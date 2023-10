Ce site propose le film parfait à voir en amoureux : vous trouverez la perle rare même si vous avez des goûts différents

Si vous souhaitez profiter d'une soirée en amoureux et que vous ne savez pas quel film choisir pour concilier vos goûts opposés, un site s'en charge pour vous.

Rien de mieux pour passer une soirée en amoureux que de se poser sur le canapé et regarder un bon film à la télévision ou en streaming. Mais lorsqu'on a des goûts radicalement différents, c'est parfois compliqué de trouver la perle rare qui concilie les envies de chaque membre du couple.

Un film qui allie romance et horreur ? Comédie et film policier ? La recherche peut s'avérer longue, infructueuse, et se terminer en ne regardant rien du tout.

Heureusement, Internet est une source inépuisable de ressources. Et l'une d'entre elle permet de trouver le film idéal à regarder.

Date Night Movies propose de sélectionner deux films que vous aimez déjà, un pour chacun des membres du couple, et qui correspond à vos envies du moment.

Le site fait ensuite une sélection des longs-métrages qui réussissent le mélange désiré pour que chacun y trouve son compte.

Des propositions même si vous avez des goûts opposés

Ainsi, si l'un d'entre vous aime les films de science-fiction comme Interstellar et l'autre les films dramatiques comme Her, Date Night Movies va vous proposer d'essayer Matrix, Contact ou Blade Runner 2049.

Si l'un préfère The Notebook et l'autre Gladiator, le site vous propose de découvrir des films historiques avec une pointe de romance, comme Troie, L'étrange histoire de Benjamin Button ou l'incontournable Titanic.

Attention cependant, le site est en anglais. Il faut donc bien inscrire les titres anglophones des films pour découvrir la perle rare.

Par ailleurs, il n'est pas possible de savoir si le film est disponible sur la plateforme de streaming sur laquelle vous êtes inscrits, ou de préciser que vous avez déjà vu tel ou tel film. En tout cas, voilà qui promet de réduire drastiquement les recherches qui durent des heures sur le canapé !