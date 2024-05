"Il est incroyable" : ce film d'horreur surprenant et malin cartonne sur Netflix

Disparu de Disney+, ce film d'horreur salué par la critique trouve une seconde vie sur Netflix et devient le long-métrage le plus vu du moment sur la plateforme de streaming.

Et si on profitait des jours fériés et des ponts de mai pour se faire peur ? Les abonnés de Netflix peuvent découvrir en ce moment un film d'horreur sorti il y a deux ans qui avait pris tout le monde par surprise. Après avoir séduit la critique et les premiers spectateurs qui l'ont vu sur Disney+, au tour des abonnés du géant du streaming de se laisser séduire. Le long métrage trône à la première place des films les plus vus du moment sur Disney+.

Réalisé par Zach Cregger (acteur de Wrecked qui passe ici à la réalisation), Barbare suit l'histoire de Tess, qui loue un logement sur Airbnb à Detroit avant de se rendre à un entretien d'embauche. Arrivant tard dans la nuit, elle découvre que la maison est déjà occupée par un homme, Keith, qui a également loué les lieux. Les hôtels des environs affichant complets, elle décide tout de même d'y passer la nuit et de partager la demeure. Elle est cependant réveillée par des sons étranges et va faire des découvertes terrifiantes dans la cave.

© 20th Century Studios/Moviestore//SIPA

Au casting, les abonnés de Netflix peuvent reconnaître Georgina Campbell dans le premier rôle, actrice vue dans Bird Box Barcelona, Krypton, Broadchurch ou encore Black Mirror. Elle donne la réplique à Bill Skarsgård (le terrifiant clown de Ça) et Justin Long (Die Hard 4, Dodgeball, New Girl...) dans un rôle à contre-emploi.

Sorti de manière assez confidentielle en France directement sur Disney+ il y a deux ans (avant de disparaître récemment), Barbare avait pourtant déjà séduit la critique. Sur Allociné, le film a obtenu la note presse de 4,2/5 (sur 5 titres recensés seulement) et 3,4/5 de la part du public. Outre-Atlantique, le film a décroché 93% d'avis positifs de la part de la presse. Sur le territoire tricolore, les médias ont loué un "film puzzle" qui passe au "monster movie", et qui s'inscrit comme "le film d'horreur de l'année" 2022 pour Les Inrockuptibles. L'Ecran Fantastique a salué "une petite merveille qui s'appuie sur un scénario malin, parfaitement ficelé, et une mise en scène solide et inspirée".

Mis en ligne le 2 mai sur Netflix, le film d'horreur a suscité la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming puisque Barbare est le long-métrage le plus visionné du moment sur le site. Sur les réseaux sociaux, beaucoup recommandent le long-métrage de Zach Cregger : "BANGER. A regarder après 22h et dans le noir complet", conseille l'un des utilisateurs de X, "regardez le film il est incroyable" écrit un autre. Les amateurs du genre peuvent donc foncer sans hésitation ! Barbare est actuellement disponible sur Netflix.