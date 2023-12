Ce film de Noël culte fête ses 20 ans, mais ce détail qui ne choquait personne ne passe plus aujourd'hui

Cela fait vingt ans que ce film de Noël très connu rythme nos fêtes de fin d'années. Mais certains éléments du long-métrage ont mal vieilli en 2023...

Le temps se rafraichissant et la fin d'année approchant, nous sommes entrés dans la période idéale pour se lover sous un plaid devant des films de Noël. Si certains préfèrent les téléfilms de TF1 ou M6 et d'autres les longs-métrages de Noël, certains cinéphiles préfèreront se replonger dans quelques vieux films devenus cultes.

C'est le cas de Love Actually, qui a fêté en plus ses 20 ans le 3 décembre. Cette comédie romantique signée Richard Curtis (Coup de foudre à Notting Hill, Quatre mariages et un enterrement) suit une galerie de personnages qui sont tous à la recherche de l'âme sœur, juste avant les fêtes de fin d'année.

Si Love Actually reste un indémodable des fêtes, il a pourtant pris quelques rides en 20 ans. En le revoyant, certaines situations font aujourd'hui grincer les dents. La secrétaire du premier ministre, Natalie, est notamment souvent moquée au sujet de son poids. Parmi les répliques désobligeantes dont fait l'objet ce personnage, citons son père qui la qualifie de "dodue", ou l'un de ses collègues qui parle de ses "cuisses énormes". Même le personnage de premier ministre britannique, joué par Hugh Grant, lâche lorsqu'elle lui saute dans les bras : "Mon dieu, tu pèses un de ces poids".

Le réalisateur Richard Curtis en a pris récemment conscience et a fait son mea culpa, au cours d'un festival de littérature à Cheltenham : "Ces blagues ne sont plus drôles aujourd'hui. Je n'étais pas malveillant à l'époque, mais je pense que je n'ai pas assez observé et que je n'ai pas été aussi intelligent que j'aurais dû l'être".

Une autre scène de Love Actually fait régulièrement polémique : celle où Mark, incarné par Andrew Lincoln, déclare son amour avec des pancartes à la femme de son meilleur ami. "J'avais l'impression d'être flippant", a confié l'acteur de The Walking Dead. Le réalisateur admet aujourd'hui être "conscient que le rôle tenu par Andrew est à la limite du harcèlement. Mais heureusement, grâce à son jeu sincère et candide, on le trouve plus touchant que méchant."

Néanmoins, Love Actually reste incontournable en cette période de fin d'année. Ce film britannique a charmé les spectateurs du monde entier par son humour et son romantisme à toutes épreuves. Pour fêter ses 20 ans le long-métrage est accessible sur MyCanal à la location ou à l'achat sur la plupart des plateformes de VOD.