, aviez-vous remarqué ces différences ?