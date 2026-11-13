Panne Microsoft : Outlook et plusieurs services indisponibles, quand la panne sera-t-elle terminée ?
Microsoft est actuellement touché par une large panne qui affecte plusieurs de ses services et logiciels comme la messagerie Outlook. La firme indique travailler activement sur le problème, mais que les utilisateurs peuvent toujours rencontrer des difficultés.
L'accès à la messagerie Outlook est impossible pour tous ses utilisateurs ce vendredi 13 novembre et le problème dure déjà depuis plusieurs heures. Il a commencé jeudi peu après 18h30 selon l'historique des signalements auprès de Downdetector. Si la France est concernée par la panne, le problème est mondial et touche 74 pays à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La messagerie Outlook n'est d'ailleurs pas le seul service impacté, les produits comme Teams et l'assistant IA Copilot sont également concernés par la panne de Microsoft 365.
Quelle est l'origine de la panne d'Outlook et de Microsoft ?
Le géant américain de l'information a confirmé la panne dans la soirée de jeudi expliquant dans un premier temps sur X qu'elle semblait être due à une "charge élevée des serveurs dans plusieurs régions". Plus tard, la firme a déclaré que "l’indisponibilité inattendue d’un certain nombre de serveurs" a entraîné une surcharge des infrastructures opérationnelles. L'origine de la panne est donc encore floue cette heure, c'est pourquoi la résolution du problème n'est pas aisée. Microsoft écarte cependant l'hypothèse d'une cyberattaque disant "ne pas être au courant, à cette heure, d’une quelconque activité malveillante".
Quelles solutions Microsoft met-il en place pour réparer la panne ?
"Nous explorons de manière intensive toutes les voies possibles pour réduire l'impact", a déclaré Microsoft assurant prendre des mesures pour remédier à la panne, mais 14 heures plus tard les problèmes de connectivité persistent. Microsoft a effectivement publié une série de mises à jour sur X informant des efforts déployés en continu, mais infructueux, pour rétablir les services. L'entreprise tente également d'ajouter des serveurs supplémentaires pour "augmenter la capacité et réduire la charge".
"Nous avons surveillé l'état des modifications appliquées pour améliorer la maintenabilité du service et confirmé qu'elles ne produisent pas les effets escomptés", a informé Microsoft sur X, confirmant l'inefficacité des mesures prises pour faire face à la panne. "Nous avons mis en pause tous les déploiements, nous délestons davantage l'infrastructure touchée et nous redémarrons les serveurs affectés afin de les remettre en service", a ajouté l'entreprise après la publication de plusieurs mises à jour. Et la même source d'ajouter : "Nous identifions des axes de travail alternatifs pouvant être mis en œuvre pour augmenter la capacité face à des déséquilibres persistants dans la gestion du trafic", a ajouté la firme américaine.
Vers 9h ce matin, Microsoft a indiqué observer "des résultats positifs" concernant la stabilité de son service. L'entreprise entend désormais étendre ses actions sur l'ensemble des régions affectées par la panne Microsoft. Les utilisateurs devraient donc pouvoir accéder à leurs outils Microsoft 365 d'ici les prochaines heures si tout se déroule au mieux.
Quand la panne d'Outlook et de Microsoft sera-t-elle réparée ?
Microsoft, qui continue de chercher une solution à la panne et assure qu'il s'agit de sa "priorité", ne précise pas quand ses services comme Outlook, Teams et Copilot seront de nouveau fonctionnels. Dans la nuit de jeudi à vendredi et ce vendredi matin, Microsoft a indiqué "observer une reprise partielle dans plusieurs régions" où des correctifs avaient été apportés, mais précisait que "ces actions ne produisent pas une récupération durable" de ses services. A 7 heures, l'entreprise assurait poursuivre les efforts et déployer des correctifs sur les serveurs hors d'usage avec une "approche prudente" pour "identifier et réparer l’infrastructure affectée".
Une panne qui relance la question de la dépendance à Microsoft
Chaque panne relative à Microsoft, Amazon AWS et d'autres services internationaux relance une question fondamentale : nos services dépendent-ils trop d'acteurs étrangers ? Si la centralisation d'opérations et acteurs de l'Internet mondial peut avoir du bon, cela relève une nouvelle fois notre dépendance à certaines entreprises. En 2024 déjà, une panne informatique mondiale avait touché plus de 8 millions d'appareils fonctionnant sous Windows et cloué des milliers d'avions au sol à cause d'une mise à jour défectueuse du service CrowdStrike. Ce logiciel tiers, développé par une société américaine, avait été à l'origine d'une panne mondiale suite à ce fiasco. L'entreprise a cependant bien rebondi depuis et continue de nourrir de nombreux autres services.
