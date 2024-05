Profiter du Festival de Cannes sans invitation, c'est possible et c'est surtout très simple

Evénement très sélect, le Festival de Cannes se déploie cependant pour les cinéphiles de la France entière avec des occasions à ne pas manquer si vous voulez suivre l'événement, même sans être sur la Croisette.

Des paillettes, des crépitements de paparazzis, des stars et surtout des films très attendus. Chaque année, le Festival de Cannes fait rêver des millions de cinéphiles. Et l'édition 2024, qui se tient du 14 au 25 mai 2024, ne fait pas exception à la règle. Si certains peuvent se rendre directement sur la Croisette et profiter à fond de l'événement et de ses à côtés, ce n'est malheureusement pas le cas pour tous les amateurs de septième art de France. Mais pas de panique, il existe des solutions pour suivre (en partie) les grands moments du plus grand festival de cinéma.

Tout d'abord, la télévision et le streaming restent vos outils indispensables pour suivre en direct les cérémonies d'ouverture et de clôture. Celles-ci sont diffusées le 14 mai à 19h et le 25 mai à 18h45 sur France 2, Brut et france.tv. De nombreux cinémas la diffusent également dans toute la France, suivie dans la foulée du film d'ouverture, Le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui sort ce mardi soir. L'occasion de découvrir cette comédie en même temps que les festivaliers présents au Grand Théâtre Lumière.

Pas besoin de défiler sur le tapis rouge pour voir les films du Festival de Cannes. © David Fisher/Shutterstock/SIPA (publiée le 13/05/2024)

Le deuxième acte n'est pas le seul film projeté au Festival de Cannes à sortir au cinéma pendant cette période. Furiosa de Georges Miller sort au cinéma en France le 22 mai, soit une semaine après sa projection en avant-première sur la Croisette. Marcello Mio de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve, sera à voir en même temps que sa présentation à Cannes, le mardi 21 mai. France Télévision diffusera également le court-métrage Moi aussi de Judith Godrèche, à la fin du Festival de Cannes.

Par ailleurs, plusieurs salles de cinéma proposent des reprises de films. Les cinémas Pathé proposent à Paris (Opéra Premier), Rennes, Nantes (Gaumont), Lyon (Pathé Bellecour) et Toulouse (Pathé Wilson) de découvrir certains longs-métrages en compétition du 24 au 26 mai 2024. Pour le moment, ni la liste des films diffusés à cette occasion ni les horaires de projection ne sont connus, mais les cinéphiles peuvent le découvrir dans quelques jours sur le site officiel de Pathé. Il est recommandé de réserver ses places à l'avance. En juin, il sera possible de découvrir certains films présentés dans les sections parallèles.

Rappelons également que les temps forts du Festival de Cannes sont à suivre sur les réseaux sociaux de l'événement, et notamment sur la chaîne Youtube dédiée. Au programme : les photocalls, les montées des marches, mais également les conférences de presse sont retransmis en direct. Et si vous êtes de passage à Cannes, n'hésitez pas à vous rendre à 21h30 au cinéma de la plage pour profiter d'une projection gratuite à la belle étoile !