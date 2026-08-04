Vous ne connaissez peut-être pas cette page de Netflix : elle vous permet pourtant de demander votre série ou votre film préféré

Votre film préféré ou une série que vous souhaitez voir n'est pas disponible sur Netflix ? Vous pouvez demander à ce qu'un programme soit ajouté à la plateforme de streaming en quelques clics.

Chez les abonnés des plateformes de streaming, il existe deux écoles : d'un côté, ceux qui regardent les dernières nouveautés du moment ou fouillent le site à la recherche du programme rêvé à voir dans la soirée ; de l'autre, ceux qui ont un programme très spécifique à regarder en tête. Si vous faites partie de cette seconde catégorie, combien de fois vous est-il arrivé de réaliser que votre film ou votre série n'était pas disponible sur la plateforme de streaming en question ?

Netflix possède toutefois une fonctionnalité méconnue qui peut rendre service aux abonnés concernés. Il est possible de demander à la plateforme de streaming d'ajouter au catalogue un programme qui n'est pas en ligne mais que l'on souhaite retrouver sur le site. Sur son centre d'aide en ligne, Netflix possède une page spéciale où demander l'ajout d'un film ou d'une série télévisée. Il est alors possible de soumettre trois suggestions de titres à la plateforme en se rendant sur ce lien. Notons toutefois que la plateforme de streaming ne répondra pas individuellement à votre demande pour vous informer de l'ajout de votre programme. Cette demande peut également prendre du temps pour être traitée.

Pour savoir si votre film ou votre série a été ajouté par Netflix suite à votre demande, il faut donc rester informé des nouveautés à venir sur la plateforme. Pour cela, il est possible d'activer des notifications ou des SMS sur smartphone ou tablette, de se mettre un rappel pour certains titres prochainement disponibles, ou de recevoir des emails de recommandations. Le site met également en avant sur sa homepage les dernières nouveautés ou les prochains titres disponibles. Enfin, Netflix communique sur ses nouveautés via les réseaux sociaux.

© Capture d'écran - Centre d'aide de Netflix

Il est également important de savoir que certains programmes ne peuvent pas ou plus être diffusés sur Netflix. C'est le cas des programmes originaux que la plateforme a décidé de ne pas renouveler en raison de ses chiffres d'audiences. Peu de chances, dans ce dernier cas, de voir une suite un jour. Par ailleurs, des questions de droits ou de licence d'une série TV ou d'un film peuvent entrer en ligne de compte quant à l'ajout ou la suppression d'un programme sur la plateforme de streaming.

Petite astuce également si vous êtes l'heureux propriétaire de plusieurs abonnements à différentes plateformes de streaming : il suffit de taper un titre dans Google ou sur le site Justwatch pour trouver film ou une série que vous souhaitez absolument voir dans la soirée. Ces deux services détaillent les sites sur lesquels le programme est disponible, que ça soit à l'abonnement (Netflix, Prime, Apple TV+, Disney+, MyCanal) ou encore à l'achat ou à la location.