10:48 - Microsoft communique sur l'avancée de la panne Outlook
Une mise à jour officielle de Microsoft vient d'être communiquée : le compte officiel Microsoft 365 Status annonce voir des "résultats positifs" en matière de stabilité du service. Les opérations de rétablissement semblent bien se dérouler suite à des actions d'optimisation du trafic et l'entreprise précise qu'elle s'apprête à déployer ces mesures sur l'ensemble des régions touchées par la panne. Un suivi plus complet est toujours disponible sur une page web dédiée pour les utilisateurs qui veulent suivre l'avancée de la panne plus en détails.
10:30 - Un rapport de la Cour des comptes pointe une trop grand dépendance à Microsoft
Ironie du calendrier : il y a seulement 3 semaines, la Cour des comptes publiait un nouveau rapport qui pointait la trop grande dépendance de l'Etat français aux services de Microsoft, et plus particulièrement sa suite Office. Selon ce rapport, c'est près de 860.000 postes de travail qui sont concernés en 2026. La Cour appelait alors à une migration progressive vers de solutions plus libres d'ici 2027-2031. Ce rapport prend une résonance toute particulière aujourd'hui alors que de multiples entreprises sont affectées par la panne Microsoft.
10:16 - La panne Outlook relance le débat sur la centralisation des services
Les pannes de Microsoft relancent inlassablement une question centrale sur notre cybersécurité nationale : pourquoi autant d'entreprises, banques, médias et services essentiels dépendent à ce point d'un seul fournisseur ? Ne faudrait-il pas étendre notre parc d'acteurs en cybersécurité plutôt que de dépendre d'une seule entreprise qui, malgré son expertise et son sérieux, n'est pas à l'abri de problèmes comme c'est le cas aujourd'hui ?
10:02 - Une compagnie aérienne voit ses services affectés par la panne Outlook
La panne Microsoft touche aussi les compagnies aériennes : IndiGo en Inde a annoncé que son support par e-mail était actuellement affecté par les dysfonctionnement chez Microsoft et que ses canaux de service client par mail étaient impactés. La compagnie redirige ses clients vers son site et son application officielle en cas d'urgence. Historiquement, les compagnies aériennes sont parmi les services les plus vulnérables à ce type d'incident, du fait qu'elles soient parfois fortement dépendantes des outils Microsoft pour leurs opérations et communications en ligne.
09:49 - "Aucun signe d'action malveillante ou de cyberattaque" déclare Microsoft
Alors que la panne qui touche les services de Microsoft semble bien durer depuis plusieurs heures, la firme a pris la parole pour rassurer ses utilisateurs et employés. Selon le géant américain, les mesures prises pour résoudre la situation ne "fonctionnent pas comme prévu". L'un des dirigeants de la firme indique toutefois n'avoir trouvé "aucun signe d'action malveillante ou de cyberattaque" à ce stade des recherches. La panne, qui semblait être concentrée sur les Amériques dans un premier temps, semble désormais affecter la connexion aux services Microsoft 365 à un niveau mondial.
09:30 - "Les serveurs [..] remis en service peuvent redevenir indisponibles", prévient Microsoft
Si Microsoft indique avoir une piste pour expliquer l'origine de la panne et avoir, en conséquence, mis en place des mesures pour remettre en service les serveurs affectés, il a aussi fait savoir tôt ce vendredi matin que "les serveurs [...] remis en service peuvent redevenir indisponibles dès qu'ils reçoivent du trafic". Les mesures déployées ne sont donc pas encore suffisantes au rétablissement des services.
09:25 - Microsoft a une piste sur l'origine de la panne de ses services, dont Outlook
La panne d'Outlook et de Microsoft semble due à un problème lié aux serveurs. Si l'entreprise a indiqué n'avoir identifié "aucun changement récent corrélé au début de l'impact", elle estime que le problème pourrait venir "d'un composant spécifique chargé du traitement de l'état du serveur. L'entreprise a ainsi "validé une méthode alternative de contrôle de l'état des services, qui a permis à un sous-ensemble de serveurs affectés de reprendre du service" et a appliqué cette méthode à plusieurs serveurs affectés pour les remettre en service. Seulement, ces mesures "n'ont pas permis d'obtenir les résultats escomptés" comme indiqué par Microsoft sur X.
09:19 - Microsoft annonce une "reprise partielle" de ses services Outlook
Alors que de nombreux utilisateurs d'Outlook semblent toujours dans l'incapacité de consulter leurs mails, Microsoft indique que la situation s'améliorer petit à petit. La messagerie semble être à nouveau accessible pour certains utilisateurs, mais avec de grandes difficultés ou ralentissements. A 8h ce matin, le géant de l'internet mondial indiquait travailler sur le rétablissement des services d'Outlook, mais qu'elle observait uniquement des "progrès limités" pour corriger la panne. L'hypothèse d'un hack ou d'un logiciel malveillant semble cependant écartée et tout porte à croire que la panne Outlook provient d'un bug difficile à résoudre pour les équipes de Microsoft.
09:11 - La résolution de la panne Outlook est la "priorité" de Microsoft
Microsoft a assuré ce vendredi matin continuer à déployer des efforts et des correctifs sur les serveurs devenus indisponibles pour juguler la panne. Elle a également indiqué chercher à ajouter des serveurs virtuels supplémentaires pour "augmenter la capacité et réduire la charge" sur les infrastructures encore disponible. L'entreprise affirme à ses clients que la résolution de cet incident est "sa priorité".
