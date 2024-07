C'est l'un des films les plus populaires depuis les débuts de Netflix, et vous êtes peut-être passés à côté

Sans être une production anglophone, il a réussi l'exploit de se hisser en tête des films les plus vus de Netflix depuis sa création. Et il vous a peut-être échappé.

Difficile de faire le tri parmi les programmes à voir absolument en streaming. Avec la multiplication des plateformes et le flux des programmes qui tombent sans cesse, on peut s'y perdre et passer parfois à côté de programmes qui sont pourtant extrêmement populaires. Vous êtes d'ailleurs peut-être passé à côté de ce film norvégien, qui est pourtant l'un des plus vus de Netflix de tous les temps.

Personne n'avait pu prédire le succès phénoménal de Troll au moment de sa sortie en 2022. Et pourtant, ce blockbuster réalisé par Roar Uthaug a rencontré son public et est désormais le film non anglophone le plus vu de la plateforme de streaming. L'intrigue raconte comment les autorités font appel à une paléontologue intrépide lorsqu'un monstre légendaire se réveille. Elle n'a qu'un objectif : l'empêcher de semer le chaos sur la planète.

Au casting, Troll ne réunit pas des visages connus du public français mais des stars norvégiennes. Ine Marie Wilmann, vue dans Homesick ou War Sailor, incarne le rôle principal face à Mads Sjøgård Pettersen, de la saga Espen. Billy Campbell de The Killing et Cardinal est également de la partie.

Si l'on se fie au classement de Netflix, Troll est le film étranger (donc non anglophone) le plus vu de tous les temps sur la célèbre plateforme. Avec 103 millions de vues, il devance Le cercle des neiges, Nowhere, The Platform, ou le film français Aka. Il n'est toutefois pas le long-métrage le plus vu de Netflix toutes catégories confondues, puisqu'il se fait damer le pion par le reste des productions en langue anglaise, comme Red Notice (230,9 millions de vues), Don't look up (171,4 millions de vues) ou Adam à travers le temps (157,6 millions de vues).

Avec un tel succès, Troll aura bientôt droit à une suite sur Netflix. Variety a confirmé que Roar Uthaug et son équipe seraient de retour pour un second épisode, qui devrait voir l'apparition d'un nouveau monstre et celles d'autres créatures. Selon Allociné, le tournage était prévu en 2024 pour un lancement possible courant d'année 2025.

Si vous avez raté le film Troll au moment de sa mise en ligne explosive, il n'est pas trop tard pour le rattraper. Le film est toujours disponible sur Netflix, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour pouvoir le visionner.