Omar Sy et Eva Green auront un rôle clé au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes se tient du 14 au 25 mai 2024. Les acteurs français Omar Sy et Eva Green vont d'ailleurs y tenir une place de choix et avoir un véritable impact lors de l'événement.

Tous les yeux seront rivés sur le Festival de Cannes durant les quinze prochains jours. Du 14 au 25 mai 2024, la Croisette accueille le meilleur du cinéma international et français avec de nombreuses projections et un véritable défilé de stars attendu sur les tapis rouges. Parmi elles, Omar Sy et Eva Green, deux acteurs français renommés à travers le monde, auront un rôle bien particulier qui aura un réel impact sur la tournure de cette 77e édition.

L'acteur d'Intouchables et l'actrice des Trois Mousquetaires font en effet partie des quelques professionnels du cinéma choisis comme membre du jury en 2024. Sous l'égide de Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie qui est ici présidente du jury, ils auront pour rôle de regarder tous les films en compétition et d'établir à ses côtés le palmarès de ce 77e Festival de Cannes. Evidemment, Omar Sy et Eva Green ne sont pas les deux seuls membres du jury cette année. Ils seront accompagnés de noms éminents de la Croisette déjà récompensés ou qui ont fait des apparitions remarquées par le passé.

Parmi les autres jurés, on retrouve ainsi la scénariste turque Ebru Ceylan, qui avait travaillé sur la Palme d'or 2014 Winter Sleep, l'actrice amérindienne Lily Gladstone nommée aux Oscars pour sa prestation dans Killers of the Flower Moon, la réalisatrice et scénariste libanaise Nadine Labaki qui avait remporté le Prix du jury en 2018 avec Capharnaüm, le réalisateur espagnol Juan Antonio Bayona qui a signé Le cercle des neiges, l'acteur italien Pierfrancesco Favino vu dans Le traitre et enfin le réalisateur japonais Kore-Eda Hirokazu, lauréat de la Palme d'or 2018 pour Une affaire de famille et du prix du scénario 2023 pour L'innocence.

En 2019, Checknews révélait que c'est le délégué général du festival, Thierry Frémaux, qui décide de la composition du jury, selon certains critères d'équilibres (âges, origines géographiques, parité...). Chaque année, le jury du Festival de Cannes est chargé d'établir le palmarès parmi les nombreux films présentés en compétition officielle, et notamment de décider quel film remportera la fameuse Palme d'or. Un exercice parfois complexe, puisque les avis de chaque juré peut diverger sur la sélection officielle.

Un exercice qui s'annonce particulièrement complexe au vue des noms en compétition cette année, de Francis Ford Coppola à Jacques Audiard, en passant par Yórgos Lánthimos, Andrea Arnold, David Cronenberg ou encore Christophe Honoré. Le palmarès complet sera dévoilé le samedi 25 mai 2024 au cours de la cérémonie de clôture.