09:00 - Où en est la réparation de la panne de Microsoft ?
De légers signes d'améliorations ont été signalés par Microsoft concernant la panne d'Outlook à 5h30, heure française. L'entreprise disait "observer une reprise partielle dans plusieurs régions" où des correctifs ont été apportés. "Malheureusement, ces actions ne produisent pas une récupération durable" des services. A 6 heures, elle indiquait essayer d'appliquer un correctif aux outils défectueux qui "restaient coincés". Et à 7 heures, Microsoft assurait poursuivre le déploiement de correctifs avec une "approche prudente" pour "identifier et réparer l’infrastructure affectée".
08:55 - Les mesures prises par Microsoft pour réparer la panne ne fonctionnent "pas comme prévu"
Microsoft a indiqué dans la soirée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi avoir apporter plusieurs modifications à son système pour résoudre la panne, mais que celles-ci ne fonctionnaient "pas comme prévu". "Nous avons surveillé l’état des modifications appliquées pour améliorer la maintenabilité du service et confirmé qu’elles ne produisent pas les effets escomptés. Nous identifions des axes de travail alternatifs pouvant être mis en œuvre pour augmenter la capacité face à des déséquilibres persistants dans la gestion du trafic", a déclaré Microsoft dans un message publié sur la plateforme X vendredi matin. Non seulement de ne pas avoir régler le problème, les modifications apportées ont, pour certaines, engendrer un important trafic sur les serveurs encore fonctionnels.
08:47 - Combien de temps la panne d'Outlook et de Microsoft va-t-elle durer ?
La panne de Microsoft qui concerne particulièrement la messagerie Outlook en plus d'autres services de la firme américaine dure depuis jeudi soir, 18h30 environ, soit depuis plus de 14 heures. Malgré ce délai, Microsoft n'a toujours pas annoncé le rétablissement des services et ne s'est pas avancée sur une échéance. Aux dernières nouvelles, la firme cherchait encore une solution après l'échec de précédentes mesures mises en place.
08:39 - Microsoft victime d'une cyberattaque ?
Microsoft a d'abord expliqué que la panne d'Outlook et d'autres de ses services était due à une "charge élevée" sur ses infrastructures, mais l'entreprise a ensuite indiqué que la panne était survenue de manière inattendue et avait persisté après la répartition de la charge sur les serveurs. La firme n'a depuis pas communiqué sur l'origine de la panne, mais n'a pas fait mention d'une cyberattaque la visant. La piste d'un piratage ne semble effectivement pas privilégier, la panne empêchant l'accès à la messagerie, mais n'ayant pas entraîné de fuite de données d'après les déclarations de Microsoft.
08:31 - Des problèmes signalés sur les IA Claude et Chat GPT
Depuis le début de la panne Microsoft, des utilisateurs des intelligences artificielles Claude et ChatGPT signalent également des dysfonctionnements. Anthropic et OpenAI, qui développent respectivement les deux outils, ont confirmé que leurs assistants IA ne parvenaient plus à accéder aux services de Microsoft 365. Autrement, les deux outils étrangers au sytème Microsoft continuent de fonctionner normalement.
08:24 - Microsoft n'arrive pas à régler la panne mondiale, des dizaines de milliers d'utilisateurs touchés
La panne de Microsoft est mondiale et des utilisateurs des Amériques, d'Europe, d'Asie et d'Afrique sont concernés. Au total, ce sont des des millions, voire des dizaines de de millions d'utilisateurs qui sont potentiellement affectés. A la fin de l'année 2024, le nombre d'utilisateurs de la messagerie Outlook était estimé à plus de 400 millions dans le monde rapporte Clean mail.
08:17 - Plusieurs services de Microsoft concernés par la panne
La panne de Microsoft concerne surtout le service de messagerie Outlook, mais d'autres produits sont également affectés à l'instar de l'outil de visioconférence Teams ou l'assistant IA Copilot qui sont reliés à la messagerie de Microsoft.
08:11 - Plusieurs établissements, entreprises et gouvernements affectés par la panne Microsoft
La panne Microsoft empêche l'accès de tous ses utilisateurs à la messagerie Outlook, cela concerne de nombreux particuliers, mais touche aussi des entreprises, des établissements et même des gouvernements ayant recours à ce service pour leur communication. Des réseaux hospitaliers ou universitaires sont notamment concernés compliquant les échanges entre soignants et patients ou administration et étudiants.
08:03 - La messagerie Outlook inaccessible depuis plusieurs heures
Une panne chez Microsoft rend le service de messagerie Outlook inaccessible aux utilisateurs depuis plusieurs heures. Le problème observé ce vendredi matin a débuté dans la soirée de jeudi, vers 18h30 selon l'historique de signalements de Downdetector. Les signalements sont particulièrement nombreux depuis 6 heures ce matin.