Cet acteur est méconnaissable dans ce nouveau film Netflix - cette transformation a fait polémique

Ce biopic disponible le 20 décembre 2023 sur Netflix a fait polémique avant sa sortie. En cause : le maquillage de l'acteur principal.

On sous-estime souvent l'importance des coiffures et du maquillage dans un film, mais ce sont eux qui contribuent souvent à l'illusion du cinéma. Encore plus pour les biopics, puisqu'ils aident les acteurs à se fondre encore un peu plus derrière une figure bien connue du public, au point de faire oublier que c'est un acteur qui incarne le personnage en question.

Netflix le prouve une nouvelle fois ce mercredi 20 décembre avec la sortie de Maestro. Ce biopic revient sur la figure du compositeur et chef d'orchestre américain Leonard Bernstein (à qui l'on doit notamment les musiques de West Side Story) à travers sa relation avec son épouse, l'actrice Felicia Montealegre.

Bradley Cooper, qui réalise le film, est également l'acteur principal de Maestro. Difficile de le reconnaître sous ce maquillage, surtout lorsqu'il interprète le compositeur à la fin de sa vie.

Mais après la mise en ligne de la première bande-annonce du film, en août dernier, une polémique a émergé non pas sur le choix de l'acteur, mais sur le choix du maquillage. C'est notamment la prothèse nasale assez proéminente que porte l'acteur qui a fait réagir.

A gauche, Leonard Bernstein en 1981. A droite, Bradley Cooper dans Maestro. © ROCHE/TF1/SIPA et Jason McDonald/Netflix © 2023.

De nombreux internautes se sont insurgés en voyant l'acteur et ont accusé le film de véhiculer des clichés stéréotypés des Juifs, comme on a pu en retrouver dans les films hollywoodiens. Dans un communiqué de presse, les enfants de Leonard Bernstein ont tenu à défendre le réalisateur en assurant qu'il s'agissait d'une "incompréhension".

"Il se trouve que Leonard Bernstein avait vraiment un grand nez", est-il écrit dans ce document relayé sur les réseaux sociaux. Bradley [Cooper, ndlr] a choisi d'utiliser du maquillage pour amplifier sa ressemblance, et cela nous convient parfaitement. Nous sommes également certains que notre père aurait été d'accord avec cela."

Selon les enfants du compositeur, les "plaintes" accumulées avant la sortie du film étaient "des tentatives malhonnêtes de rabaisser une personne qui a du succès — une pratique que nous avons malheureusement trop souvent observée, dirigée contre notre propre père". Ils ont également certifié que Bradley Cooper avait cherché à dépeindre leurs parents avec un "profond respect" et même avec de "l'amour".

Si le biopic avait fait polémique il y a quelques mois, il semblerait que celle-ci soit définitivement écartée. Maestro a débuté la course aux récompenses avant même la sortie du film sur Netflix. Le 11 décembre, on apprenait qu'il était nommé pour 4 Golden Globes, en compétition dans les catégories "Meilleur film dramatique", "Meilleur acteur", "Meilleure actrice" (pour Carey Mulligan) et "Meilleure réalisation". D'autres l'imaginent déjà dans la course aux Oscars, dont les nominations seront annoncées en janvier. En attendant, le public peut le découvrir sur Netflix.