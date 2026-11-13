Panne Microsoft : Outlook et plusieurs services indisponibles, quand la panne sera-t-elle terminée ?

Microsoft est actuellement touché par une large panne qui affecte plusieurs de ses services et logiciels comme la messagerie Outlook. La firme indique travailler activement sur le problème, mais que les utilisateurs peuvent toujours rencontrer des difficultés.

L'accès à la messagerie Outlook est impossible pour tous ses utilisateurs ce vendredi 13 novembre et le problème dure déjà depuis plusieurs heures. Il a commencé jeudi peu après 18h30 selon l'historique des signalements auprès de Downdetector. Si la France est concernée par la panne, le problème est mondial et touche 74 pays à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La messagerie Outlook n'est d'ailleurs pas le seul service impacté, les produits comme Teams et l'assistant IA Copilot sont également concernés par la panne de Microsoft 365.

Quelle est l'origine de la panne d'Outlook et de Microsoft ?

Le géant américain de l'information a confirmé la panne dans la soirée de jeudi expliquant dans un premier temps sur X qu'elle semblait être due à une "charge élevée des serveurs dans plusieurs régions". Plus tard, la firme a déclaré que "l’indisponibilité inattendue d’un certain nombre de serveurs" a entraîné une surcharge des infrastructures opérationnelles. L'origine de la panne est donc encore floue cette heure, c'est pourquoi la résolution du problème n'est pas aisée. Microsoft écarte cependant l'hypothèse d'une cyberattaque disant "ne pas être au courant, à cette heure, d’une quelconque activité malveillante".

Quelles solutions Microsoft met-il en place pour réparer la panne ?

"Nous explorons de manière intensive toutes les voies possibles pour réduire l'impact", a déclaré Microsoft assurant prendre des mesures pour remédier à la panne, mais 14 heures plus tard les problèmes de connectivité persistent. Microsoft a effectivement publié une série de mises à jour sur X informant des efforts déployés en continu, mais infructueux, pour rétablir les services. L'entreprise tente également d'ajouter des serveurs supplémentaires pour "augmenter la capacité et réduire la charge".

"Nous avons surveillé l'état des modifications appliquées pour améliorer la maintenabilité du service et confirmé qu'elles ne produisent pas les effets escomptés", a informé Microsoft sur X, confirmant l'inefficacité des mesures prises pour faire face à la panne. "Nous avons mis en pause tous les déploiements, nous délestons davantage l'infrastructure touchée et nous redémarrons les serveurs affectés afin de les remettre en service", a ajouté l'entreprise après la publication de plusieurs mises à jour. Et la même source d'ajouter : "Nous identifions des axes de travail alternatifs pouvant être mis en œuvre pour augmenter la capacité face à des déséquilibres persistants dans la gestion du trafic", a ajouté la firme américaine.

Vers 9h ce matin, Microsoft a indiqué observer "des résultats positifs" concernant la stabilité de son service. L'entreprise entend désormais étendre ses actions sur l'ensemble des régions affectées par la panne Microsoft. Les utilisateurs devraient donc pouvoir accéder à leurs outils Microsoft 365 d'ici les prochaines heures si tout se déroule au mieux.

Quand la panne d'Outlook et de Microsoft sera-t-elle réparée ?

Microsoft, qui continue de chercher une solution à la panne et assure qu'il s'agit de sa "priorité", ne précise pas quand ses services comme Outlook, Teams et Copilot seront de nouveau fonctionnels. Dans la nuit de jeudi à vendredi et ce vendredi matin, Microsoft a indiqué "observer une reprise partielle dans plusieurs régions" où des correctifs avaient été apportés, mais précisait que "ces actions ne produisent pas une récupération durable" de ses services. A 7 heures, l'entreprise assurait poursuivre les efforts et déployer des correctifs sur les serveurs hors d'usage avec une "approche prudente" pour "identifier et réparer l’infrastructure affectée".

Une panne qui relance la question de la dépendance à Microsoft

Chaque panne relative à Microsoft, Amazon AWS et d'autres services internationaux relance une question fondamentale : nos services dépendent-ils trop d'acteurs étrangers ? Si la centralisation d'opérations et acteurs de l'Internet mondial peut avoir du bon, cela relève une nouvelle fois notre dépendance à certaines entreprises. En 2024 déjà, une panne informatique mondiale avait touché plus de 8 millions d'appareils fonctionnant sous Windows et cloué des milliers d'avions au sol à cause d'une mise à jour défectueuse du service CrowdStrike. Ce logiciel tiers, développé par une société américaine, avait été à l'origine d'une panne mondiale suite à ce fiasco. L'entreprise a cependant bien rebondi depuis et continue de nourrir de nombreux autres services.

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