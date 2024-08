Ce film de James Cameron aurait pu être une immense oeuvre de science-fiction - mais il n'a jamais vu le jour

Dans l'exposition consacrée à James Cameron à la Cinémathèque Française jusqu'à la fin de l'année, on apprend que le réalisateur a dû renoncer à un projet de film qui aurait pu marquer à jamais la science-fiction.

En près de six décennies, James Cameron s'est imposé comme un réalisateur incontournable d'Hollywood. Grâce à ses immenses succès au box-office déjà (Avatar 1 et 2, Titanic...), mais également parce qu'il a révolutionné le genre du blockbuster avec tous ses films salués par le public et la critique (Terminator, Abysse...). C'est donc sans surprise que la Cinémathèque française à Paris lui dédie actuellement une exposition explorant les thématiques de son oeuvre à l'aide de dessins remontant parfois à son enfance, d'accessoires, de costumes et d'esquisses.

Au cours de l'exposition, on peut découvrir les influences de James Cameron et plonger dans son esprit afin de comprendre comment ses idées sont nées. Mais l'exposition s'attache également à décrypter une oeuvre qui n'a jamais vu le jour, et qui, lorsque l'on découvre les idées et les concepts artistiques déployés, avait pourtant tous les atouts pour être le premier grand succès du réalisateur, mais également un énorme film de science-fiction.

Xenogenesis - la planète Mesa par James Cameron, 1978 © Avatar Alliance Foundation © James Cameron

De 1977 à 1979, James Cameron et son ami Randy Frakes planchent sur un projet de film de science-fiction intitulé Xenogenesis (ce qui signifie "d'origine extra-terrestre"). Afin d'obtenir des financements, le cinéaste a réalisé plusieurs illustrations et développé l'histoire : une histoire d'amour dans l'espace entre un homme et un extra-terrestre qui explorent plusieurs planètes sur lesquelles ils affrontent différents dangers.

Malheureusement, ce long-métrage ne verra finalement jamais le jour, faute de trouver des financements et un producteur. James Cameron explique toutefois en interview au Parisien ne ressentir "aucun regret" au sujet de ce projet avorté, qui a pourtant l'air génial lorsque l'on visite l'exposition. Car James Cameron a exploité plusieurs idées de Xenogenesis dans ces autres films, comme Aliens ou Avatar.

C'est surtout dans ce dernier que l'on retrouve plusieurs concepts de cette première idée de film de SF : les requins aériens de Xenogenesis ont donné les Banshees de Pandora, mais également les extra-terrestres à la peau bleue ou encore des créatures qui peuplent la planète des Na'Vi. Les illustrations, superbes, de ce qu'aurait pu devenir Xenogenesis, ainsi qu'un extrait d'une bataille de quelques minutes, sont toutefois visites à la Cinémathèque française jusqu'au 5 janvier 2025.