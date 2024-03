Cette excellente série d'action cartonne dans le monde et bat même des records (alors que ce n'est pas sur Netflix)

C'est la série événement de ce début de l'année qui rencontre un franc succès depuis plusieurs mois et bat même certains records.

Cette série blockbuster est un incontournable de ce début de l'année 2024. Spectaculaire et composée d'un casting d'étoiles montantes d'Hollywood, elle réalise de très bonnes audiences alors qu'elle n'est même pas sur Netflix, le mastodonte du secteur. Elle bat même des records sur sa propre plateforme de streaming, alors que vous êtes peut-être passé à côté du phénomène.

Dès son week-end de lancement, Masters of the Air a battu des records et s'est inscrit comme l'un des cartons de ce début d'année. La série est devenue dès ses premiers jours de mise en ligne la plus regardée de toute l'histoire d'Apple TV+. Cela signifie qu'elle a fait mieux que des séries blockbusters, comme The Morning Show. L'audience de la plateforme de streaming a ainsi augmenté de 65% à travers le monde, nous apprend un article de Variety. Néanmoins, on ne connaît pas les chiffres précis d'audience. Si l'on se fie à Flixpatrol, qui recense les programmes les plus regardés de chaque plateforme, c'est également la série la plus regardée de la plateforme de semaine en semaine.

Pas étonnant puisqu'il s'agit de l'un des programmes les plus attendus de ces dernières années. Produite par Steven Spielberg et Tom Hanks - rien que ça -, Masters of the Air est le troisième programme de leur saga anthologique sur l'armée américaine durant la Seconde guerre mondiale, 22 ans après Band of Brothers (sur l'armée de terre) et 13 ans après The Pacific (sur la Marine).

Pour s'envoler dans les airs et raconter le lourd quotidien des pilotes de l'US Army (et les lourdes pertes subies lors de raids aériens), c'est un casting de jeunes acteurs devenus incontournables sur le petit et le grand écran qui est réuni. Révélé dans Elvis et aujourd'hui à l'affiche de Dune, deuxième partie, Austin Butler incarne l'un des pilotes de la série face à Callum Turner (Les animaux fantastiques), Barry Keoghan (Saltburn, Les Banshees d'Inisherin), Anthony Boyle (Harry Potter et l'Enfant maudit), Nate Mann (Licorice Pizza) ou encore Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who).

Au total, Masters of the Air est composé de neuf épisodes, diffusés à un rythme hebdomadaire chaque vendredi. Si vous souhaitez rattraper la série, ne tardez pas : l'ultime épisode est mise en ligne sur Apple TV+ ce vendredi 15 mars 2024.