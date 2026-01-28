L'astuce WhatsApp pour connaître la position d'une personne sans même qu'elle le sache

Avec cette astuce de l'application, vous pourrez savoir où se trouve votre contact en temps réel sans qu'il le sache. Voici les étapes à suivre.

WhatsApp est une des applications de messagerie les plus utilisées non seulement en France, mais dans le monde entier. Depuis son lancement, elle ne cesse d'évoluer pour offrir une meilleure expérience à ses plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Aujourd'hui, on vous montre un truc super utile pour votre quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de connaître la position d'un contact WhatsApp sans qu'il vous envoie sa localisation en temps réel ? La réponse est oui, et voici comment faire.

Une méthode simple pour connaître la position d'un contact via WhatsApp sans qu'il vous envoie sa localisation en temps réel consiste à trouver son adresse IP. Pour cela, vous aurez besoin d'un ordinateur sous Windows. Voici les étapes à suivre pour déterminer la localisation de la personne qui vous intéresse sans qu'elle le sache :

Veillez à fermer tous les programmes sur votre ordinateur, de manière à ne pas avoir trop d'informations affichées. Connectez-vous à WhatsApp Web et laissez-le tourner en arrière-plan. N'utilisez pas l'application téléchargée sur Windows 10 mais uniquement le site Web. Commencez une discussion avec la personne que vous souhaitez localiser et seulement elle. Appuyez sur la touche Windows (à gauche de la barre d'espace) et sur la touche R simultanément pour ouvrir la fonction Exécuter, puis tapez "cmd" et appuyez sur Entrée. Sur Mac, il vous faudra ouvrir l'application "Terminal". Dans l'invite de commande, tapez "netstat -an" et appuyez sur Entrée. S'afficheront à l'écran toutes les adresses IP connectées à votre ordinateur, dont celle de la personne que vous recherchez. D'où l'intérêt de bien fermer toutes les autres applications afin de réduire cette liste au maximum

Rendez-vous sur la page https://www.ipinfo.io/ et entrez l'adresse IP que vous avez obtenue à l'étape précédente. La localisation approximative de cette personne apparaîtra immédiatement. © DR Vous pouvez ainsi connaître la localisation de n'importe quel contact WhatsApp.

Cette technique est très pratique pour vous assurer notamment qu'un de vos contacts soit bien localisé où il se rend habituellement. La localisation reste cependant très approximative et se contente de la région et de la ville où se trouve votre contact ce qui empêche donc de la pister très précisément.